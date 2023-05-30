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Бійці 3-ї ОШБ зачищають ворожі позиції на околиці Бахмуту. ВIДЕО

Бійці 3-ї ОШБ опублікували відеозапис, на якому зафільмована бойова робота штурмової групи 2-го батальйону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений камерою, що встановлена на амуніції одного із бійців. На відеозаписі зафіксовані фрагменти зачистки ворожих позицій. В поле зору камери попадають тіла щонайменше п'яти ліквідованих окупантів. 

"Зачищаємо окопи від п#дарів. Уривок з роботи штурмової групи, яка просувається позиціями окупантів. Відео з камери GoPro бійця 2-го штурмового батальйону друга Дацика. Бахмутські околиці", - пишуть бійці в коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

Бахмут (1560) 3 Окрема штурмова бригада (431)


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Столько хороших русских по дороге к Бахмуту встретили.
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30.05.2023 15:48 Відповісти
Шо за зброя ?
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30.05.2023 15:58 Відповісти
м240
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30.05.2023 16:16 Відповісти
Дякуємо!!! Слава ЗСУ!
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30.05.2023 16:31 Відповісти
Слава ЗСУ!
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30.05.2023 19:09 Відповісти
Кхе-кхе ,спєцапірація ідьот по плану ,кхе-кхе ...
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30.05.2023 19:22 Відповісти
Наші Леви ... Обережніше .. хлопці , вам ще НАТО навчати ,, бережіть один одного
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30.05.2023 23:38 Відповісти
Азов руліт, Слава Нації! Смерть ворогам!
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31.05.2023 10:43 Відповісти
 
 