Бійці РДК ведуть бій з прокремлівським підрозділом на околиці Шебекіно. ВIДЕО

Бійці РДК вже наблизилися впритул до міста Шебекіно на Бєлгородщині і ведуть бої з прокремлівськими підрозділами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це російські добровольці інформують на своїй сторінці в телеграмі та публікують фрагмент бою.

"РДК повідомляє, що його передові загони вже ведуть бої в передмістях Шебекиного (Нова Таволжанка/Титівка)", - йдеться у коментарі до опублікованого відео.

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