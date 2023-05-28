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Бійці 53 ОМБр знищили ворожий склад БК. ВIДЕО

Бійці 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха знищили запас боєприпасів окупаційних військ РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікувала пресслужба бригади у фейсбуці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Штурмовики 3 ОШБр знищили під Бахмутом ворожу гаубицю "Мста-Б". ВIДЕО

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знищення (7235) 53 окрема механізована бригада (118) склад БК (61)


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Chwała Ukrainie! Póki są, trzeba ich niszczyć!
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28.05.2023 08:49 Відповісти
Героям слава ‼️
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28.05.2023 08:52 Відповісти
Так усьо, в орків *****, падамашнему !!!
Що немає кому і уєжать на болота!!
Слава Україні!!
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28.05.2023 11:06 Відповісти
Це більше схоже на боєкомплект до гаубиці, чи мінометного розрахунку, а не склад.
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28.05.2023 11:07 Відповісти
Це одне і те саме!
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28.05.2023 11:12 Відповісти
Це формально одне з місць зберігання ***********. А у нас звикли називати складом, місце зберігання великої кількості зброї. А заголовок зробили просто для клікбейту.
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28.05.2023 11:44 Відповісти
Дивний "склад" - на обочинах траси Без будь-якого маскування Може, тимчасовий - для поповнення б/к якогось підрозділу ? Приїхали кілька вантажівок, вивалили ящики зі снарядами та й поїхали (якщо встигли - бо відео з вибухів починається) Мені здається - то служба озброєння не змогла співставить час підвозу б/к і прибуття САУ чи танків до місця поповнення Приїхали в точку - а кому передавать - того нема Тому просто вивалили на грунт і "здиміли" З іншого боку - треба буть ідіотами, щоб влаштувать пункт поповнення б/к прямо коло траси - на відкритому місці Для цього треба буть або "супернахабним" або "супердурним" Ідеальним було-б, якби удар був нанесений саме в момент поповнення - тоді-б знищені були і снаряди і бойова техніка Я все-таки схиляюся до думки, що то був не "склад", а група вантажівок, яка стояла в районі очікування І її "накрили" в похідному положенні"
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29.05.2023 08:15 Відповісти
А чи можна не супроводжувати такі ролики подібними їб...нутими пісеньками?
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28.05.2023 18:27 Відповісти
А мені подобається))
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29.05.2023 09:18 Відповісти
 
 