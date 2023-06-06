"Греби, братан, там люди!": українці на гумовому човні під обстрілами допомагають евакуювати людей на Херсонщині. ВIДЕО

Українці під обстрілами окупантів намагаються допомогти евакуювати місцевих жителів на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, хлопці роблять це на гумовому човні та завдяки веслам: пливуть між вулицями, які затопило на кілька метрів.

"Греби, братан, там люди!", - кричать молодики, шукаючи вцілілих на затоплених вулицях і будинках.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рівень води у Херсоні підвищився на 2 метри - глава ОВА. ВIДЕО