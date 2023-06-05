Воїн-скрипаль виконує "Пісню про рушник" у бліндажі після бою. ВIДЕО

Український воїн після бою у бліндажі зіграв на скрипці "Пісню про рушник" на музику Платона Майбороди та слова Андрія Малишка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент виконання пісні воїном-скрипалем опублікований у соцмережах.

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