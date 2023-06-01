Путін облаштував собі "імператорську" резиденцію в Ново-Огарьово та закріпив її за собою довічно. ВIДЕО
Президент РФ Володимир Путін вибудував для себе "імператорську" резиденцію - величезні володінння у Підмосков’ї навколо своєї офіційної резиденції в Ново-Огарьово.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними розслідування російського видання "Проект", Путін, який, як відомо, живе і працює в садибі Ново-Огарьово, закріпив резиденцію за собою до кінця життя. Для нього облаштували басейн, лазню, різні ванни, спортзал і, навіть, проклали секретну залізничну колію.
Землі навколо Ново-Огарьово купували через закордонні офшори, а потім передавали дочкам - Марії та Катерині. Для конспірації все записували на підставних осіб. На території Ново-Огарьово мешкає і колишня дружина Путіна Людмила разом із новим чоловіком Артуром Очеретним.
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И потому так гадок он
Труба трубит, откинут полог,
И где-то слышен лафета звон.
Еще визжит Помёта голос,
Но ведь ***** уже в говне.
Не обещай гимнастке жирной
Любови вечной на земле.
Не обещай гимнастке жирной
Любови вечной на земле.
хоромів собі набудував і бункерів