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"Греби, братан, там люди!": українці на гумовому човні під обстрілами допомагають евакуювати людей на Херсонщині. ВIДЕО

Українці під обстрілами окупантів намагаються допомогти евакуювати місцевих жителів на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, хлопці роблять це на гумовому човні та завдяки веслам: пливуть між вулицями, які затопило на кілька метрів.

"Греби, братан, там люди!", - кричать молодики, шукаючи вцілілих на затоплених вулицях і будинках. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рівень води у Херсоні підвищився на 2 метри - глава ОВА. ВIДЕО

Автор: 

евакуація (2318) Каховська ГЕС (566) Херсонська область (5786)


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Топ коментарі
+34
Українці - люди, росіяни - нелюди!
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06.06.2023 17:45
+14
ОПа создавалась для ОПы, но с большой буквой "ж" впереди. Не поверите, но опа на 95-98 процентов отрабатывает все хотелки путлера. Ну это если не лень просто сопоставить факты. Но избиратели этого гиганта нестираных футболок и понтов из питерской подворотни (да-да, питерской) "я не хожу туда, куда меня не приглашают" сидя в бомбоубежищах винят совсем не его, а Пороха. Вот как такой феномен массового психоза объяснить?
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06.06.2023 18:06
+13
Не моє, але згоден.
"Нову "Мрію",новий "Сагайдачний",нову ГЕС,новий Маріуполь...
І все це серед мільярда дерев у Діснейленді Ціна дурості не просто величезна. Ціна дурості безмежна!"
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06.06.2023 18:19
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Українці - люди, росіяни - нелюди!
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06.06.2023 17:45 Відповісти
роблять це на гумовому човні та ЗАВДЯКИ ВЕСЛАМ (Карл!) Джерело:
Це на якій мові написано?!

Цензоре - "молодики" в українській мові мають негативну коннотацію, "юнаки" - позитивну.
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06.06.2023 17:46 Відповісти
Эксперд Иван, это как-то меняет суть выполняемой миссии добровольцев? Или жители херсонщины услышав русскую речь (на которой и сами в большинстве говорят) скажут мужественно как зеледент: "Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили", - заявил глава государства."
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06.06.2023 17:58 Відповісти
Журналісти зобов'язані писати грамотно.
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06.06.2023 18:02 Відповісти
У тебе мабуть проблеми з когнитивністю. Я взагалі ніяк не торкався "сути выполняемой миссии добровольцев".
Я как раз считаю, что чем корёжить украинскьку мову через гугл переводчик так лучше писать на русском.
Да. И настоящие боты должны писать не Эксперд, а Иксперд.
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06.06.2023 18:04 Відповісти
В психологии слово ''когниция'' означает способность к обретению знания и его переработке, и, помимо этого, такие вещи, как восприятие, мышление, речь, сознание, память, внимание и концентрацию, т. е. это очень объемное понятие.

"роблять це на гумовому човні та ЗАВДЯКИ ВЕСЛАМ (Карл!)" Так что ты хотел этим сказать, Вася? Сколько людей ты спас на моторной лодке?
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06.06.2023 18:26 Відповісти
Иван,я проживаю в русскоговорящем регионе. Это не наша вина. Что мы в детском саду,школах,техникумах и институтах учились на русском языке. Это вбито в нас железобетонно. Но я сейчас считаю для себя невозможным разговаривать на языке оккупанта. Я пытаюсь переходить на украинский язык. Получается плохо. Так такие, как Вы,вместо того,чтобы поддержать нас- ехидничаете и издеваетесь. И я с Вами не согласна--я уверена,что лучше разговаривать на плохом украинском,чем на "хорошем",будь он не ладен,русском.
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06.06.2023 18:35 Відповісти
Наталия, Вы очевидно, как и предыдущий оратор не вникаете в смысл. Мои замечания были к изданию Цензор нет, которое, как популярное СМИ просто обязано правильно изъяснятся на том языке (хоть на украинском, хоть на русском на котором вещает), а не к людям которые постепенно переходят на українську мову (что я очень приветствую) само собой по началу ошибаясь.
Кстати, я родился, вырос и пол жизни прожил на Донбассе, а вторую половину доживаю) на Одесчине. Так, что как и Вы не виноват в том, что в детском саду,школах,техникумах и институтах учились на русском языке.
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06.06.2023 19:16 Відповісти
для істоти з регістрацією у 8 днів щось дуже рєзвий...
і на свою хрюканину перейшли
і занудний
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06.06.2023 20:23 Відповісти
Молодець шерлок, і викрив і прищучив!
1. За істоту дякую, видно себе вважаєш неістотю.
2. На цензорі я вперше зареєстувався ( в 2004 му) коли тебе ще твій татко робив твоїй мамкі.
3. Називати розмову хрюканням це характерна риса кацапів, тролю.
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06.06.2023 22:26 Відповісти
заробив скільки-то рублів?
молодець
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06.06.2023 22:29 Відповісти
Алєксєй, ти спалився. Заспокойся.
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06.06.2023 22:30 Відповісти
Іван, получи прєимію
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06.06.2023 22:34 Відповісти
Алєксєй, ти гігант гумору
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06.06.2023 22:40 Відповісти
Іван, сьогодні ви вже заробили на сидр
смачного
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06.06.2023 22:41 Відповісти
Алєксєй, ти очєнь смєшно шутіш. Прєкрати, а то я мало не всцявся
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06.06.2023 22:52 Відповісти
суржик - це і є реальна мова, не комплексуйте
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06.06.2023 22:40 Відповісти
ну так, в цій комедії мова придурків і нероб
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06.06.2023 23:07 Відповісти
Це ж яку треба мати голову,щоб з усіх можливих варіантів вибрати негативний!

Молодик - молода неодружена людина; парубок.Молодик - помічник, учень на Запорізькій Січі в XVII-XVIII ст.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#cite_note-%D0%92%D0%A2%D0%A1%D0%A1%D0%A3%D0%9C-1 [1] Молодик - підмайстер у ремісничих цехах XVII-XVIII ст.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#cite_note-%D0%92%D0%A2%D0%A1%D0%A1%D0%A3%D0%9C-1 [1] Молодик - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 наречений .Молодик - фаза Місяця, перша чверть.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8C Молодик - інша назва нового Місяця - фази, при якій екліптичні довготи Сонця і Місяця збігаються.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA_(%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85) «Молодик» - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85 альманах .Молодик - має також негативне зневажливе значення молодого ********[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ]
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07.06.2023 20:56 Відповісти
вище керівництво русні треба знищити, але опа-офіс кремля, на це не здатна.
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06.06.2023 17:54 Відповісти
ОПа создавалась для ОПы, но с большой буквой "ж" впереди. Не поверите, но опа на 95-98 процентов отрабатывает все хотелки путлера. Ну это если не лень просто сопоставить факты. Но избиратели этого гиганта нестираных футболок и понтов из питерской подворотни (да-да, питерской) "я не хожу туда, куда меня не приглашают" сидя в бомбоубежищах винят совсем не его, а Пороха. Вот как такой феномен массового психоза объяснить?
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06.06.2023 18:06 Відповісти
Не моє, але згоден.
"Нову "Мрію",новий "Сагайдачний",нову ГЕС,новий Маріуполь...
І все це серед мільярда дерев у Діснейленді Ціна дурості не просто величезна. Ціна дурості безмежна!"
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06.06.2023 18:19 Відповісти
Боже, бережи і поможи
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06.06.2023 18:36 Відповісти
Kyrie eleison. Inimicus , ubicunque fuerit , punietur. Gloria Ukaina, Gloria Heroum!!!!!!!!!
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06.06.2023 19:04 Відповісти
 
 