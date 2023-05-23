Головне завдання держави – зміцнення України та посилення оборони, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 454 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні був на Донеччині, на наших передових позиціях – у районі Вугледара і Марʼїнки. Мав честь привітати наших морпіхів із їхнім професійним святом – Днем морської піхоти. Вручив державні нагороди воїнам і стрічки "За мужність та відвагу" – найкращим підрозділам, які захищають саме цю частину фронту.

Сьогодні саме на передовій було правильним оголосити про створення в Україні Корпусу морської піхоти. До діючих наших підрозділів будуть додані й нові бригади морської піхоти – і ми забезпечимо їх сучасною зброєю і технікою. Власне, ця поїздка на передову стала завершальним компонентом після багатьох зустрічей та переговорів із партнерами, які відбулись цими днями та у попередні тижні.

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Усі маємо це розуміти: головне завдання нашої держави і сенс фактично кожної нашої міжнародної комунікації полягає саме у зміцненні України, у посиленні нашої оборони, у збільшенні можливостей наших воїнів і нашої держави загалом. Кожен закордонний візит і майже кожні переговори – дають Україні змогу стати сильнішою", - сказав Зеленський.