"Греби, братан, там люди!": українці на гумовому човні під обстрілами допомагають евакуювати людей на Херсонщині. ВIДЕО
Українці під обстрілами окупантів намагаються допомогти евакуювати місцевих жителів на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, хлопці роблять це на гумовому човні та завдяки веслам: пливуть між вулицями, які затопило на кілька метрів.
"Греби, братан, там люди!", - кричать молодики, шукаючи вцілілих на затоплених вулицях і будинках.
Топ коментарі
+34 Zynoviy Zenon #568769
показати весь коментар06.06.2023 17:45
+14 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар06.06.2023 18:06
+13 Ksenia VB
показати весь коментар06.06.2023 18:19
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Це на якій мові написано?!
Цензоре - "молодики" в українській мові мають негативну коннотацію, "юнаки" - позитивну.
Я как раз считаю, что чем корёжить украинскьку мову через гугл переводчик так лучше писать на русском.
Да. И настоящие боты должны писать не Эксперд, а Иксперд.
"роблять це на гумовому човні та ЗАВДЯКИ ВЕСЛАМ (Карл!)" Так что ты хотел этим сказать, Вася? Сколько людей ты спас на моторной лодке?
Кстати, я родился, вырос и пол жизни прожил на Донбассе, а вторую половину доживаю) на Одесчине. Так, что как и Вы не виноват в том, что в детском саду,школах,техникумах и институтах учились на русском языке.
і на свою хрюканину перейшли
і занудний
1. За істоту дякую, видно себе вважаєш неістотю.
2. На цензорі я вперше зареєстувався ( в 2004 му) коли тебе ще твій татко робив твоїй мамкі.
3. Називати розмову хрюканням це характерна риса кацапів, тролю.
молодець
смачного
Молодик - молода неодружена людина; парубок.Молодик - помічник, учень на Запорізькій Січі в XVII-XVIII ст.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#cite_note-%D0%92%D0%A2%D0%A1%D0%A1%D0%A3%D0%9C-1 [1] Молодик - підмайстер у ремісничих цехах XVII-XVIII ст.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#cite_note-%D0%92%D0%A2%D0%A1%D0%A1%D0%A3%D0%9C-1 [1] Молодик - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 наречений .Молодик - фаза Місяця, перша чверть.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8C Молодик - інша назва нового Місяця - фази, при якій екліптичні довготи Сонця і Місяця збігаються.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA_(%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85) «Молодик» - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85 альманах .Молодик - має також негативне зневажливе значення молодого ********[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ]
"Нову "Мрію",новий "Сагайдачний",нову ГЕС,новий Маріуполь...
І все це серед мільярда дерев у Діснейленді Ціна дурості не просто величезна. Ціна дурості безмежна!"