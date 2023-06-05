Воїн-скрипаль виконує "Пісню про рушник" у бліндажі після бою. ВIДЕО
Український воїн після бою у бліндажі зіграв на скрипці "Пісню про рушник" на музику Платона Майбороди та слова Андрія Малишка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент виконання пісні воїном-скрипалем опублікований у соцмережах.
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+26 Чайка Київ
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+24 Тульман Шупельпельц #551506
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+12 Валентина Костюченко #421445
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Слава Україні!!! Смерть ворогам!!!
Боже, бережи наших хлопчиків і дівчаток, наших захисників
Бережи і поможи
Поки зелені при владі -перемоги нам не бачити.
Боже, як же хочеться всіх обійняти, захистити.
Господи, милосердний, збережи Україну. Збережи життя наших воїнів. Поверни їх додому живими і здоровими.
Боже, допоможи нам силою Твоєю і армією Ангелів Твоїх прогнати всю нечисть росіянську в пекло, де їм і місце.
Нехай на то буде воля твоя. Амінь.
Дякую.