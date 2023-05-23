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Артилеристи 128 ОГШБр знищили російську установку БМ-21 "Град". ВIДЕО

Воїни 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади знишили російську установку БМ-21 "Град". Російську реактивну систему залпового вогню ліквідували з артилерії.

Відео ліквідації ворожої техніки опублікувало оперативне командування "Захід", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У такий сонячний день град зовсім недоречний, особливо російський. Тому закарпатські мольфари вирішили трохи підкорегувати погоду", - йдеться у підписі до ролика.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спроба штурму закінчилася для окупантів їхнім знищенням завдяки бійцям 54 ОМБр. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) техніка (1826) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (154)


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Топ коментарі
+15
Росгвардия совершила попытку штурма села Козинка в БНР, штурм отбит. Силы БНР используют ударные бпла.
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23.05.2023 18:57
+13
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23.05.2023 18:56
+10
гарна робота ребятки, храни вас Бог
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23.05.2023 18:59
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А так не можна, щоб дрон з болгаркою...
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23.05.2023 18:55 Відповісти
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23.05.2023 18:56 Відповісти
Красівоє
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23.05.2023 19:13 Відповісти
Росгвардия совершила попытку штурма села Козинка в БНР, штурм отбит. Силы БНР используют ударные бпла.
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23.05.2023 18:57 Відповісти
гарна робота ребятки, храни вас Бог
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23.05.2023 18:59 Відповісти
А шо то зробило сальто-мортале в повітрі?
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23.05.2023 19:00 Відповісти
Схоже на Урал-капот. )
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23.05.2023 19:23 Відповісти
А може кришка з-під пакета направляючих, що закриває механізми повороту і підйому.
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23.05.2023 19:47 Відповісти
накрыть рзсо в момент залпа - высший пилотаж
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23.05.2023 20:29 Відповісти
Тільки таргани трохи розбіглися...
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23.05.2023 19:22 Відповісти
Но как минимум две ракеты улетели практически в штатном режиме. Если успели уже навестись куда хотели, то беды все-таки могли и наделать.
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23.05.2023 20:41 Відповісти
 
 