Росія лякає світ "кліматичною зброєю". ВIДЕО
У Росії вигадали нову "страшилку": пропагандист Соловйов загрожує світу "кліматичною зброєю".
Пропагандист Володимир Соловйов в істериці через останні події, які відбуваються в Бєлгородській області. Через це він заявив про таку собі "кліматичну зброю", якою Росія може завдати удару, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+48 Snart
показати весь коментар23.05.2023 23:10
+22 Андрей Дрофяк #554673
показати весь коментар23.05.2023 23:12
+22 Sav UA #551121
показати весь коментар23.05.2023 23:16
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Хвилюватися?….
певно у мериканців патужніша кліматична зброя раз у період коли кацапам була дуже потрібна сурова зима вона у Європі була одною з найтепліших за довгий час.
хоча лапотніки звісно охоче вірять у подібні балачки про вялічіє та кузькіну мать, більше то нічим пишатись
Супергіперзвукові балалайки вже всралися. Тепер кацапи будуть насилати дощі та хвилі. 😁
ой бараны.... пробы ставить негде
ничего своего, ничего )
Що там зараз із такими розробками в Росії - невідомо Однак, судячи з їх розробок інших видів озброєнь (ракетного, авіаційного, танкового), та зброя, мабуть, такої самої якості Як сказала внучка Брєжнєва про "путінців": "Вони нездатні пофарбувать те, що побудував мій дід!"
Так що "триндьож" Соловйова - лише "триндьож" Йому за це гроші платять Він розрахований лише на внутрішню аудиторію
З застосуванням "кліматичної зброї" набагато складніше Тут потрібно враховувать багаточисельні фактори, які у сукупності і створюють ті чи інші погодні умови Не буду перераховувать - їх сотні (як мені казав колись метеоролог) І будь-яке "неврахування" того чи іншого може призвести до того, що результат буде несподіваним та неочікуваним А розумних людей з кожним роком в Росії стає все менше Три головні причини - старіння з вимиранням, еміграція та "дебілізація" молодих кадрів з-за відсутності нормальних викладачів Тому у мене великі сумніви в можливостях кацапні ефективно застосувать подібне!
А тепер старі вмирають, молоді розумні втікають, а технології - все! І нІчого, і нІкому.
Скільки вона існує - стількі від неї і смердить на усю планету...
Эти придурки болот мацковии максимум что смогут то взорвать ленинградскую аэс....и то с раза десятого....
А загалом, зверніть увагу на сруських викладачів західних університетів.
30 років тому це були представники точних наук, зараз піZZдоболи: політологи, філософи, лінгвісти, історики.
Тому й аналоГовнЄти не дивують. Точні та прикладні науки на рашці здохли давно.