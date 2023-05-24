Рашисти стягують у Маріуполь живу силу з полігонів району, - Андрющенко. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі фіксують стягування живої сили рашистів у місто з полігонів району.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову спостерігаємо певне стягування живої сили в Маріуполь з полігонів району. Глобальний рух в бік Бердянська та Пологів значно сповільнився. Відчуття активного режиму очікування", - зазначив він.

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