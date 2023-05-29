Розбір бою воїнів 3-ї ОШБ з окупантами за трасу Костянтинівка-Бахмут у кінці січня 2023 року. ВIДЕО

Кінець січня 2023 року: російська армія та ПВК "Вагнер" намагаються перерізати трасу Костянтинівка - Бахмут, прямуючи вздовж каналу Сіверський Донець - Донбас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці третьої окремої штурмової бригади, виконують ротацію та заходять на позицію "Суми", де протягом чотирьох днів тримають оборону, відбиваючи безкінечні піхотні штурми росіян.

Про бої з окупантами та про подробиці бойових зіткнень з окупантами каналу "Бутусов плюс" розповів боєць підрозділу з позивним Наум.

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