Громаду Львова хочуть обікрасти на 500 млн грн, - Садовий. ВIДЕО

Громаду Львова хочуть обікрасти приблизно на 500 млн гривень. Завтра о 12:00 апеляційний господарський суд вирішить, чи можна за допомогою "чорних реєстраторів" забирати в громади ділянку у центрі міста. Йдеться про територію біля Оперного театру, де ще донедавна був ринок "Добробут", а також велику кількість нерухомості в центральній частині міста.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Суть справи: фірма, зареєстрована в Москві, "Галінвест", власник Холодило, колишній комсомольський діяч, на початках незалежності обманув міську і обласну владу, і переписав на себе землі, майно. Мова йде про територію, де знаходився ринок "Добробут", дуже багато нерухомості. 500 млн грн в сьогоднішніх цінах. На початках війни "чорні реєстратори" почали все це переоформлювати. Коли ми це побачили - звернулися в поліцію.

Поліція порушила кримінальне провадження, правда прокуратура вже скоро як рік не може висунути звинувачення. Хоча є висновок Міністерства юстиції, є висновок Держгеокадастру - це все шито білими нитками. Думають, що в часи війни воно якось мине. Не мине! Це є мародерство і це є грабіж!

Я звертаюсь до Генерального прокурора стати на захист громади міста Львова! Я звертаюся до всіх зрозуміти важливість цього питання! Якщо не працюють чесні суди - працюють суди Лінча!", - сказав Садовий.

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