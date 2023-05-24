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Рашисти стягують у Маріуполь живу силу з полігонів району, - Андрющенко. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі фіксують стягування живої сили рашистів у місто з полігонів району.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову спостерігаємо певне стягування живої сили в Маріуполь з полігонів району. Глобальний рух в бік Бердянська та Пологів значно сповільнився. Відчуття активного режиму очікування", - зазначив він.

Також читайте: З порту окупованого Маріуполя вийшло чергове російське судно з краденим українським зерном, - Андрющенко. ФОТО

Автор: 

Маріуполь (3231) Андрющенко Петро (694)


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Правильно, стягуйтесь до купки, Хаймарси вас чекають ...
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24.05.2023 12:49 Відповісти
"Чим густіша трава - тим легше косить!"
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24.05.2023 13:27 Відповісти
Всіх потрібно переколошматити , щоби духу кацапського не було
на територіі нашоі краіни 😠
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24.05.2023 12:53 Відповісти
Боже, як же я ненавиджу кацаплюру що знищіла мій город, та зрадників що жили з нами. В мене серце болить, коли я бачу кацапів на вулицях Маріуполю.
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24.05.2023 13:30 Відповісти
Трясця, що це ? У наші хінельські ліси та болота стягли вже два дивізіона Хаймарсів. Там і до Брянську рукою подати. Прохаю свідомих кацапів не працювати у третю зміну на підприємствах ВПК. Прильоти "бавовни" стануться у цей час. Турбуюсь про ваше здоров'я, кацапе!
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24.05.2023 13:45 Відповісти
 
 