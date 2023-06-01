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Росіяни крили вогнем Дніпровський район Херсона, двоє поранених, - ОВА. ВIДЕО

Сьогодні зранку росіяни крили вогнем Дніпровський район Херсона, - двоє мирних містян поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, о четвертій ранку армія РФ завдала удару по житловому будинку, через що будівля зазнала руйнувань, а також пошкоджено автомобілі, котрі були припарковані поруч.

Внаслідок ворожого удару поранення отримали двоє чоловіків. У 26-річного херсонця опіки рук, а в 41-річного - мінно-вибухова травма та осколкові поранення шиї й ніг. Обох шпиталізували, лікарі надають їм необхідну меддопомогу.

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Автор: 

обстріл (28613) Херсон (3375)


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01.06.2023 12:20 Відповісти
 
 