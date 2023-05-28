Знищено гранатомет СПГ-9 на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

ЗСУ на Запорізькому напрямку знищили ворожий радянський станковий протитанковий гранатомет СПГ-9.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення загарбницької техніки опублікували у соцмережі.

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