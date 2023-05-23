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Херсон. Вихід з оточення і контрнаступ: інтерв’ю офіцера ЗСУ Артема. ВIДЕО

Артем, офіцер Збройних сил України. Учасник битви за Херсон. Закінчив військову академію у 2019 році і поїхав на фронт. Два роки воював на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 24 лютого 2022, коли група Артема виходила з оточення на Херсонщині, наші бійці дивом залишилися живі. Вони натрапили на дві БМП і МТЛБ окупантів, почалася перестрілка. В українських воїнів було тільки два гранатомети, проте вони зуміли зупинити просування агресора і дочекатися підтримки. Що було далі, дивіться в ексклюзивному інтерв'ю Артема каналу Бутусов плюс і ви почуєте про танкові баталії, партизанську війну, підтримку жителів Херсонщини наших воїнів і страшну ціну спротиву.

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Автор: 

Бутусов Юрій (3590)


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