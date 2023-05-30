У 125-й бригаді тероборони комбат підпалив авто військових за те, що не виконали його розпорядження. ВIДЕО

У мережі з’явилося відео, як горить пікап військових. Військовий із 215-го батальйону 125-ї бригади ТрО Львова Віталій Карвацький, який опублікував ролик, заявив, що машину навмисне спалив, підірвавши гранатою, командир батальйону Андрій Селехман.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео Карвацький виклав у твіттері.

Поки ви там всією країною скидається на тачки для армії, мій #банутий поплавлений комбат їх підриває гранатими - ібо нах#й їздити хлопцям.



Відос від хлопців з РВП. От така хуйня, малята. pic.twitter.com/GkoSh5GTmF — турист тактичний 🇺🇦 (@tacticalturist) May 29, 2023

"Поки ви там всією країною скидаєтеся на тачки для армії, мій *бан*тий поплавлений комбат їх підриває гранатами, бо на*уй їздити хлопцям", – підписав він свій пост.

"Дивись, як машина горить. За те, що поїхали в Лиман (Донецька обл. – Ред.) за бензином. За те, що пацани поїхали просто купити бензин до генератора за свій рахунок. 215 батальйон 125 бригади. Комбат – Селехман Андрій Євгенович. Волонтери збирали гроші, старалися люди, а воно підпалило", – кажуть бійці за кадром.

Відео набуло широкого розголосу. Через декілька годин після публікації Карвацький повідомив, що його викликають до командира батальйону.

Повернувшись, Карвацький розповів, що комбат Андрій Селехман погрожував кримінальною відповідальністю й попросив записати спростування і публічні вибачення за "наклеп".

"Всі ви, напевно, бачили відео з машиною, яку спалив комбат. У мене була багатогодинна розмова з погрозами в мій бік. З погрозами в бік хлопців з РВП (ремонтно-відновлювального полку) наступного характеру: або я записую відео з вибаченнями за наклеп, або проти мене СБУ починає розслідування за знімання й розповсюдження матеріалів, брехню на пана комбата. Якщо ви бачите це відео, то свій вибір я зробив і відступати від своїх слів не буду, бо є факт – комбат спалив машину. Офіційна версія, що в неї потрапив уламок. Хлопцям з РВП дали вибір. Вони вибрали менший спротив, не підписуватимуть рапорт і сповідуватимуть офіційну версію подій. У мене заберуть телефон і я не зможу дати жодних коментарів. Мене скоріш за все будуть х**ити. Сподіваюся, не фізично. Вішають дуже багато справ саме на мене. Тому що командування прикриває себе", – розповів він.

Регіональне управління Сил територіальної оборони "Захід" у коментарі "Громадському" повідомило, що за цим фактом проводиться службове розслідування.

30 травня, о 15:43 Віталій опублікував новий пост. Він повідомив, що до бригади приїхали представники СБУ, управління бригади, представники управління Сил ТрО. За словами бійця, вони знайшли докази, що автомобіль дійсно підірвали гранатою.

"Подія набула розголосу, і непоміченою для Києва не лишилася. Сьогодні приїхали представники контрозвідки, управління бригади, представники управління Сил ТрО для того, що б розібратися в ситуації. Сподіваюся, якісь позитивні зрушення будуть, але наразі основна проблема в тому, що я не учасник ситуації. Особисто я не бачив, а тому треба підтвердження військовослужбовців, які безпосередньо були там", – написав Карвацький.

За його словами, безпосередні свідки події "через можливе залякування кримінальними справами дають покази що нічого не бачили, нічого не знають, ніби то машина здетонувала сама по собі".

"Однак, як це буває, коли вигадуєш – всі у показах плутаються, і це помітили представники контрозвідки. Так само, були знайдені непрямі докази того, що їх версія подій є брехнею, і що комбат дійсно підірвав машину гранатою. Додатково, в машині є сліди уламків з середини.

Як піде ситуація далі – мені не відомо. Поки що видно, що контрозвідка на боці правди, бригадне управління теж. Сподіваюся, що це не тільки на словах. Сподіваюся, що вони зроблять правильний вибір, і покараний буде не той, хто зняв відео, або той, хто його розповсюдив, а той, хто перевищив свої повноваження і підірвав машину, тобто комбат", – зазначив боєць.

Юрист та ветеран війни Масі Найєм розповів, що спілкувався з Віталієм Карвацьким, і запевнив, що ""безоплатно захистить" його.

"Щойно говорив із ним. Викликали до комбата, там було ВСП (Військова служба правопорядку. – Ред.). Він не є свідком. РВП були свідками, але хлопці відмовляються від своіх свідчень. Контррозвідка перевірила їхні телефони і там встановили, що комбат все ж таки підірвав.

Зараз командир бригади на словах виступив за те що Віталій правий. Чи будуть наслідки і розслідування – під питанням. Віталій написав пояснення. Ми захистимо Віталія від порушень його прав", – зазначив Найєм.

У коментар ZAXID.NET Масі Найєм додав, що комбату, який підірвав авто, загрожує кримінальна відповідальність.

"У моїй практиці були випадки, коли командир поводить себе неправильно. Якщо встановлять, що автомобіль був волонтерським і його поставили на баланс, то комбат, фактично, пошкодив державне майно. За це буде відповідальність. Я зараз на фронті й не уявляю ситуації, щоб мені дали автомобіль і не зобов'язали поставити на баланс. У нас всі авто на балансі. Виходячи з цієї конструкції я вбачаю, що авто було на балансі. Це кримінальна відповідальність, але навіть якщо не було на балансі, то це майно людей. Не уявляю, за яких підстав командир може підірвати машину (хіба там сидять росіяни)", – пояснив правозахисник

Також він пояснив, що навіть якщо хлопці без дозволу поїхали у Лиман за власними справами, командир батальйону не мав право так чинити.

"Я не знаю, чи військові самовільно їздили. Але така реакція командира свідчить, що він неадекватно поводиться в частині реакції на порушення. Навіть якби військові й пішли з частини поза законом, то він все одно не мав законного права так вчиняти", – підсумував Масі Найєм.

У коментарі виданню "Свідомі" комбат Андрій Селехман заявив, що не підтверджує інформацію про підпал автомобіля. Проте своєї версії загоряння автівки він не озвучив.