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Бійці РДК ведуть бій з прокремлівським підрозділом на околиці Шебекіно. ВIДЕО

Бійці РДК вже наблизилися впритул до міста Шебекіно на Бєлгородщині і ведуть бої з прокремлівськими підрозділами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це російські добровольці інформують на своїй сторінці в телеграмі та публікують фрагмент бою.

"РДК повідомляє, що його передові загони вже ведуть бої в передмістях Шебекиного (Нова Таволжанка/Титівка)", - йдеться у коментарі до опублікованого відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ стверджує, нібито 3 атаки "київського режиму" на Шебекіно відбито: "Порушень кордону не допущено"

Автор: 

бойові дії (3857) Бєлгород (508)


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Топ коментарі
+38
Гладков, як там приєднання Харкова?
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01.06.2023 13:58
+37
Не чекали москалі гостей. Приймайте!
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01.06.2023 13:57
+36
Нет. Это окраина твоей родины Улан-Удэ.
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01.06.2023 14:09
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Не чекали москалі гостей. Приймайте!
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01.06.2023 13:57 Відповісти
Гладков приєднує Харків в тільки отріцатєльном направлєнії.
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01.06.2023 14:07 Відповісти
Россияне не гости, они пришли в єрєфию освобождать свой дом от фашистов.
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01.06.2023 15:14 Відповісти
Гладков, як там приєднання Харкова?
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01.06.2023 13:58 Відповісти
Триває, тільки навпаки ))
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01.06.2023 14:00 Відповісти
А де Лапін? Хтось його бачив? - Нє. А він єсть...
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01.06.2023 14:00 Відповісти
Зайнятий регулюваням дорожнього руху.
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01.06.2023 14:04 Відповісти
Проходить атріцатєльно.
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01.06.2023 14:10 Відповісти
А вот лампасный клоун канашенков говорит обратное
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01.06.2023 13:59 Відповісти
Прапорщик Кокошников
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01.06.2023 14:45 Відповісти
Молодці! Герої!
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01.06.2023 13:59 Відповісти
Приєднуємо Білгородську область до Харківської - право народу на самовизначення (результати референдуму додаються).
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01.06.2023 14:01 Відповісти
І що з тією кацапнею безмізковою робити?...
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01.06.2023 14:08 Відповісти
Как что ? Кацапы поедут на московские болота а украинцы останутся.
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01.06.2023 14:41 Відповісти
Самі не поїдуть, а силою - то вже депортація й як наслідки, порушення прав людини.
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01.06.2023 14:42 Відповісти
Победителей не судят.
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01.06.2023 18:08 Відповісти
війна це і є порушення прав людини
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01.06.2023 20:53 Відповісти
Прокремлівські ,пропутінські ,чекістські ...правнуки білогвардійців які ненавидять комуняк
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01.06.2023 14:03 Відповісти
Війна пішла і за паребрік. Зустрічайте.
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01.06.2023 14:05 Відповісти
Нет. Это окраина твоей родины Улан-Удэ.
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01.06.2023 14:09 Відповісти
хха)
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01.06.2023 14:10 Відповісти
приезжай проверь .
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01.06.2023 14:09 Відповісти
Что, аул свой признал?
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01.06.2023 14:11 Відповісти
Це біля кремля
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01.06.2023 14:13 Відповісти
тебе бы не знать свинорылу
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01.06.2023 18:28 Відповісти
Лягли на дорозі і стріляють у ліс, де за десять кроків нічого не видно. Гарні вояки.
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01.06.2023 14:10 Відповісти
Заводи диван и покажи им как нужно воевать, ботяра с 3-х дневной регистрацией
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01.06.2023 14:12 Відповісти
Краще не чіпай його - в нього краповий диван та зелений пасок з дивано-карате!
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01.06.2023 14:25 Відповісти
Від тебе лаптями та щами кислими смердить.
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01.06.2023 14:12 Відповісти
На війні 99,9% пострілів зі стрілецької зброї йде в нікуди,ознайомтесь зі статистичними дослідами армії США після Другої Світової,на основі якої вони і почали розробляти нове покоління карабінів.
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01.06.2023 14:16 Відповісти
колись давно попадала статистика - десь 100 000 куль летіли прсто так.
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01.06.2023 14:24 Відповісти
ефективні 15 %
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01.06.2023 14:30 Відповісти
Adam поц, знає більше ніж усі взяті😃

нюхай лапті,чорте!
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01.06.2023 14:18 Відповісти
Москалі одним словом.
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01.06.2023 14:21 Відповісти
хароший штатовский прокси, москалик ))
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01.06.2023 14:24 Відповісти
В чем проблема?
Пойди встань во весь рост рядом с ними, а мы посмотрим.
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01.06.2023 14:47 Відповісти
Парні, а скоро ви мацкву вазьмьотє? Бо ми, українці, вже зачекалися.
П.С. Таке враження, шо ці ряжені клоуни з т.з. рдк "на одну руку грають" з міністерством нападу московії. Та набої в усіх там "холості", аби одне одного по п'яні не перестріляли.
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01.06.2023 14:15 Відповісти
Стверджувати не можу, мене там немає. З того що пишуть, їх там не так багато. Явно не полк, чи бригада.
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01.06.2023 14:32 Відповісти
Нехай щастить!! РФія має бути знищена!!
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01.06.2023 14:18 Відповісти
Як казала одна мудра ворона з мультику - Прэлэстно!!
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01.06.2023 14:22 Відповісти
присоединение к харькову идет по плану, все как хотел гладков...
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01.06.2023 14:25 Відповісти
главное чтоб это все небыло ремейком творчества кадыровских тикток войск, когда выскочили, по кустам постреляли и сразу в сеть заливать"ожесточенный бой".
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01.06.2023 14:37 Відповісти
В Щебекино силами РДК уничтожен завод "Монокристалл" Один их крупнейших производителей синтетических сапфиров, применяемых в электронике и оптике.
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01.06.2023 14:39 Відповісти
Теперь это "Многодристал "
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01.06.2023 14:46 Відповісти
ООО «БЗС «Монокристалл» - общество с ограниченной ответственностью «Белгородский завод сапфиров «Монокристалл»

ООО "БЗС "Монокристалл" - один из крупнейших мировых производителей синтетического сапфира для высокотехнологичных применений в электронной и оптоэлектронной промышленности.

Улучшения, связанные с решением задач по обеспечению современным и надежным оборудованием, повышению квалификации и мотивации персонала, позволяют сокращать сроки выполнения заказов, повышают качество выпускаемой продукции.

Внимательное отношение к запросам клиентов, разумные цены и высокое качество сделали нашими заказчиками самые известные мировые компании.

Как один из наиболее надежных и перспективных отечественных работодателей, мы 18 лет подряд создаем своим сотрудникам благоприятные условия для работы и развития. Мечтаете об интересной работе в одной из уникальных и перспективных российских компаний с мировым именем? Мы рады как состоявшимся профессионалам, так и молодым специалистам - целеустремленным, горящим желанием научиться и стать лучшим.

Сфера деятельности:

производство синтетических кристаллов и изделий из них

Руководитель:

генеральный директор Петров Дмитрий Александрович

Год основания:

Свидетельство о Государственной регистрации № 958.844 серия ЛД № 008366, выдано Московской регистрационной палатой 19 февраля 1998г.

Количество сотрудников:

314 человек

Адрес:

309290, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, 29А
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01.06.2023 15:15 Відповісти
Ты там проживаешь?Беги - скоро и к вам придут фашысты!
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01.06.2023 18:18 Відповісти
тадасвинорыл...
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01.06.2023 18:29 Відповісти
Это у росиянцев гражданская война, Украина наблюдает, но не вмешивается
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01.06.2023 14:45 Відповісти
по кому стріляють...невидно....невідомо
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01.06.2023 15:00 Відповісти
є ж відео .Русские освободительные силы, Легион "Свобода России" и РДК, продолжают уничтожать технику противника, который прячется в поселке Новая Таволжанка.https://t.me/legionoffreedom/833
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01.06.2023 15:08 Відповісти
Бідні пташки в тому гайку. Сороки, ворони, синички. Птахи не переносять таких звуків в них слабка серцево- судинна система, вони гинуть
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01.06.2023 15:06 Відповісти
хто їх тримає? нехай летять подалі. Поки летять нехай нагадять на голови кацапам.
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01.06.2023 18:17 Відповісти
Чекаємо превентивний удар Пуйла по Воронежу!
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01.06.2023 15:09 Відповісти
"Так не хочется из Шебекино уезжать"...
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01.06.2023 15:44 Відповісти
Империалистическая война РФ против Украины плавно переходит в гражданскую войну на самой Росии...
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01.06.2023 16:44 Відповісти
Х***у треба терміново превентивно розбомбити Твєрь, щоб всі боялись туди заходити
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01.06.2023 17:34 Відповісти
Хлопці, бережіть себе. Бог у поміч
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01.06.2023 18:46 Відповісти
стрьомно бачити як підрозділ непорушно заліг і стріляє. це ж не статичний фронт, тут твій успіх це несподіванка та маневр а не стрілкотня.
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01.06.2023 19:53 Відповісти
Нікому в голову не приходила одразу проста і геніальна гіпотеза - кремль Белгородську область просто обміняв на Південь України ?
До всього з цієї можливої оборутки ще зроблять героїчну історію, але факт залізний - чомусь військові дії в Білгородській області йдуть краще і більше висвітлюються ніж бойові дії під Бахмутом і на окупованому Півдні України.
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01.06.2023 23:06 Відповісти
Добре, але схоже, що не вистачає притоку добровольців на бік РДК і легіону "Свобода России".
Сподіваюся, що скоро ця ситуація виправиться і з'явиться потік добровольців на їхній бік.
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02.06.2023 03:03 Відповісти
Ополченцы восстали против оккупационного кремлевского режима
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02.06.2023 11:11 Відповісти
 
 