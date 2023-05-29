Російський танк Т-80У за мить до ураження з ПТРК "Javelin". ВIДЕО

Українські воїни на Донеччині за допомогою американського ПТРК "Javelin" знищили ворожий танк Т-80У.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ефектного удару по російській бронемашині бійці опублікували у соцмережі. На записі можна розгледіти момент підльоту ракети ПТРК до танка та видовищний вибух.

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