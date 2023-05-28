Бійці 53 ОМБр знищили ворожий склад БК. ВIДЕО
Бійці 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха знищили запас боєприпасів окупаційних військ РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікувала пресслужба бригади у фейсбуці.
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