Розбір бою воїнів 3-ї ОШБ з окупантами за трасу Костянтинівка-Бахмут у кінці січня 2023 року. ВIДЕО
Кінець січня 2023 року: російська армія та ПВК "Вагнер" намагаються перерізати трасу Костянтинівка - Бахмут, прямуючи вздовж каналу Сіверський Донець - Донбас.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці третьої окремої штурмової бригади, виконують ротацію та заходять на позицію "Суми", де протягом чотирьох днів тримають оборону, відбиваючи безкінечні піхотні штурми росіян.
Про бої з окупантами та про подробиці бойових зіткнень з окупантами каналу "Бутусов плюс" розповів боєць підрозділу з позивним Наум.
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він і є «боєць»