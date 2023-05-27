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Сайт патріарха РПЦ Кирила "благословив" контрнаступ ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На головній сторінці офіційного сайту патріарха хакери розмістили текст на підтримку контрнаступу ЗСУ та відеоролик, оприлюднений раніше головнокомандувачем ЗСУ Залужним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Україна24/7.

"Подвір'я Патріарха Московського і Всієї Русі Благословляє Контрнаступ ЗСУ", - йдеться на титульній сторінці сайту Гундяєва.

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Сайт патріарха РПЦ Кирила благословив контрнаступ ЗСУ 01
Сайт патріарха РПЦ Кирила благословив контрнаступ ЗСУ 02

Автор: 

РПЦ (513) хакер (1347)


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Топ коментарі
+31
Хакеры, не хакеры, а небесная канцелярия приняла к исполнению. Всё!
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27.05.2023 20:59
+25
Гундяй, шо з обличчям?
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27.05.2023 20:59
+15
Хакеры развлекаются )

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27.05.2023 21:34
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Увага, чорти в Храмі рпц, у Храмі Христа Спасителя на мацквє. Будьте обережні ! Не цілуйте руки дияволу.
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27.05.2023 20:57 Відповісти
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27.05.2023 22:55 Відповісти
Я взагалi не розумiю чому православнi цемають руки
священикам, бо наш Спаситель Iiсус цього не допускав,
а помив ноги своiм Апостолам! Господь! А сященики такi люди, як i всi ми... Грiшники...
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28.05.2023 12:29 Відповісти
Гундяй, шо з обличчям?
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27.05.2023 20:59 Відповісти
Хакеры, не хакеры, а небесная канцелярия приняла к исполнению. Всё!
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27.05.2023 20:59 Відповісти
Небесна канцелярія молитви з московського сатанату не приймає.
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27.05.2023 21:20 Відповісти
Не все, а аминь))
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27.05.2023 21:35 Відповісти
ИншАлла!
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27.05.2023 21:45 Відповісти
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27.05.2023 21:01 Відповісти
Батюшки з російської православної неканонічної самопроголошеної безблагодатної псевдорелігійної Корпорації тютюново-горілчаного олігарха Кирила Гундяєва дурять своїх вірян, що до Бога треба молитися через посередників: Марію, Миколу Угодника, Серафима Саровського та матінку Матрону.

Ось приклад такої молитви: «Свята праведниця матінка Матрона! Всім людям ти помічниця, поможи і мені в моїй біді».

21 лютого 2012 року у храмі Христа Спасителя в Москві троє православних дівчат Надія Толоконнікова, Марія Альохіна та Катерина Самуцевич здійснили молебень:

«Богородица, Дево! Путина прогони, Путина прогони, Путина прогони».

Але мати Іісуса Христа - Марія не відповіла на це прохання і путін 24 лютого 2022 року почав бомбити крилатими ракетами «Калібр» спальні райони українських міст, міські цвинтарі, школи, лікарні, вокзал з біженцями у Краматорську, де загинуло понад людей 50, та супермаркети.

Біблія каже, що «Один бо є Бог, і один Посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус, що дав Самого Себе на викуп за всіх» (1Тим.2:5-6).
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27.05.2023 21:06 Відповісти
Ви гадаєте, що кацапи від цих відосиків розбіжаться ? Бавляться як діти з цим, ******* 95 кварталом
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27.05.2023 21:07 Відповісти
А если завтра к утру уже начнут бежать....схаваеш свои носки ,болотный?
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27.05.2023 21:12 Відповісти
Нужно еще, чтобьі сатанист-гундяйка наслал на пьіню анафему.
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27.05.2023 21:13 Відповісти
Паки-паки-паки
Маст би факи
Ин зе ричменс ворлд...
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27.05.2023 21:15 Відповісти
Підервор'е Підріарха Моzковського
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27.05.2023 21:17 Відповісти
в Шебекино и Графовке тривожна.
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27.05.2023 21:19 Відповісти
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27.05.2023 21:21 Відповісти
Хакеры развлекаются )

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27.05.2023 21:34 Відповісти
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
22 год
пригадуєте кіно Зеленського та його шапіто у Києво-Печерській Лаврі по боротьбі РПЦвУ??

то кіна вже нема - РПЦвУ відновила у Лаврі повноцінну діяльність.
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27.05.2023 21:39 Відповісти
Священники РПЦ благословляют "Сатану".
Ракету. Пока только ракету "Сатана"
А там дальше...

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27.05.2023 21:39 Відповісти
ну так ходорковський не понімає - від святої води ракета заржавіє і не полетить. або злетить і передумає - в рідній шахті все так по-домашнєму...
в тому фото прекрасно все - рпц і сатана поряд
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28.05.2023 21:23 Відповісти
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27.05.2023 22:05 Відповісти
Хакеры балуются, чубы у админов трещат))) ой вломят кому то. Наши хлопцы красавцы,заскамили мамонта
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27.05.2023 23:31 Відповісти
 
 