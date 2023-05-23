Росія лякає світ "кліматичною зброєю". ВIДЕО

У Росії вигадали нову "страшилку": пропагандист Соловйов загрожує світу "кліматичною зброєю".

Пропагандист Володимир Соловйов в істериці через останні події, які відбуваються в Бєлгородській області. Через це він заявив про таку собі "кліматичну зброю", якою Росія може завдати удару, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія не починала війну, а намагається її припинити, - Путін. ВIДЕО