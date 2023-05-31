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Українські бійці врятували техніку, збивши "Ланцет" з дробовика та автоматів. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як воїни ЗСУ із автоматичної зброї збивають російський безпілотник "Ланцет".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері написав полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Влучна робота воїнів радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького ПК "Південь" Знищений російський ударний безпілотник "Ланцет"!"

Також дивіться: Кіберфахівці СБУ дронами-камікадзе знищили російські комплекси спостереження "Муром" та "Гренадер". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4195) ЗСУ (7569) дрони (4743)


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Топ коментарі
+17
Охотников на уток на фронт. А то знаю одного, в мирное время по несколько десятков уток стрелял за раз а сейчас сидит дома якобы не годен
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31.05.2023 22:53
+14
Ланцет на массовом конвеерном производстве, на гос. заводах и с гос. заказом. Форбс в декабре об это писал, как пример саботажа и отсутствия системного решения по беспилотникам в Украине. У нас есть частные лавочки, народные дроны и веселый дедулька Резников, что дроны видел на свадьбе.
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31.05.2023 23:31
+13
для окопов и нор идеально:
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31.05.2023 23:30
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не з автоматичної зброї а з дробовика помпового
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31.05.2023 22:49 Відповісти
Помповий дробовик - це для зачистки окопів набоями з 8-мм шрапнеллю.
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31.05.2023 22:57 Відповісти
для окопов и нор идеально:
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31.05.2023 23:30 Відповісти
Так саме з нього і збиває наш козак дрона кацапського
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31.05.2023 23:37 Відповісти
Сбили очередью из 2х выстрелов из автомата. Дробовик после взрыва на месте - отдачи нет.
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01.06.2023 08:59 Відповісти
Амеры подобный использовали для ближнего боя во 2-Мировой преимущественно на тихоокеанских островах
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01.06.2023 01:37 Відповісти
Давно казав, що Ланцети треба збивати мисливською зброєю, картеч саме те на малих відстанях... Це як на гуся полювати.
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01.06.2023 09:01 Відповісти
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31.05.2023 22:50 Відповісти
Охотников на уток на фронт. А то знаю одного, в мирное время по несколько десятков уток стрелял за раз а сейчас сидит дома якобы не годен
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31.05.2023 22:53 Відповісти
А ти може цікавився скільки мисливців воюють від 24 лютого? То поцікався
А сам де? Зайняв статегічну висоту на дивані?
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01.06.2023 09:25 Відповісти
А таки те що треба. Перспективно.
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31.05.2023 22:55 Відповісти
Ланцет на массовом конвеерном производстве, на гос. заводах и с гос. заказом. Форбс в декабре об это писал, как пример саботажа и отсутствия системного решения по беспилотникам в Украине. У нас есть частные лавочки, народные дроны и веселый дедулька Резников, что дроны видел на свадьбе.
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31.05.2023 23:31 Відповісти
Этот дедулька Резников женился, а жена у него молоденькая, расходы увеличелись. Надо деньги делать.
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01.06.2023 07:54 Відповісти
Стесьняюсь спросить, а де, цукко, стинхеры?
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31.05.2023 23:46 Відповісти
Стинхер не наводится на электромоторчик Ланцета да и стоит раз в десять если не больше его.
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01.06.2023 01:40 Відповісти
ты свосем идиот кацапский сбивать китайский дрон стингером?
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01.06.2023 03:32 Відповісти
Та нє, їх краще за все С-200 збивати )))))))))))
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01.06.2023 09:08 Відповісти
с такого расстояния попасть круто!
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01.06.2023 03:33 Відповісти
Ця технологія працює. Значить, час подібних Ланцетів минув. Якщо методично поширити цю технологію на всю лінію фронту (і можливо, ще на якісь додаткові місця).
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01.06.2023 04:24 Відповісти
Не працює. Чисто везіння. Коли Ланцут визничився з ціллю то розганяється до 300 км/ч, спробуй поцілити...
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01.06.2023 08:40 Відповісти
с помпы летит веселое облако картечи. и это намного эффективней выстрела с калаша. мне кажется что один помповик результативней десяти автоматов.
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01.06.2023 08:53 Відповісти
Найкращій трофей.
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01.06.2023 09:38 Відповісти
В мире что нет стрелкового оружия, что за цирк, калашей как грязи в мире, что купить єти зеление с..ки не могут, шоб все украденое на боках вилезло , криси кончнние
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01.06.2023 11:58 Відповісти
Найбільш ефектно коли по дронам одночасно пуляють з АК відділенням,а ще краще взводом
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01.06.2023 13:08 Відповісти
 
 