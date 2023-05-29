Громаду Львова хочуть обікрасти на 500 млн грн, - Садовий. ВIДЕО
Громаду Львова хочуть обікрасти приблизно на 500 млн гривень. Завтра о 12:00 апеляційний господарський суд вирішить, чи можна за допомогою "чорних реєстраторів" забирати в громади ділянку у центрі міста. Йдеться про територію біля Оперного театру, де ще донедавна був ринок "Добробут", а також велику кількість нерухомості в центральній частині міста.
Про це заявив мер Львова Андрій Садовий, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Суть справи: фірма, зареєстрована в Москві, "Галінвест", власник Холодило, колишній комсомольський діяч, на початках незалежності обманув міську і обласну владу, і переписав на себе землі, майно. Мова йде про територію, де знаходився ринок "Добробут", дуже багато нерухомості. 500 млн грн в сьогоднішніх цінах. На початках війни "чорні реєстратори" почали все це переоформлювати. Коли ми це побачили - звернулися в поліцію.
Поліція порушила кримінальне провадження, правда прокуратура вже скоро як рік не може висунути звинувачення. Хоча є висновок Міністерства юстиції, є висновок Держгеокадастру - це все шито білими нитками. Думають, що в часи війни воно якось мине. Не мине! Це є мародерство і це є грабіж!
Я звертаюсь до Генерального прокурора стати на захист громади міста Львова! Я звертаюся до всіх зрозуміти важливість цього питання! Якщо не працюють чесні суди - працюють суди Лінча!", - сказав Садовий.
Будь ласка, зачекайте...
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А от що робити мешканцям Сум, які виїхали з міста? Їх місцева влада вже пограбувала на 300 000 000, і грабує далі.
Увага мешканці Сум, котрі виїхали з міста!!!
Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради та ТОВ «Сумитеплоенерго» (комунальна власніст в оренді), вирахували покинуті домогосподарства- це де люди перестали передавати покази лічильників холодної та гарячої води в м.Суми, а це мінімум 30 000 абонентів і просто щомісяця додають до показів видуману кількість води, яку люди нібито споживають та нараховують заборгованість. Люди не сном не духом, а справи по наказному провадженню вже в суді. Суд ухвалу про стягнення заборгованості надсилає на їхню поштову адресу де людей немає, і через 15 днів в виконавчу службу. Я дивом побачив це в судовому реєстрі. В мене звичайна двокімнатна квартира, я, дружина та маленька дитина. По мені тільки з 24.02.2022р. по сьогодні нарахували 10 тисяч гривень, і нічого що гарячою водою я взагалі не користуюсь багато років, в мене бойлер. Почали вже нараховувати по 12 кубів гарячої води на місяць - це 400 літрів в день. Тобто по м.Суми - мінімум 300 мільйонів вкрадених у переселенців!!! І це цифри на сьогодні, вони не зупиняться. Кожного місяця вони тільки добавляють об'єми, бачачи що люди не реагують а значить не знають. Вони просто або не вірять в перемогу, або вже вирішили злиняти, коли до них доберуться.
А потім виведуть кошти, це вони вміють.
Приклад - по мені це реальна судова справа № 592/1758/23. З міста я з сім'єю виїхав на початку війни, і зараз знаходимося в Німеччині на тимчасовому захисті. Квартира закрита, ключи в мене. Суд так оперативно розглянув позовну заяву - меньше місяця. Як другі справи так воєнний стан, а тут чудова оперативність.
лохівтуристів
Закричав злодій
Свято вірю садовому.
Ще згадай про ЛАЗ.
Військового експерта дратує і обурює безперебійна робота фабрик концерну Roshen.
Ще раз - військового експерта... військового.
- Вони з Путіним заодно?
- Це на каналі садового, що з потрохами продався коломойському!
Alexei Romanov:
Продукція Roshen, на сьогоднішній день, продається в переважній більшості країн світу. Підкреслюю, у більшості країн світу люди з задоволенням купують продукти Roshen і часто вироби під цією маркою є чи не єдиними товарами штрих код яких починається з цифр 482 . Швидше за все, я не помилюся, якщо скажу, що сьогодні це найбільший платник податків до бюджету України, не рахуючи величезних сум на благодійність.
Але раптом, на 24-му бєняканалі садового, з'являється фізіономія військового експерта Світана, який на всю Україну заявляє, що його дратує і обурює безперебійна робота у військовий час фабрик концерну Roshen у містах України.
Дивно, правда? Особисто я захоплююся колективом концерну і особливо його менеджментом, за їхню фантастичну роботу на благо України і хочу сказати пару слів пану Світану. Якби ви , товаришу Світан , і вам подібні, чотири роки тому, обрали б гідних людей у владу, то сьогодні вся країна працювала б так само чітко і злагоджено як корпорація Roshen і точно, що ваші послуги як "військового експерта" нікому б сьогодні не знадобилися. Але ви обрали для управління країною коломойського блазня з його мандрівним цирком і тепер намагаєтеся якось виправдати свій божевільний вибір, обливаючи брудом найдостойніший колектив. Дрібно це.
Дуже дрібно, товаришу "експерт" Світан!
https://yt3.ggpht.com/W3yS4W4_tw77h5HzgSWsylwM29hzIY0FMSLr4NOu1j4Dl_oM_zq3GNgpTN1CPYrML9BDoM2Ld_R6=s300-nd-v1
Ну ви зрозуміли )
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Кадри агента ФСБ Садового!