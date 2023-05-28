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Знищено гранатомет СПГ-9 на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

ЗСУ на Запорізькому напрямку знищили ворожий радянський станковий протитанковий гранатомет СПГ-9.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення загарбницької техніки опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 44 ОАБр знищили ворожий склад БК та БМП в Запорізькій області. ВIДЕО

Автор: 

Запорізька область (3605) техніка (1826) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+5
Докотились. А пам'ятаю часи коли тут викладували знищені колони, танки, гелікоптери, літаки. Тепер СПГ-9. Далі що, кулемети?
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28.05.2023 10:14
+4
Й*б вашу мать! Там купа готових пострілів навалом лежить Невже не можна було одну гранату на них витратить?
А взагалі - кацапи - "ДЛБЙБи! Це ж треба - виставить СПГ як на стрільбищі Невже розуму не вистачило хоч якимсь гіллям прикрить?
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28.05.2023 10:03
+2
добре що хоч не з Хаймарса по СПГ-9
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28.05.2023 10:45
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Й*б вашу мать! Там купа готових пострілів навалом лежить Невже не можна було одну гранату на них витратить?
А взагалі - кацапи - "ДЛБЙБи! Це ж треба - виставить СПГ як на стрільбищі Невже розуму не вистачило хоч якимсь гіллям прикрить?
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28.05.2023 10:03 Відповісти
я думаю первого сброса уже бы хватило,стрелять с него уже б никто не посмел потому что сапог это такое гуано которое даже на ровном месте норовит взорватся...
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28.05.2023 10:14 Відповісти
Не знаю Я його тільки в учбовому фільмі бачив
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28.05.2023 10:20 Відповісти
Яр, котрий Холодний, а свою дупу відірвати від дивана і сходити закидати гранатами ворогів лячно? Ото ж бо.
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28.05.2023 19:55 Відповісти
"Сходить" не можу - уже своє "відходив" Нога протезована Передаю тобі цю можливість проявить геройство
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28.05.2023 20:07 Відповісти
Докотились. А пам'ятаю часи коли тут викладували знищені колони, танки, гелікоптери, літаки. Тепер СПГ-9. Далі що, кулемети?
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28.05.2023 10:14 Відповісти
добре що хоч не з Хаймарса по СПГ-9
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28.05.2023 10:45 Відповісти
На рахунок "докотилися" - згоден. Дуже цікавить "чому так?"
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28.05.2023 10:51 Відповісти
Тому що відео гарної якості, тому що москалі всю техніку поховали.
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28.05.2023 11:09 Відповісти
Мелочь, а все же приятно!
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28.05.2023 11:11 Відповісти
Пять боеприпасов потратили на эту трубу.И ни одного орка в округе.Я так понимаю коптер несколько раз летал на базу для очередного подвеса гранат,и снова летел скидать на спг.Больше смахивает на снятие ролика для зе-новин.
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28.05.2023 13:00 Відповісти
Украина уничтожила весть рашистский СПГ!
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28.05.2023 13:29 Відповісти
5 раз.
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28.05.2023 14:56 Відповісти
 
 