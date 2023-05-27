Сайт патріарха РПЦ Кирила "благословив" контрнаступ ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На головній сторінці офіційного сайту патріарха хакери розмістили текст на підтримку контрнаступу ЗСУ та відеоролик, оприлюднений раніше головнокомандувачем ЗСУ Залужним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Україна24/7.
"Подвір'я Патріарха Московського і Всієї Русі Благословляє Контрнаступ ЗСУ", - йдеться на титульній сторінці сайту Гундяєва.
Топ коментарі
+31 Post-AV
показати весь коментар27.05.2023 20:59
+25 jack nicholson
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+15 Mosquito
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священикам, бо наш Спаситель Iiсус цього не допускав,
а помив ноги своiм Апостолам! Господь! А сященики такi люди, як i всi ми... Грiшники...
Ось приклад такої молитви: «Свята праведниця матінка Матрона! Всім людям ти помічниця, поможи і мені в моїй біді».
21 лютого 2012 року у храмі Христа Спасителя в Москві троє православних дівчат Надія Толоконнікова, Марія Альохіна та Катерина Самуцевич здійснили молебень:
«Богородица, Дево! Путина прогони, Путина прогони, Путина прогони».
Але мати Іісуса Христа - Марія не відповіла на це прохання і путін 24 лютого 2022 року почав бомбити крилатими ракетами «Калібр» спальні райони українських міст, міські цвинтарі, школи, лікарні, вокзал з біженцями у Краматорську, де загинуло понад людей 50, та супермаркети.
Біблія каже, що «Один бо є Бог, і один Посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус, що дав Самого Себе на викуп за всіх» (1Тим.2:5-6).
Маст би факи
Ин зе ричменс ворлд...
@RomanMoskal70
·
22 год
пригадуєте кіно Зеленського та його шапіто у Києво-Печерській Лаврі по боротьбі РПЦвУ??
то кіна вже нема - РПЦвУ відновила у Лаврі повноцінну діяльність.
Ракету. Пока только ракету "Сатана"
А там дальше...
в тому фото прекрасно все - рпц і сатана поряд