Український FPV-дрон залітає в окоп із російськими загарбниками. ВIДЕО

На Донеччині оператори українського FPV-дрона ліквідували російських загарбників

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ліквідації загарбників опублікували у соцмережі.

"Дрон-камікадзе із серії GOIDA тихенько підкрався в окоп противника. Ще кілька терористів вибуло з гри", - написали бійці.