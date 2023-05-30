Бійці 3-ї ОШБ зачищають ворожі позиції на околиці Бахмуту. ВIДЕО

Бійці 3-ї ОШБ опублікували відеозапис, на якому зафільмована бойова робота штурмової групи 2-го батальйону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений камерою, що встановлена на амуніції одного із бійців. На відеозаписі зафіксовані фрагменти зачистки ворожих позицій. В поле зору камери попадають тіла щонайменше п'яти ліквідованих окупантів.

"Зачищаємо окопи від п#дарів. Уривок з роботи штурмової групи, яка просувається позиціями окупантів. Відео з камери GoPro бійця 2-го штурмового батальйону друга Дацика. Бахмутські околиці", - пишуть бійці в коментарі до відео.

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