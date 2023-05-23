Український FPV-дрон залітає в окоп із російськими загарбниками. ВIДЕО
На Донеччині оператори українського FPV-дрона ліквідували російських загарбників
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ліквідації загарбників опублікували у соцмережі.
"Дрон-камікадзе із серії GOIDA тихенько підкрався в окоп противника. Ще кілька терористів вибуло з гри", - написали бійці.
Топ коментарі
+42 Михайло Сергієнко #551872
показати весь коментар23.05.2023 20:33
+36 vitaliymkua
показати весь коментар23.05.2023 20:33
+25 POX #570037
показати весь коментар23.05.2023 20:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Неперевершено!!!
Мы не знаем какие колонны техники уничтожил в своих сводках господин Конашенков, но у Русского Добровольческого Корпуса потерь нет.
P.S. Касательно гуляющих по сети фото убитых «диверсантов» - наши бойцы носят мультикам, а не пиксель. Это на заметку.
Хрен его знает, машинки вроде не российские. В л\с потерь может инет, но в технике получается есть. Если конечно это не фотошоп.
А вот если это не реальные потери, а было зарание всё подготовлено, то тогда это наводит на мысль - а что это за операция такая и кто ее организовал?
"Це сумний допис про останній політ БПЛА Poseidon H10 MkIII із бортовим номером 135АС.
Негласна традиція авіації пробралася в армійське життя і намертво тут вкоренилася - уникати слова «останній». Говорять "крайній", зберігаючи сенс і злегка ламаючи мову для незвичного вуха. "Крайня" подорож, "крайня" вилазка, "крайній" політ. Бо "останній" - він в один кінець.
Бортовий 135АС учора улетів в останній політ.
Один із найкращих екіпажів операторів БПЛА, які віртуозно опанували мистецтво прориву крізь щільну завісу РЕБ та ППО переднього краю. Вони знайшли багато десятків танків, САУ, складів і, працюючи у зв'язці з HIMARS, наробили багато "бавовни" окупантам. В останній виліт вони йшли моніторити удар по батареї гаубиць Мста-Б, яку самі ж знайшли напередодні.
Але проти Тор-М1 наш дрон безсилий.
Екіпаж залишився без крил. Вартість одного нового борту 3 213 050 гривень, з урахуванням половини від Порошенка - нам терміново потрібно зібрати та сплатити 1 606 525 гривень. І тоді в небо знову піднімуться очі одного з найкращих екіпажів ЗСУ.
Я прошу вас про допомогу. Не екіпаж. Не військові. Вони занадто скромні та зараз надто сумні. Я благаю: саме я.
Прошу допомогти зібрати ресурси, якщо у вас є така можливість. І прошу допомогти поширити цей допис. Нам потрібна будь-яка допомога для вирішення цього завдання.
💳 Приватбанк: 5169 3305 2068 6400 Отримувач: ГО Солідарна Справа Громад
💳 Моно: 5375 4115 0177 8331 Отримувач: Антоніна Бузіло"
Больше в окопе никто не живёт....