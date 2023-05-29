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Розбір бою воїнів 3-ї ОШБ з окупантами за трасу Костянтинівка-Бахмут у кінці січня 2023 року. ВIДЕО

Кінець січня 2023 року: російська армія та ПВК "Вагнер" намагаються перерізати трасу Костянтинівка - Бахмут, прямуючи вздовж каналу Сіверський Донець - Донбас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці третьої окремої штурмової бригади, виконують ротацію та заходять на позицію "Суми", де протягом чотирьох днів тримають оборону, відбиваючи безкінечні піхотні штурми росіян. 

Про бої з окупантами та про подробиці бойових зіткнень з окупантами каналу "Бутусов плюс" розповів боєць підрозділу з позивним Наум.

 Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невдала операція російських бомбардувальників на прикордонному пункті Бєлгородської області. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) Бахмут (1560) 3 Окрема штурмова бригада (431)


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Боєць може говорити багато…
він і є «боєць»
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29.05.2023 09:52 Відповісти
Повертайтесь всі живими-справжні воїни та герої...
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29.05.2023 09:54 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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29.05.2023 11:11 Відповісти
Никто не сомневается в героизме, мужестве и стойкости наших воинов на фронте. Но это не меняет общую картину войны последние 8-м месяцев: ВСУ в глухой обороне, враг полностью владеет стратегической и тактической инициативой захватив, при этом, более 600 кв.м. территории Украины. И "разбор" надо проводить об этом!
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29.05.2023 11:16 Відповісти
 
 