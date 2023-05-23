УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7827 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
19 861 30

Український FPV-дрон залітає в окоп із російськими загарбниками. ВIДЕО

На Донеччині оператори українського FPV-дрона ліквідували російських загарбників

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ліквідації загарбників опублікували у соцмережі.

"Дрон-камікадзе із серії GOIDA тихенько підкрався в окоп противника. Ще кілька терористів вибуло з гри", - написали бійці.

Автор: 

ліквідація (3924) ЗСУ (7545) дрони (4706)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+42
Якби їх не вбив дрон, то їх зґвалтували б солдати НАТО!
показати весь коментар
23.05.2023 20:33
+36
Дрон-камікадзе із серії GOIDA

Неперевершено!!!
показати весь коментар
23.05.2023 20:33
+25
Русский Добровольческий Корпус
Мы не знаем какие колонны техники уничтожил в своих сводках господин Конашенков, но у Русского Добровольческого Корпуса потерь нет.
P.S. Касательно гуляющих по сети фото убитых «диверсантов» - наши бойцы носят мультикам, а не пиксель. Это на заметку.
показати весь коментар
23.05.2023 20:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
залітіє і вилатає .. касабчики лишаються, плачуть бо вилитіти не можуть
показати весь коментар
23.05.2023 20:32 Відповісти
Якби їх не вбив дрон, то їх зґвалтували б солдати НАТО!
показати весь коментар
23.05.2023 20:33 Відповісти
в ізвращьонной формє
показати весь коментар
23.05.2023 20:59 Відповісти
O,eeehhh!!!
показати весь коментар
24.05.2023 13:46 Відповісти
Дрон-камікадзе із серії GOIDA

Неперевершено!!!
показати весь коментар
23.05.2023 20:33 Відповісти
и говорит - русня вам Писец
показати весь коментар
23.05.2023 20:40 Відповісти
Посміявся, згадав юнацькі роки)
показати весь коментар
23.05.2023 20:42 Відповісти
Ти дронами в юнцтві когось накривав?
показати весь коментар
23.05.2023 21:00 Відповісти
Ні в контр-страйк грали в общазі)
показати весь коментар
23.05.2023 21:14 Відповісти
Русский Добровольческий Корпус
Мы не знаем какие колонны техники уничтожил в своих сводках господин Конашенков, но у Русского Добровольческого Корпуса потерь нет.
P.S. Касательно гуляющих по сети фото убитых «диверсантов» - наши бойцы носят мультикам, а не пиксель. Это на заметку.
показати весь коментар
23.05.2023 20:44 Відповісти
Конашенков прокололся
показати весь коментар
23.05.2023 20:46 Відповісти
продыдявился в интимном месте
показати весь коментар
23.05.2023 21:01 Відповісти
А до этого - обкололся
показати весь коментар
24.05.2023 13:48 Відповісти
На тому відео, що виклали 🇷🇺🐓 більша половина техніки може бути як російська, так і РДК. Трупи в аккуратній цілісінькій формі, такій як у росгвардіі, вони зовут її мокрий мох, тільки на одному видно поранення. Російські постановники мабуть не бачили, що буває з тілом людини та одягом при загибелі від вибухів.
показати весь коментар
23.05.2023 20:58 Відповісти
хде видео ?
показати весь коментар
23.05.2023 21:01 Відповісти
нашел , форма пиксель
показати весь коментар
23.05.2023 21:06 Відповісти
Візуально при тій зйомці важко відрізнити піксель то чи мокрий мох, знімали в темряві. Але то явно не мультикам , в який були одягнені повстанці.
показати весь коментар
24.05.2023 05:48 Відповісти


Хрен его знает, машинки вроде не российские. В л\с потерь может инет, но в технике получается есть. Если конечно это не фотошоп.
показати весь коментар
23.05.2023 21:15 Відповісти
тобто РДкашники загнали хамві на свої ж бліндажі які вчора рили
показати весь коментар
23.05.2023 22:00 Відповісти
А в росіі багато російських машин, тих же пікапів?
показати весь коментар
24.05.2023 05:50 Відповісти
Но и военных хамеров тоже не было заметно. Чтобы так быстро среагировать, найти и притащить куда нужно, это 80 уровень мастерства.
А вот если это не реальные потери, а было зарание всё подготовлено, то тогда это наводит на мысль - а что это за операция такая и кто ее организовал?
показати весь коментар
24.05.2023 07:55 Відповісти
З того, що я там побачив, можу помилятися, три машини точно американські, але криві написані хрести, не ушкоджені кузови, немає підтіків масла та пального, пусті салони, ні речей, ні вантажу. Це та інші деталі виглядають якось не звично для знищеної в бою техніки. Є там і згоріла, але вона може бути як тих так і інших. Техніку вони показали о другій половині дня 23 травня, підігнати кілька трофейних машин, які в них звичайно є, за сто п'ятдесят - двісті км не велика проблема.
показати весь коментар
24.05.2023 08:14 Відповісти
Если просто оперативно сработали, то это одно дело. Но если там всё было заранее спланировано, а РДК и ЛСР использовались вслепую и им просто повезло, что исполнители оказались дебилами, то это совсем другой расклад получается.
показати весь коментар
24.05.2023 08:25 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/2551 Юрій Бірюков :

"Це сумний допис про останній політ БПЛА Poseidon H10 MkIII із бортовим номером 135АС.
Негласна традиція авіації пробралася в армійське життя і намертво тут вкоренилася - уникати слова «останній». Говорять "крайній", зберігаючи сенс і злегка ламаючи мову для незвичного вуха. "Крайня" подорож, "крайня" вилазка, "крайній" політ. Бо "останній" - він в один кінець.
Бортовий 135АС учора улетів в останній політ.

Один із найкращих екіпажів операторів БПЛА, які віртуозно опанували мистецтво прориву крізь щільну завісу РЕБ та ППО переднього краю. Вони знайшли багато десятків танків, САУ, складів і, працюючи у зв'язці з HIMARS, наробили багато "бавовни" окупантам. В останній виліт вони йшли моніторити удар по батареї гаубиць Мста-Б, яку самі ж знайшли напередодні.
Але проти Тор-М1 наш дрон безсилий.
Екіпаж залишився без крил. Вартість одного нового борту 3 213 050 гривень, з урахуванням половини від Порошенка - нам терміново потрібно зібрати та сплатити 1 606 525 гривень. І тоді в небо знову піднімуться очі одного з найкращих екіпажів ЗСУ.

Я прошу вас про допомогу. Не екіпаж. Не військові. Вони занадто скромні та зараз надто сумні. Я благаю: саме я.
Прошу допомогти зібрати ресурси, якщо у вас є така можливість. І прошу допомогти поширити цей допис. Нам потрібна будь-яка допомога для вирішення цього завдання.

💳 Приватбанк: 5169 3305 2068 6400 Отримувач: ГО Солідарна Справа Громад
💳 Моно: 5375 4115 0177 8331 Отримувач: Антоніна Бузіло"
показати весь коментар
23.05.2023 21:01 Відповісти
- Ой, а чьто это к нам летит, самолёт?
Больше в окопе никто не живёт....
показати весь коментар
23.05.2023 21:01 Відповісти
КРАСІВОЄ .....
показати весь коментар
23.05.2023 22:55 Відповісти
 
 