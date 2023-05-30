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У 125-й бригаді тероборони комбат підпалив авто військових за те, що не виконали його розпорядження. ВIДЕО

У мережі з’явилося відео, як горить пікап військових. Військовий із 215-го батальйону 125-ї бригади ТрО Львова Віталій Карвацький, який опублікував ролик, заявив, що машину навмисне спалив, підірвавши гранатою, командир батальйону Андрій Селехман.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео Карвацький виклав у твіттері. 

Поки ви там всією країною скидається на тачки для армії, мій #банутий поплавлений комбат їх підриває гранатими - ібо нах#й їздити хлопцям.

Відос від хлопців з РВП. От така хуйня, малята. pic.twitter.com/GkoSh5GTmF

— турист тактичний 🇺🇦 (@tacticalturist) May 29, 2023

"Поки ви там всією країною скидаєтеся на тачки для армії, мій *бан*тий поплавлений комбат їх підриває гранатами, бо на*уй їздити хлопцям", – підписав він свій пост.

"Дивись, як машина горить. За те, що поїхали в Лиман (Донецька обл. – Ред.) за бензином. За те, що пацани поїхали просто купити бензин до генератора за свій рахунок. 215 батальйон 125 бригади. Комбат – Селехман Андрій Євгенович. Волонтери збирали гроші, старалися люди, а воно підпалило", – кажуть бійці за кадром.

Відео набуло широкого розголосу. Через декілька годин після публікації Карвацький повідомив, що його викликають до командира батальйону.

Повернувшись, Карвацький розповів, що комбат Андрій Селехман погрожував кримінальною відповідальністю й попросив записати спростування і публічні вибачення за "наклеп".

"Всі ви, напевно, бачили відео з машиною, яку спалив комбат. У мене була багатогодинна розмова з погрозами в мій бік. З погрозами в бік хлопців з РВП (ремонтно-відновлювального полку) наступного характеру: або я записую відео з вибаченнями за наклеп, або проти мене СБУ починає розслідування за знімання й розповсюдження матеріалів, брехню на пана комбата. Якщо ви бачите це відео, то свій вибір я зробив і відступати від своїх слів не буду, бо є факт – комбат спалив машину. Офіційна версія, що в неї потрапив уламок. Хлопцям з РВП дали вибір. Вони вибрали менший спротив, не підписуватимуть рапорт і сповідуватимуть офіційну версію подій. У мене заберуть телефон і я не зможу дати жодних коментарів. Мене скоріш за все будуть х**ити. Сподіваюся, не фізично. Вішають дуже багато справ саме на мене. Тому що командування прикриває себе", – розповів він.

Регіональне управління Сил територіальної оборони "Захід" у коментарі "Громадському" повідомило, що за цим фактом проводиться службове розслідування.

30 травня, о 15:43 Віталій опублікував новий пост. Він повідомив, що до бригади приїхали представники СБУ, управління бригади, представники управління Сил ТрО. За словами бійця, вони знайшли докази, що автомобіль дійсно підірвали гранатою.

"Подія набула розголосу, і непоміченою для Києва не лишилася. Сьогодні приїхали представники контрозвідки, управління бригади, представники управління Сил ТрО для того, що б розібратися в ситуації. Сподіваюся, якісь позитивні зрушення будуть, але наразі основна проблема в тому, що я не учасник ситуації. Особисто я не бачив, а тому треба підтвердження військовослужбовців, які безпосередньо були там", – написав Карвацький.

За його словами, безпосередні свідки події "через можливе залякування кримінальними справами дають покази що нічого не бачили, нічого не знають, ніби то машина здетонувала сама по собі".

"Однак, як це буває, коли вигадуєш – всі у показах плутаються, і це помітили представники контрозвідки. Так само, були знайдені непрямі докази того, що їх версія подій є брехнею, і що комбат дійсно підірвав машину гранатою. Додатково, в машині є сліди уламків з середини.

Як піде ситуація далі – мені не відомо. Поки що видно, що контрозвідка на боці правди, бригадне управління теж. Сподіваюся, що це не тільки на словах. Сподіваюся, що вони зроблять правильний вибір, і покараний буде не той, хто зняв відео, або той, хто його розповсюдив, а той, хто перевищив свої повноваження і підірвав машину, тобто комбат", – зазначив боєць.

Юрист та ветеран війни Масі Найєм розповів, що спілкувався з Віталієм Карвацьким, і запевнив, що ""безоплатно захистить" його.

"Щойно говорив із ним. Викликали до комбата, там було ВСП (Військова служба правопорядку. – Ред.). Він не є свідком. РВП були свідками, але хлопці відмовляються від своіх свідчень. Контррозвідка перевірила їхні телефони і там встановили, що комбат все ж таки підірвав.

Зараз командир бригади на словах виступив за те що Віталій правий. Чи будуть наслідки і розслідування – під питанням. Віталій написав пояснення. Ми захистимо Віталія від порушень його прав", – зазначив Найєм.

У коментар ZAXID.NET Масі Найєм додав, що комбату, який підірвав авто, загрожує кримінальна відповідальність.

"У моїй практиці були випадки, коли командир поводить себе неправильно. Якщо встановлять, що автомобіль був волонтерським і його поставили на баланс, то комбат, фактично, пошкодив державне майно. За це буде відповідальність. Я зараз на фронті й не уявляю ситуації, щоб мені дали автомобіль і не зобов'язали поставити на баланс. У нас всі авто на балансі. Виходячи з цієї конструкції я вбачаю, що авто було на балансі. Це кримінальна відповідальність, але навіть якщо не було на балансі, то це майно людей. Не уявляю, за яких підстав командир може підірвати машину (хіба там сидять росіяни)", – пояснив правозахисник

Також він пояснив, що навіть якщо хлопці без дозволу поїхали у Лиман за власними справами, командир батальйону не мав право так чинити.

"Я не знаю, чи військові самовільно їздили. Але така реакція командира свідчить, що він неадекватно поводиться в частині реакції на порушення. Навіть якби військові й пішли з частини поза законом, то він все одно не мав законного права так вчиняти", – підсумував Масі Найєм.

У коментарі виданню "Свідомі" комбат Андрій Селехман заявив, що не підтверджує інформацію про підпал автомобіля. Проте своєї версії загоряння автівки він не озвучив.

Автор: 

авто (6167) підпал (673) тероборона (386)


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Топ коментарі
+39
а що вомбат зі своєї кишені його купив? не моє - не жалко
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30.05.2023 23:14
+38
На командні посади попало купа неадекватів яким взагалі не можна довіряти командування людьми, потрібна переатестація командирів щоб зачистити армію від кончених їпанатів
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30.05.2023 23:35
+36
Нічого дивного, ЗСУ це зріз суспільства, яке воно є. Там і герої є, і ось таке
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30.05.2023 23:17
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Мушу з вами не погодитися. "Підлабузники" дуже воліли бути комбатами у мирному житті (можливо і в ООС). Зараз знайти військовослужбовця готового взяти на себе таку відповідальність вкрай важко (звичайно, якщо у його голові поєднуються поняття - відповідальність і спроможність).
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31.05.2023 13:41 Відповісти
Значить "настоящий комбат" виявився фуфловим. Без навичків керування бійцями.
Відправити його в КЕЧ двірником замітати подвір'я МОУ
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31.05.2023 07:55 Відповісти
Непогано було б вислухати обидві сторони. Може комбат неправий, а може й навпаки. Фраза "Хлопці просто в Лиман на заправку їздили..." трохи дивує - це армія чи партизанський загін де кожен робить що заманеться.
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31.05.2023 08:11 Відповісти
А тому що паливо і запчастини та шиномонтаж все за свої грошики
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31.05.2023 10:36 Відповісти
Брешуть, хіба скопом за бензіном їздять, за горілкою вони їздили та до дівчат. Комбату звичайно це не подобалось. Він заїбався їх попереджувати. Ще я так розумію, що на командирів (відділення, взводу, роти та на самого комбата) та їх накази ці хлопці великого яух клали. Так хай радіють що їм це обійшлось тільки спаленим пікапом (і то не їх особистим). То шо вони робили має назву -військовий злочин який вчинений під час війни.
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31.05.2023 10:40 Відповісти
самоход 200%. Наверняка еще за водкой ездили во время выполнения поставленной задачи. Просто так жечь авто никто не будет.
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31.05.2023 11:53 Відповісти
..Люди,нервы будете после войны показавать...А пока идет 3 мировая война и имущество Нации надо беречь
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31.05.2023 08:14 Відповісти
Це свідоме знищення майна яке грає на руку кацапським мразям. Комбат зрадник та посібник окупантів, до суду продажну тварь!
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31.05.2023 08:24 Відповісти
ну, в таком случае ты тупица. Посмотри еще раз видео внимательно. Хотя теробороновцев можно было и в тюрьму посадить за невыполнение приказа и самовольное оставление зоны боевых действий. Комбат молодец, фактически спас их от тюрьмы. Но есть еще нюанс. А кто поджег машину на самом деле? Может комбата решили подставить.
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31.05.2023 12:01 Відповісти
Якщо воно неадекватне, то нехай командує "Наполеонами" і "Бетманами" у психо-невралогічному диспансері, а не на війні солдатами. Завтра цій людині з неурівноваженою психікою щось не сподобається і він візьме у руки кулемет або дасть команду шикуватись на мінному полі.
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31.05.2023 08:37 Відповісти
Всі кажуть спалив машину, а ніхто наголосу не робить що СаМовільно Залишили Місце Дислокації 🧐
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31.05.2023 08:50 Відповісти
Тобто-ми скинулися, а воно має право за якесь "порушення" знищувати майно придбане за наші кровні???. Ви про що?
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31.05.2023 09:18 Відповісти
вы скинулись на авто для нарушителей, причем отпетых. Мне машину никто не жгет, потому что в самоходы я не езжу на волонтерских машинах.
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31.05.2023 11:57 Відповісти
красавчик! народ у нас такой, не имеет критического мышления.
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31.05.2023 11:54 Відповісти
Командира до відповідальності!За самовільне залишення місця дислокації потрібно покарати тих хто це зробив,а не знищувати техніку.Якщо б вони на БМП поїхали та цей "командир" і його закидав би гранатами?Що у вас в голові?
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31.05.2023 13:18 Відповісти
оце настоящий ворог. діти пенсіонери збирають а він буде палить
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31.05.2023 08:51 Відповісти
Такая суть большинства наших людей, зная лишь рассказ одной стороны конфликта- судить о картине в целом. Потому и Зе президент, что все слушали его сказки, а не пытались подумать, откуда деньги и кто его двигает в это кресло. Так и а этой ситуации, есть боец и есть его рассказ ну и вы думаете он расскажет всю правду, почему да как? Смешные.
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31.05.2023 08:52 Відповісти
Припустимо боєць сказав неправду,але це не може бути виправданням для "командира".Існує багато способів покарання бійців ,а не техніки.
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31.05.2023 13:21 Відповісти
к сожалению, в основной своей массе коментаторы на цензоре напрочь лишены критического мышления. Им показали горящий автомобиль, выкрикнули имя комбата -- и здесь уже под 100 гневных комментов. Идеальная публика для ИПСО Именно так психологические спецоперации и проводятся.
А то что в коротком видео слили фамилию комбата, номер части и привязку к местности-- никто не обратил внимание....
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31.05.2023 09:01 Відповісти
Звисно это жертва виновата, а комбат ну прям взирэць добродетели (ирония)
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31.05.2023 09:18 Відповісти
Как вы определили кто жертва а кто злодей ?
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31.05.2023 09:24 Відповісти
А шо невиконання наказів командира під час війни хіба не злочин? Жертва? яка жертва? Жертва це коли під час війни командир розстріляв би. Відтепер за горілкою у село будуть пішки бігати.
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31.05.2023 09:34 Відповісти
Та ніби ні, судячи як розділилися думки коментаторів, десь 50/50.
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31.05.2023 11:15 Відповісти
Я звісно не виправдовую комбата у якого мабудь дах поїхав, але ніхто не замислювався як ці військовослужбовці (цей Каравацький і Ко) його дістали… впевнений шо в село вони їздили зовсім не за бензіном а за горілкою. На комбата і інших командирів та на їх накази вони звісно яух клали. Взагалі все це потребує розслідування. Непідкорення командиру у військовий час - злочин. ЗСУ це не Гуляй Поле за часів батьки Махно, шо тут не зрозумілого
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31.05.2023 09:28 Відповісти
100 %
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31.05.2023 13:13 Відповісти
А може правильно зробив,чого кричите! Хай розберуться. Може це був його останній шанс для збереження дисципліни! Хіба військовим дозволено без дозволу покидати місце розташування?Що за частина,з якої бійці їздять куда хочуть та коли!За горілкою?Напевно ще й не перший раз! Аби їздили по справі,то нічого б не завадило взяти дозвіл у командира. Отаке!
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31.05.2023 09:33 Відповісти
А кто в армии проводит аттестацию командования на профнепригодность? Никто!
И это один из крупнейших недочетов в ВСУ - и стоит он очень дорого.
Я так думаю.
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31.05.2023 09:36 Відповісти
Идиот.
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31.05.2023 09:46 Відповісти
А что, эти товарищи могут кататься куда хотят без ведома командира?
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31.05.2023 10:14 Відповісти
безкарність порождае злочиність ..., покозово треба судити і комбата і хлопців які в самоволку зібрались... що усі були присутні а тім кто на боївих показати відео
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31.05.2023 10:22 Відповісти
Скажу свою думку,звісно авто не треба підривати, але може все зовсім було не так. як розповідають нам бійці.Може це було постійно і вони їздили не за бензином для генератора, а за горілкою, напивалися і дістали цього комбата так,що він іншого методу,щоб це зупинити не знайшов? Треба розслідування цього випадку і покарання всіх винних.
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31.05.2023 10:39 Відповісти
Даже если за горилкою, комбат не имел права бросать гранату в машину. Если не адекват, разжаловать, и пусть за свои бабки покупает машину. То что звание выше, не даёт права беспредельничать. Потом по таким судят по всем. И все кроют друг друга
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31.05.2023 11:11 Відповісти
думаешь нужно было расстрелять придурков? У меня так часто чешеться рука.
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31.05.2023 12:11 Відповісти
посмотрел видос. Комбат красава, хотя можно было и СЗЧ оформить. Теробороновцы волонтерское авто используют для самоходов за водкой. 200% гарантия.
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31.05.2023 11:51 Відповісти
Люди збирали гроші на авто, а цей придурок знищив його. Хай тепер за свої купує автівку
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31.05.2023 12:27 Відповісти
Понизить в званні і заставить цього піТераса купити за свої кошти хлопцям машину!
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31.05.2023 12:42 Відповісти
Видел видео как то ли лейтенант, то ли сержант застрелил в башку комбата украинского, мотивируя это тем, что его на смерть посылал. Раз этот случай не растирожировали, подумал что фейк. А теперь вот не уверен...
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31.05.2023 12:52 Відповісти
машину конечно зря спалил, но черти 100 процев в самоходы шарились не спрося разрешения
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31.05.2023 13:11 Відповісти
Як що щоб піти у самохід треба дозвіл командира, то я в'єтнамська балерина. Сам зрозумів шо написав шановний? Вони скоїли військовий злочин під час війни а це вже дуже серйозно. Хай дякують Богу і тому милосердному комбату за те що їх у військову прокуратура не зда. Це термін на зоні реальний!!!
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31.05.2023 15:08 Відповісти
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