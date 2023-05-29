Російський танк Т-80У за мить до ураження з ПТРК "Javelin". ВIДЕО
Українські воїни на Донеччині за допомогою американського ПТРК "Javelin" знищили ворожий танк Т-80У.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ефектного удару по російській бронемашині бійці опублікували у соцмережі. На записі можна розгледіти момент підльоту ракети ПТРК до танка та видовищний вибух.
Топ коментарі
+70 lammer ya
показати весь коментар29.05.2023 10:34
+43 Zemer
показати весь коментар29.05.2023 10:37
+33 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар29.05.2023 10:34
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А взрыв - пуканы орков рванули от рикошета???
Нє попал, бо нема диму 😁
Мабуть замість захисту гуму використали,як завжди.
Смуга диму позаду - залишки рікого металу з палаючими внутрощами,які летять по інерції гальмуючи.
Добре видно тіло яке не залишає смуги.
Зараз це не смiшно ! Шашлик з московитiв - це реалii сьогодення !!!
якщо промах, часткове влучання і рештки пкр полетіли далі то чи цілий танк та екіпаж, адже відео обрізане...