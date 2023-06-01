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Путін облаштував собі "імператорську" резиденцію в Ново-Огарьово та закріпив її за собою довічно. ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін вибудував для себе "імператорську" резиденцію - величезні володінння у Підмосков’ї навколо своєї офіційної резиденції в Ново-Огарьово.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними розслідування російського видання "Проект", Путін, який, як відомо, живе і працює в садибі Ново-Огарьово, закріпив резиденцію за собою до кінця життя. Для нього облаштували басейн, лазню, різні ванни, спортзал і, навіть, проклали секретну залізничну колію.

Землі навколо Ново-Огарьово купували через закордонні офшори, а потім передавали дочкам - Марії та Катерині. Для конспірації все записували на підставних осіб. На території Ново-Огарьово мешкає і колишня дружина Путіна Людмила разом із новим чоловіком Артуром Очеретним.

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Автор: 

путін володимир (23857) розслідування (2272) резиденція (40)


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Топ коментарі
+9
Двіж пішов. Кацапи кіпішують, що ЗСУ прориваються в районі Кремінної і на Волноваху. Шебекіно - для відволікання.
Тримаємо клави міцніше!
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01.06.2023 13:10
+8
ну так там никто еще не курил
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01.06.2023 13:09
+4
Спасибо за инфу.
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01.06.2023 13:18
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ну так там никто еще не курил
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01.06.2023 13:09 Відповісти
Двіж пішов. Кацапи кіпішують, що ЗСУ прориваються в районі Кремінної і на Волноваху. Шебекіно - для відволікання.
Тримаємо клави міцніше!
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01.06.2023 13:10 Відповісти
Вирубай інтернет
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01.06.2023 13:15 Відповісти
нюхай бебру
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01.06.2023 15:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ww2eeGM6O5g&t=8s «ОНИ ПРИВЕЗЛИ 175 ЧЕЛОВЕК НА ОДНУ ПОЗИЦИЮ! НАС КАК РАСПЕТРУШИЛО, НАХ*Й!»
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01.06.2023 13:17 Відповісти
где читал?, прошу простить за флаг - впн.
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01.06.2023 13:41 Відповісти
Пікуй шо тот плєшивий і де. Лупать треба русню та й все.
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01.06.2023 13:13 Відповісти
... закріпив резиденцію за собою до кінця життя. Шо тут залишилось. Гавно вапрос
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01.06.2023 13:16 Відповісти
Расплачиваться будут В Поднебесной УЖЕ! Беднякам тут не место. Китайцы мечтали победить бедность ...
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01.06.2023 13:17 Відповісти
Спасибо за инфу.
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01.06.2023 13:18 Відповісти
А у ***** то век не долог,
И потому так гадок он
Труба трубит, откинут полог,
И где-то слышен лафета звон.
Еще визжит Помёта голос,
Но ведь ***** уже в говне.
Не обещай гимнастке жирной
Любови вечной на земле.
Не обещай гимнастке жирной
Любови вечной на земле.
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01.06.2023 13:21 Відповісти
***** і в Ново Огарьово *****
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01.06.2023 13:25 Відповісти
Я не проти, щоб це стало його мавзолеєм. Скоріше б
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01.06.2023 13:40 Відповісти
Путін ЗАКРІПИВ. Закреп у нього.
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01.06.2023 13:50 Відповісти
Довічно? Ну це він дуже оптимістично
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01.06.2023 14:07 Відповісти
Так от де живуть справжні селюки. Воно хоч і царське, але все одно село.
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01.06.2023 14:08 Відповісти
У кацапєндії щось може бути довічно?.. Ну-ну...
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01.06.2023 14:18 Відповісти
Всё равно сдохнешь тварь , и украинцы веками будут приходить и ссать на твою могилу
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01.06.2023 15:06 Відповісти
***** не шахид он гедонист.
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01.06.2023 16:35 Відповісти
Це не значить що його не повісять,а доньок і йщго жінку віддадуть зекам,во буде відовисько.
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01.06.2023 18:17 Відповісти
а на росії питають чого х@йло добився за стільки років,
хоромів собі набудував і бункерів
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01.06.2023 19:38 Відповісти
 
 