Росіяни крили вогнем Дніпровський район Херсона, двоє поранених, - ОВА. ВIДЕО
Сьогодні зранку росіяни крили вогнем Дніпровський район Херсона, - двоє мирних містян поранені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, о четвертій ранку армія РФ завдала удару по житловому будинку, через що будівля зазнала руйнувань, а також пошкоджено автомобілі, котрі були припарковані поруч.
Внаслідок ворожого удару поранення отримали двоє чоловіків. У 26-річного херсонця опіки рук, а в 41-річного - мінно-вибухова травма та осколкові поранення шиї й ніг. Обох шпиталізували, лікарі надають їм необхідну меддопомогу.
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Влад Казарецький #551195
показати весь коментар01.06.2023 12:20 Відповісти Мені подобається 0
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