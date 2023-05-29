Воїни 93-ї ОМБр просять допомоги у придбанні автівки для спецпідрозділу. ВIДЕО

Воїни 93-ї бригади "Холодний Яр" збирають кошти на нове авто для спецпідрозділу.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ розповів воїн Юрій Жуков (позивний Київ).

"У нас зараз нагальна потреба у колесах, тому що раптово майже один день вийшли з ладу три машини. Майже в один день. Перед цим ми зробили тільки машину. Теж люди нам допомогли, назбирали ми на ремонт. Але я вважаю, що ремонт цей можливо був… він був потрібний, але він дуже дороговартісний, майже 80 тис. затягнув.

Я розумію, що ця тачка довго не прослужить, тому що вона вичерпала свій ресурс уже. Ми щось купуємо, ставимо. Воно щось друге виходить з ладу. Тому ми вирішили все ж таки спробувати назбирати з вашою допомогою на нове авто. Ну, як нове, більш-менш свіже. Ми теж в цьому беремо участь. Тому що з початку повномасштабу ми практично самі вирішували нагальні питання. Ми не ниєм з комбатом. Ми максимально стараємося допомагати керівництву. Тому що я розумію, це не завжди в його важелях і силах щось вибити, щось нарішати. Тому що я знаю цю людину. Вона максимально все робить для того, щоб нам продуктивно було робити", - зазначив воїн.

Захисник додав, що одразу надасть звіт, як тільки авто прибуде.

Наразі вдалося зібрати 70,799 грн, залишилось - 224 221 грн.

Реквізити для допомоги:

Ціль: 295 000₴

Посилання на банку https://send.monobank.ua/jar/7h2rM94sRH

Номер картки банки 5375 4112 0647 9482

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 93-ї ОМБр знищили ворожий танк Т-90М "Прорив" за допомогою дрона. ВIДЕО