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Громаду Львова хочуть обікрасти на 500 млн грн, - Садовий. ВIДЕО

Громаду Львова хочуть обікрасти приблизно на 500 млн гривень. Завтра о 12:00 апеляційний господарський суд вирішить, чи можна за допомогою "чорних реєстраторів" забирати в громади ділянку у центрі міста. Йдеться про територію біля Оперного театру, де ще донедавна був ринок "Добробут", а також велику кількість нерухомості в центральній частині міста.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Суть справи: фірма, зареєстрована в Москві, "Галінвест", власник Холодило, колишній комсомольський діяч, на початках незалежності обманув міську і обласну владу, і переписав на себе землі, майно. Мова йде про територію, де знаходився ринок "Добробут", дуже багато нерухомості. 500 млн грн в сьогоднішніх цінах. На початках війни "чорні реєстратори" почали все це переоформлювати. Коли ми це побачили - звернулися в поліцію.

Поліція порушила кримінальне провадження, правда прокуратура вже скоро як рік не може висунути звинувачення. Хоча є висновок Міністерства юстиції, є висновок Держгеокадастру - це все шито білими нитками. Думають, що в часи війни воно якось мине. Не мине! Це є мародерство і це є грабіж!

Я звертаюсь до Генерального прокурора стати на захист громади міста Львова! Я звертаюся до всіх зрозуміти важливість цього питання! Якщо не працюють чесні суди - працюють суди Лінча!", - сказав Садовий.

Також читайте: Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ "Роллс-Ройси" та "Майбахи", - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Львів (3070) Садовий Андрій (536)


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Топ коментарі
+19
Суть справи що один хапуга проти другого.
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29.05.2023 18:56
+18
Ой, що сі робиться!!!! Андрійка "Доля" позбавля.ьб долі в незаконному бізнесі. Ти, лярво, мер міста з 2006 року, і тільки зараз помітив, що щось у тебе в місті не так.
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29.05.2023 19:04
+16
История тянеться с 2004 года, к этому времени без каких-либо разрешительных доков построили и запустили торговый цент и Садовой только сейчас зашевелился? Вы серьезно? Да меня за пристройку два на полтора сношали все кому не лень а тут?
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29.05.2023 18:56
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"Суть справи: Фірма, зареєстрована в Москві...
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29.05.2023 18:51 Відповісти
Суть справи що один хапуга проти другого.
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29.05.2023 18:56 Відповісти
Ні, суть справи що крадуть у людей. Садовий просто знімає з себе відповідальність. Це такий хитрий хід. Все він давно знав і нічого не робив. Але це Львів, тут і западні партнери можуть по "голові дати".
А от що робити мешканцям Сум, які виїхали з міста? Їх місцева влада вже пограбувала на 300 000 000, і грабує далі.

Увага мешканці Сум, котрі виїхали з міста!!!

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради та ТОВ «Сумитеплоенерго» (комунальна власніст в оренді), вирахували покинуті домогосподарства- це де люди перестали передавати покази лічильників холодної та гарячої води в м.Суми, а це мінімум 30 000 абонентів і просто щомісяця додають до показів видуману кількість води, яку люди нібито споживають та нараховують заборгованість. Люди не сном не духом, а справи по наказному провадженню вже в суді. Суд ухвалу про стягнення заборгованості надсилає на їхню поштову адресу де людей немає, і через 15 днів в виконавчу службу. Я дивом побачив це в судовому реєстрі. В мене звичайна двокімнатна квартира, я, дружина та маленька дитина. По мені тільки з 24.02.2022р. по сьогодні нарахували 10 тисяч гривень, і нічого що гарячою водою я взагалі не користуюсь багато років, в мене бойлер. Почали вже нараховувати по 12 кубів гарячої води на місяць - це 400 літрів в день. Тобто по м.Суми - мінімум 300 мільйонів вкрадених у переселенців!!! І це цифри на сьогодні, вони не зупиняться. Кожного місяця вони тільки добавляють об'єми, бачачи що люди не реагують а значить не знають. Вони просто або не вірять в перемогу, або вже вирішили злиняти, коли до них доберуться.

А потім виведуть кошти, це вони вміють.

Приклад - по мені це реальна судова справа № 592/1758/23. З міста я з сім'єю виїхав на початку війни, і зараз знаходимося в Німеччині на тимчасовому захисті. Квартира закрита, ключи в мене. Суд так оперативно розглянув позовну заяву - меньше місяця. Як другі справи так воєнний стан, а тут чудова оперативність.
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29.05.2023 21:39 Відповісти
кошти не виведуть бо вони віртуальні, але схема тхне лайном. Особливо в контексті заборони стягнення і відключення за коммунальні бррги з початку повномасштабної агресії
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29.05.2023 21:50 Відповісти
іди в Лондоні на Бейкер-стріт лайно накидати
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29.05.2023 21:48 Відповісти
Поціновувач лайна це ти.
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29.05.2023 22:04 Відповісти
История тянеться с 2004 года, к этому времени без каких-либо разрешительных доков построили и запустили торговый цент и Садовой только сейчас зашевелился? Вы серьезно? Да меня за пристройку два на полтора сношали все кому не лень а тут?
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29.05.2023 18:56 Відповісти
Якщо фірма зарєєстрована в москві, то потрібно було звертатися не поліцію, яку не до кінця реформували аваков і ківа з попілашвілі, а до реформованого сівкочичем і бакановим СБУ. Але цікаво, як фірма, яка зареєстрована в москві могла надурити такого патріотичного мера?
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29.05.2023 18:57 Відповісти
патріотичного мера ,який тягає на свій 24 телеканал хороших русских
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29.05.2023 20:51 Відповісти
запросто, йому откат пообіцяли, а не дали.
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29.05.2023 21:52 Відповісти
Націоналізувати. А приїде на розборки арештувати! Ворог є ворог-нічог з ними церемонитися!
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29.05.2023 19:00 Відповісти
андрюшу своего процента лишают...
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29.05.2023 19:04 Відповісти
натурально, вороги громади...
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29.05.2023 19:06 Відповісти
Ой, що сі робиться!!!! Андрійка "Доля" позбавля.ьб долі в незаконному бізнесі. Ти, лярво, мер міста з 2006 року, і тільки зараз помітив, що щось у тебе в місті не так.
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29.05.2023 19:04 Відповісти
бував у Львові - якщо порівняти з Дніпро, Запоріжжя, Харковом - це вже Європа, може це не від мера залежить а від людей що там живуть, но що казати жителям які живуть в Кривому Розі, Камянському Павлограді - Ви б туда поїхали і подивились яка там розруха і настояща помийка
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29.05.2023 19:38 Відповісти
А тепер уявіть якби ще цей мер не заважав що було б
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29.05.2023 20:20 Відповісти
десятиліття під поляками посидьте і вам в Кривому Розі щастя буде та й кордон там з Європою а не з мацквою поруч
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29.05.2023 20:40 Відповісти
під австро-угорщиною краще))
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29.05.2023 21:51 Відповісти
засране, брудне, неохайне місто з претензією на щось, а по факту тільки місце де навчились добре розводити лохів туристів
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29.05.2023 21:54 Відповісти
з 95 кварталу?
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29.05.2023 22:32 Відповісти
мені повезло, тої обригаловки я не бачив,
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30.05.2023 05:42 Відповісти
Садовий рішай, а то якийсь не риба ні м'ясо.
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29.05.2023 19:08 Відповісти
Підігрував зеленим і не допомогло?
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29.05.2023 19:11 Відповісти
-дєржитє вора
Закричав злодій
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29.05.2023 19:14 Відповісти
хто б звиздів про рекети й корупцію, тільки ж не Андрій " ДОЛЯ" садовий... на нещастя- голова мого міста
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29.05.2023 19:14 Відповісти
Обманув міську владу.
Свято вірю садовому.
Ще згадай про ЛАЗ.
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29.05.2023 19:16 Відповісти
ЛАЗ, до речі, теж москалям належав, коли обанкротився... Соупадєніє? Якщо точніше, то там власником був племінник чуркіна - того, що перед небенхєю в ООН язиком тріпався...
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29.05.2023 19:20 Відповісти
З ЛАЗа всі втікли на Електрон, з яким ніби-то все в порядку. Тим не менш, щось не бачу я його продукції (нової) на вулицях
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29.05.2023 20:17 Відповісти
Якщо фірма зареєстрована в Москві то по-просту потрібно її націоналізувати і все!
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29.05.2023 19:16 Відповісти
На светрику у ''панамера'' цікавий логотип. Це ще одна чорна діра, гіперлуп в ''реабілітації та протезуванні'' на яку вигребли і задерибанили усі гранти та кошти з-під землі і з неба, вже десятки мільйонів євро, а показати поки не дуже є що. Але панумеру то треба, чомусь.
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29.05.2023 19:30 Відповісти
Один зелений барига не хоче ділитись з Садіком,от і йде звертання до громади.А то шо лаз маскалям продав і з фрідманом вась-вась ето другоє.
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29.05.2023 19:36 Відповісти
Там, до речі, неясно, чи він продав, чи попередник. Бо він вперше став мером навесні 2006 і ЛАЗ перейшов у власність москалів навесні 2006, а от коли конкретно - незрозуміло. А от із Фрідманом - так, там багато муток було! Джаз-фест той же
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29.05.2023 19:53 Відповісти
Уважаемые как же вы не поймете что правоохранительными органами управляет Ермак с Татаровым, президент Киевгорстроя не смотря на очевидные факты воровства всей его семьей в материале Бигус инфо по истечению 10 дней нету реакции никого с правоохранительных органов это при том что сейчас идет перерегистрация его окружением активов, пока Ермак с Татаровым правят балом и их не остановят западные партнеры делов не будет
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29.05.2023 19:38 Відповісти
попробуйте пользоваться знаками препинания - это значительно увеличит читабельность ваших коментов. А то иногда получается "казнить нельзя помиловать".
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29.05.2023 19:47 Відповісти
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29.05.2023 19:45 Відповісти
мовчав би про 3лодіів а то огидно
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29.05.2023 19:48 Відповісти
ооооохх, честнейший садовой забеспокоился за громаду, а мне кажется за свой карман, сам хотел поживиться
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29.05.2023 19:54 Відповісти
Хтось в ОП покриває цю схему. Хто ж це може бути?
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29.05.2023 20:00 Відповісти
А що з лицем пане ЗЕ-садовий?
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29.05.2023 20:16 Відповісти
якщо андрійцьо відкрив писок...то щось велике в лісі здохло...
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29.05.2023 20:31 Відповісти
Victoria Joy:
Військового експерта дратує і обурює безперебійна робота фабрик концерну Roshen.
Ще раз - військового експерта... військового.
- Вони з Путіним заодно?
- Це на каналі садового, що з потрохами продався коломойському!
Alexei Romanov:
Продукція Roshen, на сьогоднішній день, продається в переважній більшості країн світу. Підкреслюю, у більшості країн світу люди з задоволенням купують продукти Roshen і часто вироби під цією маркою є чи не єдиними товарами штрих код яких починається з цифр 482 . Швидше за все, я не помилюся, якщо скажу, що сьогодні це найбільший платник податків до бюджету України, не рахуючи величезних сум на благодійність.
Але раптом, на 24-му бєняканалі садового, з'являється фізіономія військового експерта Світана, який на всю Україну заявляє, що його дратує і обурює безперебійна робота у військовий час фабрик концерну Roshen у містах України.
Дивно, правда? Особисто я захоплююся колективом концерну і особливо його менеджментом, за їхню фантастичну роботу на благо України і хочу сказати пару слів пану Світану. Якби ви , товаришу Світан , і вам подібні, чотири роки тому, обрали б гідних людей у владу, то сьогодні вся країна працювала б так само чітко і злагоджено як корпорація Roshen і точно, що ваші послуги як "військового експерта" нікому б сьогодні не знадобилися. Але ви обрали для управління країною коломойського блазня з його мандрівним цирком і тепер намагаєтеся якось виправдати свій божевільний вибір, обливаючи брудом найдостойніший колектив. Дрібно це.
Дуже дрібно, товаришу "експерт" Світан!
https://yt3.ggpht.com/W3yS4W4_tw77h5HzgSWsylwM29hzIY0FMSLr4NOu1j4Dl_oM_zq3GNgpTN1CPYrML9BDoM2Ld_R6=s300-nd-v1
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29.05.2023 20:40 Відповісти
Рошен може вже і не є найбільшим платником податків наразі, але точно платить податків більше, чим Коломойський. Якому навпаки держава дарує то 10, то 30 мільярдів. І точно більше платить податків, чим ТОВ" Велике Крадівництво" пана Єрмака.
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29.05.2023 20:57 Відповісти
"Рошен" на другому місці по грошовій сумі матеріальній допомозі ЗСУ.
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29.05.2023 21:30 Відповісти
Чайка казала про податки, ваш допис важливий, але геть не в тему
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30.05.2023 12:11 Відповісти
та ти сам кого хочеш обкрадеш)
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29.05.2023 20:48 Відповісти
Громаду Львова можна обкрадати лише садовому.
Ну ви зрозуміли )
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29.05.2023 21:09 Відповісти
Андрійка, звернись-ка до свого нового куратора..за якого ти нещодавно топив..теж Андрйку..дЄрьмака. Він все точно порішає.
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29.05.2023 21:31 Відповісти
От падлюки! "Кинули" святого злодія. Алярм!
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29.05.2023 21:54 Відповісти
Владимир Александрович, папрасите Евросоюз ввести санкции против агрессора🤣😂🤣 блин и смех и грех.....
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29.05.2023 21:56 Відповісти
Неподобство! Садового лишають монополії на розкрадання Львова!
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29.05.2023 23:50 Відповісти
той хто з Фрідманом по засосу лупив на джазфесті
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29.05.2023 23:52 Відповісти
https://lviv.tsn.ua/u-lvovi-********-rf-stav-topchinovnikom-miskradi-nazivav-lviv-yan-holuyami-i-mriyav-pro-galicku-respubliku-zmi-2392690.html У Львові любитель РФ став топчиновником міськради: називав львів'ян "холуями" і мріяв про "Галицьку республіку" - ЗМІ
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Кадри агента ФСБ Садового!
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17.08.2023 22:03 Відповісти
 
 