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Воїн-скрипаль виконує "Пісню про рушник" у бліндажі після бою. ВIДЕО

Український воїн після бою у бліндажі зіграв на скрипці "Пісню про рушник" на музику Платона Майбороди та слова Андрія Малишка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент виконання пісні воїном-скрипалем опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український воїн виконує на піаніно "Чардаш" італійського композитора Вітторіо Монті. ВIДЕО

Автор: 

музика (490)


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Топ коментарі
+26
До щему.
Боже, бережи наших хлопчиків і дівчаток, наших захисників
Бережи і поможи
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05.06.2023 11:49
+24
Боже, як гарно грає. Слава героям!
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05.06.2023 11:46
+12
Рідненькі! Нехай вам Бог помагає. Розчулили до сліз....
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05.06.2023 11:52
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Боже, як гарно грає. Слава героям!
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05.06.2023 11:46 Відповісти
Усе проходить і закінчується... закінчіться і війна, а музика вічна, тим більше українська.
Слава Україні!!! Смерть ворогам!!!
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05.06.2023 12:15 Відповісти
До щему.
Боже, бережи наших хлопчиків і дівчаток, наших захисників
Бережи і поможи
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05.06.2023 11:49 Відповісти
🙏
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05.06.2023 12:50 Відповісти
А в кацапському окопі за таке б точно відбуцькали, бо всьо то ,шо небалалайка , от лукавого.
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05.06.2023 11:52 Відповісти
Да,там одни упыри, в лучшем случае Промокашки из "Места встречи изменить нельзя", которые "Мурку давай".
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05.06.2023 13:31 Відповісти
Рідненькі! Нехай вам Бог помагає. Розчулили до сліз....
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05.06.2023 11:52 Відповісти
Меня то же.
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05.06.2023 12:51 Відповісти
Двойними нотами ! Молодець !
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05.06.2023 11:53 Відповісти
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05.06.2023 11:54 Відповісти
Chistokrovnie ruskie mordi ....a kak ani v Ukraine papali 🤔....
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05.06.2023 11:55 Відповісти
А ещё среди квартального сброда и моральных уродов есть чистый кацап который является автором гадостей и обсирания Украины со сцены.
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05.06.2023 12:08 Відповісти
А ще його батько все життя проробив кацапським "мусором" доробив до полковника, а сам жидков- молодший два роки працював у кацапській ' мусарні". Вся зелена провладна гидота складається з росіянськофсбшної структури. Тим паче сам " найвеличніший" ставе підпис під усіма призначеннями.
Поки зелені при владі -перемоги нам не бачити.
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05.06.2023 16:47 Відповісти
Так і він теж був мусором.
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05.06.2023 18:02 Відповісти
ще трохи і гітару чути
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05.06.2023 11:56 Відповісти
Таланти на фронті, стриптизерші дипломати.
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05.06.2023 12:09 Відповісти
На гітарі хтось підігрував? Чи здалося?
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05.06.2023 12:25 Відповісти
Так!😊
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05.06.2023 14:19 Відповісти
Бережи Бог!
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05.06.2023 12:51 Відповісти
Ось чому Маестро у Бикова був Українцем! Капітан Титаренко - воїн-митець, воїн із живою душею, яку не змогли умертвити чужинські зайди, для якого війна - лише тимчасовий прикрий епізод, який не дає у повній мірі займатися улюбленою справою. Але він вірить, що нещабаром повернеться до улюбленого заняття. І це заняття - не війна, а інструмент - не атомат. Заняття - музика, інструмент - скрипка. Браво, Маестро! Тебе чекатимуть виступи у всіх театрах Європи і вільного світу. Одразу після того, як на розвалинах Кремля рукою, яка впевнено тримає смичок та автомат не менш впевнено буде написано : "Це вам за Бучу, Харсон, Марік, Бахмут."
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05.06.2023 12:54 Відповісти
Супер!!! Ніхто не вірив в справжніж УКРАЇНЦІВ, але завдяки справжнім ЗСУ і таким Українцям ми встояли і ми переможемо! Слава ЗСУ!
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05.06.2023 13:28 Відповісти
Сонечко!!! Дякую 😘💛💙✌
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05.06.2023 14:18 Відповісти
СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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05.06.2023 16:23 Відповісти
До сліз, але як гарно. Ридаю.
Боже, як же хочеться всіх обійняти, захистити.

Господи, милосердний, збережи Україну. Збережи життя наших воїнів. Поверни їх додому живими і здоровими.
Боже, допоможи нам силою Твоєю і армією Ангелів Твоїх прогнати всю нечисть росіянську в пекло, де їм і місце.
Нехай на то буде воля твоя. Амінь.
Дякую.
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05.06.2023 16:38 Відповісти
Браво скрипалю і гітаристу!! Який щемливий дует.. Душа плаче... Здоров'я вам, хлопці і Божої опіки. Слава ЗСУ!!!
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05.06.2023 17:05 Відповісти
Ось це музиканти. А вагнерiвцi - пiвнi. Слава ЗСУ!
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06.06.2023 03:03 Відповісти
 
 