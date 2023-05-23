Артилеристи 128 ОГШБр знищили російську установку БМ-21 "Град". ВIДЕО
Воїни 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади знишили російську установку БМ-21 "Град". Російську реактивну систему залпового вогню ліквідували з артилерії.
Відео ліквідації ворожої техніки опублікувало оперативне командування "Захід", повідомляє Цензор.НЕТ.
"У такий сонячний день град зовсім недоречний, особливо російський. Тому закарпатські мольфари вирішили трохи підкорегувати погоду", - йдеться у підписі до ролика.
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