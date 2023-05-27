Сайт патріарха РПЦ Кирила "благословив" контрнаступ ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На головній сторінці офіційного сайту патріарха хакери розмістили текст на підтримку контрнаступу ЗСУ та відеоролик, оприлюднений раніше головнокомандувачем ЗСУ Залужним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Україна24/7.

"Подвір'я Патріарха Московського і Всієї Русі Благословляє Контрнаступ ЗСУ", - йдеться на титульній сторінці сайту Гундяєва.

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