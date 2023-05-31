Українські бійці врятували техніку, збивши "Ланцет" з дробовика та автоматів. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як воїни ЗСУ із автоматичної зброї збивають російський безпілотник "Ланцет".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в твіттері написав полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Влучна робота воїнів радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького ПК "Південь" Знищений російський ударний безпілотник "Ланцет"!"

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