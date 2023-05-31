Українські бійці врятували техніку, збивши "Ланцет" з дробовика та автоматів. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри того, як воїни ЗСУ із автоматичної зброї збивають російський безпілотник "Ланцет".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері написав полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Влучна робота воїнів радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького ПК "Південь" Знищений російський ударний безпілотник "Ланцет"!"
Топ коментарі
+17 FT FT
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+14 Андрей Лавриненко #413115
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+13 Castor Boris
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А сам де? Зайняв статегічну висоту на дивані?