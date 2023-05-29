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Російський танк Т-80У за мить до ураження з ПТРК "Javelin". ВIДЕО

Українські воїни на Донеччині за допомогою американського ПТРК "Javelin" знищили ворожий танк Т-80У.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ефектного удару по російській бронемашині бійці опублікували у соцмережі. На записі можна розгледіти момент підльоту ракети ПТРК до танка та видовищний вибух.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США виділяють $215,6 мільйона на прискорення виробництва Javelin та Stinger

Автор: 

танк (2067) Донецька область (8459) Javelin (178)


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Топ коментарі
+70
Екіпаж зразу в пекло, без пересадок по реанімаціях
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29.05.2023 10:34
+43
Один Джавелін і три кацапські сімї отримають три пачки пельменів
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29.05.2023 10:37
+33
Гарно)
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29.05.2023 10:34
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Екіпаж зразу в пекло, без пересадок по реанімаціях
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29.05.2023 10:34 Відповісти
Треба перейменувати "Прорив" в "Разрив"
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29.05.2023 10:44 Відповісти
Нє**й шастать.
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29.05.2023 10:50 Відповісти
Наскрозь... мамо..
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29.05.2023 11:35 Відповісти
Можна вічність дивитись
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29.05.2023 13:25 Відповісти
Гарно)
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29.05.2023 10:34 Відповісти
І де ж ті хвалені "Арени" або інші КАЗ? Жодного разу не бачив.
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29.05.2023 10:35 Відповісти
Там де і "ефект ескімо" у "кінжала". В збочених фантазіях *****.
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29.05.2023 10:37 Відповісти
Думаю це tow.
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29.05.2023 10:35 Відповісти
Джавеліни стріляють як вертикально, так і горизонтально.
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29.05.2023 11:04 Відповісти
По сліду від ракети це нагадує мені tow-2.
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29.05.2023 11:13 Відповісти
Це слід кумулятивного струменя після пробиття танка. Влучання було спереду.
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29.05.2023 14:53 Відповісти
Горять, аж гайки шкварчать....
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29.05.2023 10:36 Відповісти
Рускій танкіст,давай досвіданія
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29.05.2023 10:36 Відповісти
Один Джавелін і три кацапські сімї отримають три пачки пельменів
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29.05.2023 10:37 Відповісти
Незрозуміло, скільки пельменів отримає власне Джавелін?
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29.05.2023 11:33 Відповісти
Моя знайома розповідала про подію в одній сільській багатодітній сім'ї. Мати побачила, що до двору під'їхала військова машина. Стривожилась, бо її молодий син воює. Виявилося, що військова частина нагородила її сина відпусткою (в майбутньому і державною нагородою) за збитий під Бахмутом літак. Сина привезли прямо додому. А це Полтавщина.
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29.05.2023 12:01 Відповісти
гарне влучання, раз й чудовий феєрверк...
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29.05.2023 10:37 Відповісти
то лапті, а не заряд
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29.05.2023 10:46 Відповісти
ну да , конечно, офигительный рикошет???
А взрыв - пуканы орков рванули от рикошета???
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29.05.2023 10:49 Відповісти
Та у вас ваапще патерь нет.
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29.05.2023 10:58 Відповісти
Дым может от срабатывания активной защиты, а дымовой "хвост" - сбитая с курса ракета
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29.05.2023 11:17 Відповісти
Забагато для захисту.
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29.05.2023 11:35 Відповісти
надеюсь!
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29.05.2023 11:38 Відповісти
У Джавеліна є режим підриву над ціллю , тоді ракета після підриву БЧ продовжує рухатись далі ...
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29.05.2023 10:56 Відповісти
ок, може бути
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29.05.2023 11:03 Відповісти
після підриву від ракети щось залишається ??
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29.05.2023 12:03 Відповісти
Над ціллю підривається бойова частина спрямованої дії, рештки ракети (блок управління, корпус, двигун ...) маючи кінетичну енергію по інерції пролітають далі. І так, рештки ракети не випаровуються, навіть при підривах крилатих і балістичних ракет з величезними БЧ їх майже завжди можно ідентифікувати по рештках.
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29.05.2023 12:27 Відповісти
Якщо летіла зверху і вибух зверху, то як вона могла його горизонтально землі пробити ??
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29.05.2023 17:41 Відповісти
Відразу хочу відмітити, що виказую особисту думку. На відео я не бачив, щоб ракета попала саме в башню, видно підрив в районі башні. Чесно кажучи я не бачив випадків, щоб ракета пробивала обидві стінки башні ********* танку. Це міг би зробити підкаліберний або снаряд зі збідненого урану, і те з невеличкої відстані під кутом близьким до 90 градусів. Але він летить набагато швидше і він менший. Тут дуже схоже на ракету. Тобто або зачіпила верх башні і підірвалась, або підрив був над башнею. Якщо би вона зачіпила башню, то траєкторія уламків була би змінена від апертури польоту, тому і вважаю, що ПТУР башню не чіпляв, а пройшов вище. А враховуючи, що він спрацював акуратно над башнею, то так вміє Джавелін. Після підриву видно стовб диму (уламків) чітко продовжуючи попередній напрямок.
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29.05.2023 18:02 Відповісти
Ага, що ти тоді про влучання NLAW у кацапський танк скажеш
Нє попал, бо нема диму 😁
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29.05.2023 11:03 Відповісти
Для особливо недалеких та сліпих пояснюю - ракера пройшла наскрізь, як через масло! В середені танку каша та рулєт, а серцевина вилетіла з іншої сторони!
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29.05.2023 11:03 Відповісти
таке можливо тільки теоретично, але то має бути заряд з надтвердого металу і летіти зі швикістю хз скільки махів, а ці ракети тільки пропалюють дірку в броні кумулятивним зарядом,
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29.05.2023 12:50 Відповісти
Шлейф від пердака командира танку звучить набагато ймовірніше ніж ракета наскрізь
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29.05.2023 17:12 Відповісти
В башту і двійний комулятив наскрізь. А з невеликої відстані Джавелін йде по прямій не піднімаючись угору.
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29.05.2023 11:04 Відповісти
То не заряд,а залишки палаючих нутрошів,винесені з башти залишками заряду.
Мабуть замість захисту гуму використали,як завжди.
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29.05.2023 11:33 Відповісти
Стыдно, девочки, вот как должно быть....Украинские воины в Донецкой области с помощью немецкой мины DM22, уничтожили вражеский танк Т-80У.
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29.05.2023 12:36 Відповісти
Але ж Джавелін атакує зверху.Думаю це Стугна,але гарно
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29.05.2023 10:41 Відповісти
У "Джавеліна два режими враження
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29.05.2023 10:45 Відповісти
И маладя не узнает, какой у ваньки был канец!
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29.05.2023 10:42 Відповісти
Скоро все Маньки будут китайские КОНЦЫ пробовать.
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29.05.2023 14:34 Відповісти
І полетіли ваньки в лаптях з балалайками прямо к буям собачим!
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29.05.2023 10:44 Відповісти
"Эта - канец!", - подумал Т-80, почувствовав толчок в задницу!"
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29.05.2023 10:47 Відповісти
Гм. Куда именно получил,даже экспертиза не выяснит.
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29.05.2023 11:38 Відповісти
Задня проекція справа Здається - моторне відділення Хоча можу помиляться - багато диму
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29.05.2023 11:43 Відповісти
Вразив у ліву передню чверть башти(під башту?).
Смуга диму позаду - залишки рікого металу з палаючими внутрощами,які летять по інерції гальмуючи.
Добре видно тіло яке не залишає смуги.
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29.05.2023 12:06 Відповісти
і маладая нє узнаєт какой в танкіста біл канєц. А от у таджика, цілком ймовірно.
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29.05.2023 10:52 Відповісти
КРАСІВОЄ !
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29.05.2023 10:53 Відповісти
Смажені кацапи по Джавелінськи
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29.05.2023 11:00 Відповісти
Ух блін! Аж підскочив від несподіванки! Файна ''скороварка'' з кацапотанка вийшла. Браво хлопці з ЗСУ.
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29.05.2023 11:17 Відповісти
Він його наскрізь прошив!
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29.05.2023 11:25 Відповісти
Виходе що вона його насквозь пропалила
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29.05.2023 11:32 Відповісти
мновенная переквалификация в космический десант, гойда!
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29.05.2023 12:04 Відповісти
Якщо летіла зверху і вибух зверху, то як вона могла його горизонтально землі пробити ??
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29.05.2023 12:06 Відповісти
Ой, мамо, що за дим, що за дим?
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29.05.2023 12:17 Відповісти
Хтось й колись жартував про шашлик ЗЕшобли ...

Зараз це не смiшно ! Шашлик з московитiв - це реалii сьогодення !!!
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29.05.2023 12:44 Відповісти
як вдало вийшло - зверху дим блакитний, знизу - жовтий. конгруентно як то кажуть
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29.05.2023 13:24 Відповісти
Красота то какая, лепота!
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29.05.2023 14:19 Відповісти
на 5 сек. снаряд прилетів в лобову і прошив наскрізь!
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29.05.2023 15:01 Відповісти
цікаве відео.

якщо промах, часткове влучання і рештки пкр полетіли далі то чи цілий танк та екіпаж, адже відео обрізане...
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29.05.2023 15:50 Відповісти
І дві хмари після вибуху - синя і жовта. Символічно.
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29.05.2023 16:15 Відповісти
бац,и ванька Козломордый испарился
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30.05.2023 08:42 Відповісти
 
 