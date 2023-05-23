Херсон. Вихід з оточення і контрнаступ: інтерв’ю офіцера ЗСУ Артема. ВIДЕО

Артем, офіцер Збройних сил України. Учасник битви за Херсон. Закінчив військову академію у 2019 році і поїхав на фронт. Два роки воював на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 24 лютого 2022, коли група Артема виходила з оточення на Херсонщині, наші бійці дивом залишилися живі. Вони натрапили на дві БМП і МТЛБ окупантів, почалася перестрілка. В українських воїнів було тільки два гранатомети, проте вони зуміли зупинити просування агресора і дочекатися підтримки. Що було далі, дивіться в ексклюзивному інтерв'ю Артема каналу Бутусов плюс і ви почуєте про танкові баталії, партизанську війну, підтримку жителів Херсонщини наших воїнів і страшну ціну спротиву.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Збір коштів на виробництво дронів-камікадзе "TORO" для пілотів 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. ВIДЕО