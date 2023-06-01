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У деокупованій Сергіївці на Луганщині виявили схрон зброї та боєприпасів окупантів. ВIДЕО

Правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ в покинутому та пошкодженому нежитловому будинку в с. Сергіївка Сватівського району виявили схрон зброї та боєприпасів окупаційних військ. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Луганської області.

"Загалом правоохоронці виявили шість мін, два РПГ, два автомати Калашникова, 13 ручних гранат, 8 запалів ручних гранат, три ударно-дистанційні запали, чотири магазини до АК зі 120 набоями калібру 5,45 мм. Слід зазначити, що виявлені смертоносні засоби ураження радянського та російського виробництва", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

СБУ (12842) сховок (125) Луганська область (4882)


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По впевненим пошукам, знали де лежить. Як самі поклали
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01.06.2023 14:02 Відповісти
Навіть сапери не перевірили???
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01.06.2023 14:57 Відповісти
 
 