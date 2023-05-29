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Воїни 93-ї ОМБр просять допомоги у придбанні автівки для спецпідрозділу. ВIДЕО

Воїни 93-ї бригади "Холодний Яр" збирають кошти на нове авто для спецпідрозділу.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ розповів воїн Юрій Жуков (позивний Київ).

"У нас зараз нагальна потреба у колесах, тому що раптово майже один день вийшли з ладу три машини. Майже в один день. Перед цим ми зробили тільки машину. Теж люди нам допомогли, назбирали ми на ремонт. Але я вважаю, що ремонт цей можливо був… він був потрібний, але він дуже дороговартісний, майже 80 тис. затягнув.

Я розумію, що ця тачка довго не прослужить, тому що вона вичерпала свій ресурс уже. Ми щось купуємо, ставимо. Воно щось друге виходить з ладу. Тому ми вирішили все ж таки спробувати назбирати з вашою допомогою на нове авто. Ну, як нове, більш-менш свіже. Ми теж в цьому беремо участь. Тому що з початку повномасштабу ми практично самі вирішували нагальні питання. Ми не ниєм з комбатом. Ми максимально стараємося допомагати керівництву. Тому що я розумію, це не завжди в його важелях і силах щось вибити, щось нарішати. Тому що я знаю цю людину. Вона максимально все робить для того, щоб нам продуктивно було робити", - зазначив воїн.

Захисник додав, що одразу надасть звіт, як тільки авто прибуде.

Наразі вдалося зібрати 70,799 грн, залишилось - 224 221 грн.

Реквізити для допомоги:

Ціль: 295 000₴

Посилання на банку https://send.monobank.ua/jar/7h2rM94sRH

Номер картки банки 5375 4112 0647 9482

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 93-ї ОМБр знищили ворожий танк Т-90М "Прорив" за допомогою дрона. ВIДЕО

Автор: 

допомога (8345) 93 окрема механізована бригада (294)


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Топ коментарі
+8
Хлопці допомагаємо як можемо....але як згадаю як одне суддя чмо взяло хабаря 3 млн баксів ( а це 300 пікапів по 10000дол) то руки опускаються....народ уже голий. Не там і не так просите.
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29.05.2023 12:08
+3
Резнікову невідомо про потреби автівок у війську, він катається на новій техніці, йому не до цього! Може і Шмигаля покатають…
Мулярша теж щось проплямкає ротом, а ВОЛОНТЕРИ, за підтримки Українців, будуть усе вирішувати самотужки!!!
А гроші для Міноборони виділили немаленькі, і куди вони пішли за схемами…???
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !!
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29.05.2023 12:13
+3
+
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29.05.2023 12:19
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Хлопці допомагаємо як можемо....але як згадаю як одне суддя чмо взяло хабаря 3 млн баксів ( а це 300 пікапів по 10000дол) то руки опускаються....народ уже голий. Не там і не так просите.
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29.05.2023 12:08 Відповісти
Почему бы Резникову не попросить у корейцев и японцев пару тысяч гражданских пикапов для них это копейки и закрыть эту тему.
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29.05.2023 12:09 Відповісти
і шо ві такоє пішєтє...ілі ві нє знаєтє что палавіну бабак на єтам проста сп"здят...рєзнікав , нє смєшітє меня))))
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29.05.2023 12:11 Відповісти
Так тож весільні пікапи, хіба вони підійдуть для армії?
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29.05.2023 12:47 Відповісти
Скажи ты идиет ? А мавик 3 ? А машины которые покупают волонтеры ? Хватит гнать волну можещь купить хамер так купи.
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29.05.2023 13:04 Відповісти
Дядя, ти дурак? Для тугодумів: Резніков обізвав мавіки весільними дронами. З його точки зору і ці пікапи теж весільні. Це сарказм, петраєш? Це було б весело, якби не було так сумно...
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29.05.2023 17:46 Відповісти
відкрию вам державну таємницю- такі сафарі по всіх містах і селах України окрім столиці... задайтеся питанням чому там немає полювання на мобіків....пане
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29.05.2023 12:14 Відповісти
Резнікову невідомо про потреби автівок у війську, він катається на новій техніці, йому не до цього! Може і Шмигаля покатають…
Мулярша теж щось проплямкає ротом, а ВОЛОНТЕРИ, за підтримки Українців, будуть усе вирішувати самотужки!!!
А гроші для Міноборони виділили немаленькі, і куди вони пішли за схемами…???
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !!
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29.05.2023 12:13 Відповісти
от і вмене під будинком стояв новенький зелений хакі форд пікап з номерами ГОСПІТАЛЬЄРИ. Зараз він теж паркується там же тільки вже на звичайних номерах і за кермом якийсь товстий дідько одітий по цивільному. і думаю я собі- на фронт потрібні такі авто- атут якесь чмо катається.І знаєте не хочеться донатити вже
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29.05.2023 12:17 Відповісти
в Києві купа нових пікапів, GM Tahoe новеньких, народ прибарахлився за рік війни
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29.05.2023 15:32 Відповісти
+
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29.05.2023 12:19 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3421354/kolyshniyi_ukravtodor_zasekretyv_tendery_na_10_milyardiv
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29.05.2023 12:20 Відповісти
так пане у нас тут дві паралельні реальності - бідні воюють і допомагають фронту, а у багатих шашлики і відкати...
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29.05.2023 12:24 Відповісти
+
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29.05.2023 12:23 Відповісти
+ , тому що хочу вільну державу, морально теж важко жити в середовищі з моральними виродками про яких пишуть в коментах, але ж найважче нашим Воїнам і авто потрібне вже зараз!!
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29.05.2023 12:25 Відповісти
Відправив.
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29.05.2023 12:48 Відповісти
Ще лише 1158 осіб по 100-200 грн = маленька перемога
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29.05.2023 12:50 Відповісти
https://m.facebook.com/93OMBr https://nv-ua.cdn.ampproject.org/v/s/nv.ua/ukr/amp/viyskoviy-ekspert-kuper-pro-te-shcho-vidbuvayetsya-v-bahmuti-analiz-boyovih-diy-ostanni-novini-50290428.html?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%3A%20%251%24s&aoh=16853590635229&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fopinion%2Fviyskoviy-ekspert-kuper-pro-te-shcho-vidbuvayetsya-v-bahmuti-analiz-boyovih-diy-ostanni-novini-50290428.html

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29.05.2023 14:29 Відповісти
у і&усій АРМі купа конфіскованих авто,ще більше не конфіскованих.Сьогодні на радіо НВ один чел розказував цікаві речі про конфіскат,який одібраний у кацапського бізнесу
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29.05.2023 14:45 Відповісти
ТЦК катається в тилу на автомобілях, ******* що вони куплені якраз на волонтерські гроші.
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29.05.2023 14:54 Відповісти
 
 