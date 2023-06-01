Бійці РДК ведуть бій з прокремлівським підрозділом на околиці Шебекіно. ВIДЕО
Бійці РДК вже наблизилися впритул до міста Шебекіно на Бєлгородщині і ведуть бої з прокремлівськими підрозділами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це російські добровольці інформують на своїй сторінці в телеграмі та публікують фрагмент бою.
"РДК повідомляє, що його передові загони вже ведуть бої в передмістях Шебекиного (Нова Таволжанка/Титівка)", - йдеться у коментарі до опублікованого відео.
Топ коментарі
+38 Михайло Сергієнко #551872
показати весь коментар01.06.2023 13:58
+37 Микола Мазуренко #551183
показати весь коментар01.06.2023 13:57
+36 Gary Grant
показати весь коментар01.06.2023 14:09
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нюхай лапті,чорте!
Пойди встань во весь рост рядом с ними, а мы посмотрим.
П.С. Таке враження, шо ці ряжені клоуни з т.з. рдк "на одну руку грають" з міністерством нападу московії. Та набої в усіх там "холості", аби одне одного по п'яні не перестріляли.
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Свидетельство о Государственной регистрации № 958.844 серия ЛД № 008366, выдано Московской регистрационной палатой 19 февраля 1998г.
Количество сотрудников:
314 человек
Адрес:
309290, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, 29А
До всього з цієї можливої оборутки ще зроблять героїчну історію, але факт залізний - чомусь військові дії в Білгородській області йдуть краще і більше висвітлюються ніж бойові дії під Бахмутом і на окупованому Півдні України.
Сподіваюся, що скоро ця ситуація виправиться і з'явиться потік добровольців на їхній бік.