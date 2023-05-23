Головне завдання держави – зміцнення України та посилення оборони, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 454 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні був на Донеччині, на наших передових позиціях – у районі Вугледара і Марʼїнки. Мав честь привітати наших морпіхів із їхнім професійним святом – Днем морської піхоти. Вручив державні нагороди воїнам і стрічки "За мужність та відвагу" – найкращим підрозділам, які захищають саме цю частину фронту.
Сьогодні саме на передовій було правильним оголосити про створення в Україні Корпусу морської піхоти. До діючих наших підрозділів будуть додані й нові бригади морської піхоти – і ми забезпечимо їх сучасною зброєю і технікою. Власне, ця поїздка на передову стала завершальним компонентом після багатьох зустрічей та переговорів із партнерами, які відбулись цими днями та у попередні тижні.
Усі маємо це розуміти: головне завдання нашої держави і сенс фактично кожної нашої міжнародної комунікації полягає саме у зміцненні України, у посиленні нашої оборони, у збільшенні можливостей наших воїнів і нашої держави загалом. Кожен закордонний візит і майже кожні переговори – дають Україні змогу стати сильнішою", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хвалімо його !!!
а тепер триває 454 день війни невтомного зеленського...
є, що порівнювати...кожен мав би та не всякий зможе зробить висновки собі
«Він же вчиться!!!!!» (с)
пс. сарказм, не бийте з ходу….
Всьго півтора роки масових вбивств і руйнування міст України знадобилося ЗЄ, щоб це осягнути.
Якось так.
І як оце країні, яку її влада не любить, і не дбає - потрапити до таких країн? Ніяк. Без реальних змін ніяк. Коротше, тупик. Ви ж не зміните Ахметова, щоб він любив Україну. Чи Коломойського. Вони ж боролися все життя з Україною. І далі хочуть не будувати країну, а просто набивати кишені, ставлячи у владу людей, які й далі боряться за їхні достатки. Навіть тут парадокс - самі ставлять у владу негодних людей - і самі ж цю владу зневажають. Це як "Тупий і ще тупиший" чи "Безславні ублюдки". Коротше, якісь супербезмозглі махінатори побудували цирк навиворіт. Ну, що далі? Тупик.
Вірніше, приклад Сингапуру є. Ну, є ще приклад Мартіна Лютера.
Йде вже прямо зараз повним ходом післявоєнна відбудова столиці