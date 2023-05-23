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Росія лякає світ "кліматичною зброєю". ВIДЕО

У Росії вигадали нову "страшилку": пропагандист Соловйов загрожує світу "кліматичною зброєю".

Пропагандист Володимир Соловйов в істериці через останні події, які відбуваються в Бєлгородській області. Через це він заявив про таку собі "кліматичну зброю", якою Росія може завдати удару, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія не починала війну, а намагається її припинити, - Путін. ВIДЕО

Автор: 

росія (65191) погрози (488) Соловйов Володимир (140)


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Топ коментарі
+48
Влаштують масовий пердіж, що призведе до зменшення озонового шару? 🤔
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23.05.2023 23:10
+22
Аж самому смішно х..ню нести, але що поробиш - робота є робота
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23.05.2023 23:12
+22
клізматична зброя кацапів-бутилка!.
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23.05.2023 23:16
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Влаштують масовий пердіж, що призведе до зменшення озонового шару? 🤔
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23.05.2023 23:10 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1623082699941355521
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23.05.2023 23:22 Відповісти
***… виходить, що не блефують?!?!?…..
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23.05.2023 23:32 Відповісти
по мере развития контрнаступления, уровень пердежа будет повышаться..... поэтому, помимо ОЗК, наших бойцов придется снабжать еще и Пердометрами..... чтобы сильно близко не подходили....
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23.05.2023 23:47 Відповісти
Соловйов дєло говоріт , прафессор .! Єслі каждий расіянін скушаєт по килограму гороху , і одноврємєнно пьорнєт в сторону Запада , над нім образуєцца озоновая дира і ультрафіолєт їх всех там унічтожит .
.
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23.05.2023 23:26 Відповісти
Клімакстерічна зброя.
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23.05.2023 23:37 Відповісти
Торсіонна зброя - уже "була". Тепер кліматична. Що далі, як гадаєте - червона ртуть, чи промені смерті? Вимкніть уже йому РЕН-ТВ з їх рептілоїдами і базою Гітлера в Антарктиді.
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23.05.2023 23:12 Відповісти
клізматична зброя кацапів-бутилка!.
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23.05.2023 23:16 Відповісти
"...на підтримку досліджень торсійних полів були витрачені мільйони (савєцкіх) рублів (за твердженнями самого Акімова 500 мільйонів)"...і Акімова не посадили, а розробників Кинджалів посадили...
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23.05.2023 23:32 Відповісти
наступна зброя - лучі поноса
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24.05.2023 07:10 Відповісти
Боже, які вони кончені!
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23.05.2023 23:12 Відповісти
Аж самому смішно х..ню нести, але що поробиш - робота є робота
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23.05.2023 23:12 Відповісти
Все их климатическое оружие - это золотой дождь из немецких фильмов для взрослых.
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23.05.2023 23:12 Відповісти
Соловйоб загрожує клімактеричною зброєю...
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23.05.2023 23:13 Відповісти
Разве что сероводородом которым несет со стороны Московии
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23.05.2023 23:13 Відповісти
Я слышу звук БУГУРТА...
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23.05.2023 23:14 Відповісти
У "бугурті" не один звук Бо це груповий поєдинок!
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24.05.2023 05:08 Відповісти
якщо рашисти застосують"кліматичну зброю".то зіграють на той світ всі 8 ро його дітей,котрих він наплодив де-кільком рашистським "бабы еще нарожают"
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23.05.2023 23:16 Відповісти
Ой смішні...
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23.05.2023 23:16 Відповісти
клоуни 🤡
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23.05.2023 23:17 Відповісти
Так, ми знаємо що метан у 23 рази ефективніше утримує тепло в атмосфері Землі, ніж CO2.

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23.05.2023 23:17 Відповісти
анала в гавне нет !!!
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23.05.2023 23:18 Відповісти
Уже не знают как публику удерживать.
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23.05.2023 23:18 Відповісти
Из всего московского воя я понял только одно: у рашки ядерного оружия НЕТ! Иначе они б его давно применили. Кто-то в этом сомневается?
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23.05.2023 23:27 Відповісти
Теж дуже цікаво що з тими 6000 ядерними боєголовками, які наплодив Cовок? Адже це величезна галузь, яку мають обслуговувати сотні тисяч людей. А при таких масштабах, які б там міри безпеки не приймались, інформація все одно буде просточуватись зовні і попадати в ЗМІ. Тим часом я про радянські ядерні шахти вже нічого не чув багато років.
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24.05.2023 07:07 Відповісти
Цікаво,а коли на черзі лякання їжаків голою сракою?! Ось що реально цікаво!
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23.05.2023 23:19 Відповісти
А в чому їм їжаки завинили?
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24.05.2023 00:27 Відповісти
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23.05.2023 23:19 Відповісти
Мільйонів 10 дохлих кацапів під літнім сонцем в принципі піднімуть середню температуру на планеті на 0,0001 С.
Хвилюватися?….
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23.05.2023 23:19 Відповісти
Прокапають мідвєдєва і довірять йому право першого КЛІМАКСИЧНОГО залпу
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23.05.2023 23:20 Відповісти
Клізматичного
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24.05.2023 00:28 Відповісти
На жаль там вся країна така невиліковно хвора. І тільки розгром її армії та розділ на окремі частини з позбавленням зброї масового ураження дасть змогу встановити мир на планеті. Те саме стосується і інших типу підорНРеспублік...
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23.05.2023 23:21 Відповісти
Ураган від розірваних пуканів?
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23.05.2023 23:22 Відповісти
Да ета апасна-на планєтє может дєствітєльна стать жарчє ат пастаянна падгарающіх лапатних пєрдаков...
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23.05.2023 23:24 Відповісти
каЦАПСЬКА пердильна клiматична зброя:
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23.05.2023 23:31 Відповісти

певно у мериканців патужніша кліматична зброя раз у період коли кацапам була дуже потрібна сурова зима вона у Європі була одною з найтепліших за довгий час.
хоча лапотніки звісно охоче вірять у подібні балачки про вялічіє та кузькіну мать, більше то нічим пишатись
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23.05.2023 23:33 Відповісти
А шо случилось? Ему по секрету рассказали что расейская ядерка протухла давно?
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23.05.2023 23:35 Відповісти
Газы!!!
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23.05.2023 23:37 Відповісти
У СОЛОВЬЕВА климакс - якусь климаксичну зброю вигадав
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23.05.2023 23:38 Відповісти
Шапиро климатический.
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23.05.2023 23:41 Відповісти
Чергова передача "В гостях у сказки".

Супергіперзвукові балалайки вже всралися. Тепер кацапи будуть насилати дощі та хвилі. 😁
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23.05.2023 23:43 Відповісти
Хіба що, болота маацьви запалити, у Сибірі кожного року тренуються...
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23.05.2023 23:52 Відповісти
В кацапів у запасі хіба що клімактерична зброя.
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24.05.2023 00:03 Відповісти
аналофнет
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24.05.2023 00:12 Відповісти
у диктатур извечная мечта о https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdev2NNJbzLJqQJsXOTV9e-FrDqbVA:1684876479513&q=%D0%B2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj_yLSAroz_AhUZD-wKHQaWB8MQkeECKAB6BAgJEAE вундерваффе - и даже тут их пропаганден копирует Гебельса
ой бараны.... пробы ставить негде
ничего своего, ничего )
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24.05.2023 00:15 Відповісти
Клімаксичною хіба що
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24.05.2023 00:31 Відповісти
Ох, зря он это сказал. Как правило после подобных угроз, то чем угрожали валится как раз на саму рашку. Зима в эрефии удалась, теперь ждем небывало жаркого лета, с пожарами, засухой и всем, что к этому прилагается.
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24.05.2023 00:56 Відповісти
..в бункере кондишен есть,хуйло не потеет.
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24.05.2023 08:33 Відповісти
Гітлер нікого не лякав хімічною зброєю - він просто дав команду почать виробництво снарядів з іпритом та іншими отруйними речовинами Коли Черчілю про це доповіли, він, нібито, сказав: "Після першого застосування німцями хімічної зброї я заллю всю Німеччину іпритом в три пальці товщиною!" За всю війну німці так і не насмілилися застосувать хімічну зброю Я не знаю, наскільки розвинулись в СРСР розробки кліматичної зброї Мені відомі лише два приклади її застосування - розсіювання грозових фронтів у Підмосков"ї в день відкриття Олімпіади-80 - для більшої помпезності проведення відкриття, і таке саме розсіювання дощових хмар у травні 1986 року над Україною та Білоруссю - щоб радіоактивний пил короткоживучих ізотопів не потрапив передчасно у грунтові води та не заразив їх Останнє бачив сам - коли при появі хмар в небі піднімалися вантажні літаки Один-два заходи на хмари - і знову сяяло сонце
Що там зараз із такими розробками в Росії - невідомо Однак, судячи з їх розробок інших видів озброєнь (ракетного, авіаційного, танкового), та зброя, мабуть, такої самої якості Як сказала внучка Брєжнєва про "путінців": "Вони нездатні пофарбувать те, що побудував мій дід!"
Так що "триндьож" Соловйова - лише "триндьож" Йому за це гроші платять Він розрахований лише на внутрішню аудиторію
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24.05.2023 05:29 Відповісти
В мене думка, що вони таку зброю вже випробовували. У позаминулому році, коли Керчь затопило. Перенапружилися.
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24.05.2023 06:29 Відповісти
Випробовувать можна Однак - який результат? Реальний факт: в ІІ СВітову в Червоній армії дресирували собак для доставки вибухових зарядів під танки з метою їх підриву Однак це виявилося малорезультативним Читав, що однією з причин було те, що їх тренували на власних танках і вони ігнорували німецькі Але я думаю - причина була в уншому - просто там ставилася штирьова антена підривача При пересуванні по полю бою собаки зачіпали антенами траву та кущі і "самоліквідовувалися" Тобто малозначний фактор відігравав вирішальну роль
З застосуванням "кліматичної зброї" набагато складніше Тут потрібно враховувать багаточисельні фактори, які у сукупності і створюють ті чи інші погодні умови Не буду перераховувать - їх сотні (як мені казав колись метеоролог) І будь-яке "неврахування" того чи іншого може призвести до того, що результат буде несподіваним та неочікуваним А розумних людей з кожним роком в Росії стає все менше Три головні причини - старіння з вимиранням, еміграція та "дебілізація" молодих кадрів з-за відсутності нормальних викладачів Тому у мене великі сумніви в можливостях кацапні ефективно застосувать подібне!
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24.05.2023 07:15 Відповісти
Вони загубили одне покоління, коли в останні 20-25 років усі перлися в "мєнєджери" та в "псіхологі", а інженери, лікарі, вчителі, вчені у різних галузях вважалися за "обслугу" гламурної молоді. Та ще й усі НДІ позакривали, бо навіщо на ту "науку" гроші витрачати, коли треба нафту-газ качати, решту у піндосів купимо!
А тепер старі вмирають, молоді розумні втікають, а технології - все! І нІчого, і нІкому.
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24.05.2023 09:57 Відповісти
На жаль - у нас - ТЕ САМЕ!
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24.05.2023 10:03 Відповісти
Будут испепелять лучами поноса.
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24.05.2023 05:30 Відповісти
Йолопи. Хай застосують. Московію тоді зрівняють нищівні торнадо, руська рівнина та різкоконтинентальний клімат цьому сприяють. Кілька років тому в них вже фіксували такі явища у центральній частині. Мабуть балувалися тоді.
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24.05.2023 06:27 Відповісти
Климактерическое оружие
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24.05.2023 08:03 Відповісти
клизматическое....
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24.05.2023 08:32 Відповісти
Вся (простиГосподи) росія - це одна здоровенна "кліматична зброя"!
Скільки вона існує - стількі від неї і смердить на усю планету...
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24.05.2023 08:06 Відповісти
..слон моська обосцыт перые три ряда,остальные будут наблюдать радугу!!!!
Эти придурки болот мацковии максимум что смогут то взорвать ленинградскую аэс....и то с раза десятого....
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24.05.2023 08:31 Відповісти
самое страшное оружие ватника -перегар
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24.05.2023 08:37 Відповісти
А оце вже правда: у 200,000,000 сраки горять, що сприяє глобальному потеплінню.
А загалом, зверніть увагу на сруських викладачів західних університетів.
30 років тому це були представники точних наук, зараз піZZдоболи: політологи, філософи, лінгвісти, історики.
Тому й аналоГовнЄти не дивують. Точні та прикладні науки на рашці здохли давно.
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24.05.2023 08:46 Відповісти
вже один покидьок лякав зміною нахилу земної осі
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24.05.2023 09:00 Відповісти
унасекомить? когось скоро санкціями мезолітують і будете своє гімно їсти
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24.05.2023 09:18 Відповісти
24 травня-Всесвітній День шизофренії...
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24.05.2023 10:06 Відповісти
***********.
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24.05.2023 17:12 Відповісти
 
 