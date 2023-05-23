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Новини Відео Війна
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Головне завдання держави – зміцнення України та посилення оборони, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 454 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні був на Донеччині, на наших передових позиціях – у районі Вугледара і Марʼїнки. Мав честь привітати наших морпіхів із їхнім професійним святом – Днем морської піхоти. Вручив державні нагороди воїнам і стрічки "За мужність та відвагу" – найкращим підрозділам, які захищають саме цю частину фронту.

Сьогодні саме на передовій було правильним оголосити про створення в Україні Корпусу морської піхоти. До діючих наших підрозділів будуть додані й нові бригади морської піхоти – і ми забезпечимо їх сучасною зброєю і технікою. Власне, ця поїздка на передову стала завершальним компонентом після багатьох зустрічей та переговорів із партнерами, які відбулись цими днями та у попередні тижні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув на передові позиції ЗСУ у смузі Вугледар - Мар’їнка та привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС (оновлено). ФОТОрепортаж

Усі маємо це розуміти: головне завдання нашої держави і сенс фактично кожної нашої міжнародної комунікації полягає саме у зміцненні України, у посиленні нашої оборони, у збільшенні можливостей наших воїнів і нашої держави загалом. Кожен закордонний візит і майже кожні переговори – дають Україні змогу стати сильнішою", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23832)


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Топ коментарі
+25
І хто це каже ? Той що оманськими договорняками з ****** і привів війну в Україну ? Мабуть в історії не було більш цинічного морального урода .
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23.05.2023 22:42
+21
Ти вже зміцнював: чим більше асфальту, тим міцніша оборона.
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23.05.2023 22:40
+19
Заткнись уже…
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23.05.2023 22:40
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Заткнись уже…
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23.05.2023 22:40 Відповісти
Чекав весь вечір і от нарешті прозрєніє мені чувак дав !!!

Хвалімо його !!!
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23.05.2023 22:49 Відповісти
Поздно , тебе лично лучшие разведки Мира доказывали , что будет Война , как и откуда попрут орки , но ты лично делал ВСЕ ДЛЯ КАТАСТРОФЫ- разминировал все , что было заминировано до тебя , расформировывал дивизии, ликвидировал внешнюю разведку , преследовал патриотов и назначал ПОСОБНИКОВ РАШИСТОВ - Наумова, Кулинича, Ермака, Татарова, Деркача, Демченко , половина и сейчас продолжают сдавать Украину
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24.05.2023 06:30 Відповісти
з 2014 року бул втомлива війна порошенка,
а тепер триває 454 день війни невтомного зеленського...
є, що порівнювати...кожен мав би та не всякий зможе зробить висновки собі
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24.05.2023 09:37 Відповісти
Ти вже зміцнював: чим більше асфальту, тим міцніша оборона.
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23.05.2023 22:40 Відповісти
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23.05.2023 23:14 Відповісти
И не просто асфальт , а так , чтобы мосты выдерживали танки рашистские , и направления их комфортного прохода к Киеву ! Все , что они делали - ГРАБИЛИ В ТРИ ГЛОТКИ И ВЫПОЛНЯЛИ ПО ПРИКАЗУ ***** ПОДГОТОВКУ К « новой реальности «
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24.05.2023 06:35 Відповісти
Я не зрозумів, шашликів не буде?
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23.05.2023 22:42 Відповісти
Шашлики будуть. З асфальту.
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23.05.2023 22:47 Відповісти
І хто це каже ? Той що оманськими договорняками з ****** і привів війну в Україну ? Мабуть в історії не було більш цинічного морального урода .
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23.05.2023 22:42 Відповісти
У меня часто возникает ощущение что эмпатия у этого урода отсутствует полностью, т.е. абсолютно.
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23.05.2023 22:55 Відповісти
В суді будеш розказувати як зміцнював і захищав Чонгар, Ірпінь, Бучу, Маріуполь...
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23.05.2023 22:42 Відповісти
Только судьи кто? Мафия №2 , на подтанцовке дерьмачья , татарова ,Портнова и гебни ! Пример - БРОСИЛИ Романа Червинского , без права залога в тюрьму по ЗАКАЗУХЕ ЕРМАКА&Зеленского , открыли уголовное дело на Генерала Кривоноса, ……………… Рифмастера Не оставайтесь , такими наивными ! ВЫРОДКИ Каламоя , захватившие власть -, наглейшие МАФИОЗНИКИ , не стесняются даже дурить тех , кто их спасает ЕС и США , плюя ив в лицо , своей наглой брехней ! Они уже установили ДИКТАТУРУ , Цензуру и БЕСПРЕДЕЛ на Границе
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24.05.2023 06:48 Відповісти
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23.05.2023 22:42 Відповісти
суперхєро ...
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23.05.2023 23:21 Відповісти
Для зміцнення держави запровадили масове блокування податкових накладних. Це потужно!
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23.05.2023 22:44 Відповісти
А раніше приорітетами було : Посадити Порошенка, дороги і шашлики.
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23.05.2023 22:46 Відповісти
"Постачання F-16 для України належать до довгострокових домовленостей. Ці F-16 не будуть релевантними для майбутнього контрнаступу", - сказав Райдер. Про що "зе лідору" сказав Байден в Токіо.Або повиганяєш рашистську агентуру з ОП ,або з літаками в Тебе буде проблема,"зелене зміцнення України" може привести її до повної рашистської окупації в довгостроковій перспективі.
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23.05.2023 22:47 Відповісти
Унікальне та єдинне (ніхто-ніхто навіть не посміє заперечити) очевидне зміцнення України та посилення оборони зеленою владою це перейменування "Пунктів надання допомоги потерпілим від війни" в "Пункти незламності".
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23.05.2023 22:47 Відповісти
Мдааа... З дорогами у хлопчика щось пішло не так. Вирішив погратися в війнушку...
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23.05.2023 22:49 Відповісти
Пишіть не дороги а асфальт. А то ожна не так зрозуміти.
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23.05.2023 23:06 Відповісти
Асфальтом хорошо укрепляться. И внукам хватит.
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23.05.2023 22:49 Відповісти
А как красиво все начиналось

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23.05.2023 22:53 Відповісти
Та куди там діду Рейгану до нашого молодого отамана і єрмака його
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24.05.2023 00:08 Відповісти
Ну що ви за люди, як так можна!
«Він же вчиться!!!!!» (с)

пс. сарказм, не бийте з ходу….
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23.05.2023 23:03 Відповісти
Ого!!!
Всьго півтора роки масових вбивств і руйнування міст України знадобилося ЗЄ, щоб це осягнути.
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23.05.2023 23:06 Відповісти
о він там може осягнути? Порядок букв на суфлері?
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23.05.2023 23:07 Відповісти
Если б он это сказал в 19, было б другое дело. Сейчас это смотрится лицемерием.
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23.05.2023 23:12 Відповісти
І що ж там зміцнено чи побудовано? Як було - так і є. Тільки вже втрачено ще тепер і чимало зруйновано. І що, полегшало? Ні НАТО ні ЄС без реальних змін законодавства не світить. Для чого бовтати язиком ото - щоб молодих дурити, щоб на фронтах легше помирати? От на Заході свої країни ******* - будують, розвивають, створюють умови для бізнесів і інвестицій. Люди бачать, що є умови, і з повагою відносяться до своєї країни, бо вона про них дбає - і це кожному видно.
Якось так.
І як оце країні, яку її влада не любить, і не дбає - потрапити до таких країн? Ніяк. Без реальних змін ніяк. Коротше, тупик. Ви ж не зміните Ахметова, щоб він любив Україну. Чи Коломойського. Вони ж боролися все життя з Україною. І далі хочуть не будувати країну, а просто набивати кишені, ставлячи у владу людей, які й далі боряться за їхні достатки. Навіть тут парадокс - самі ставлять у владу негодних людей - і самі ж цю владу зневажають. Це як "Тупий і ще тупиший" чи "Безславні ублюдки". Коротше, якісь супербезмозглі махінатори побудували цирк навиворіт. Ну, що далі? Тупик.
Вірніше, приклад Сингапуру є. Ну, є ще приклад Мартіна Лютера.
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23.05.2023 23:18 Відповісти
Дороги в Києві будують і зараз, і асфальт ложать аж гай шутить.

Йде вже прямо зараз повним ходом післявоєнна відбудова столиці
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24.05.2023 00:14 Відповісти
А як же дороги.
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23.05.2023 23:27 Відповісти
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23.05.2023 23:31 Відповісти
Де українські ракети, чмо зелене?
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24.05.2023 00:05 Відповісти
угу "ми орали я(буба) і трактор(Захід)"...
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24.05.2023 02:35 Відповісти
А так ось з якою метою цей преЗЕрватив знищив ракетну програму і виробництво українського озброєння, Нептун,Богдана,Гром-2,Стугна,Вільха і т.д. щоб тепер їздити по світу попрошайкою і виставляти Україну на посьміховисько !!!
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24.05.2023 07:44 Відповісти
Коли вже перестане брехати Боневтік? Це він посилював оборону асфальтом? Довів країну до того, що немає ракет і немає чим відповісти ворогу, що майже кожного дня ракети летять на голови простих українців, проголосувавших по приколу за татарових і єлдаків. Кидає потужні лозунги в надії, що ми все забули?
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24.05.2023 08:28 Відповісти
Каким нужно быть отупевшим зелеДрочером что-бы верить этой Мрази, пытавшейся сдать страну и сломавшего судьбы миллионов граждан!!!
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24.05.2023 09:48 Відповісти
а дарогі? ми же не зможемо будувати дарогі якщо будемо витрачати гроші на ЗСУ?
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24.05.2023 10:16 Відповісти
 
 