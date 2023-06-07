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Окупанти підірвали аміакопровід поблизу села Максютівка на Харківщині. ВIДЕО

Російські окупанти підірвали аміакопровід поблизу села Максютівка на Харківщині.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис з місця терористичного акту армії РФ.

"Російські війська знищили ділянку аміакопроводу поблизу села Максютівка Харківської області. Цікаво, що російські блогери першими опублікували цю інформацію, у тому числі і відео з дронів, та звинуватили диверсантів ЗСУ у підриві. Однак це свідчить про погане знання обстановки росіянами. Насправді село знаходиться прямо на лінії бойових дій і для того, щоб підірвати аміакопровід жодні диверсанти не потрібні, частина його знаходиться на окупованій території. Підрив скоєний у сірій зоні. Очевидно, російське командування на місці навмисне вирішило знищити аміакопровід і поширити відео, оскільки переговори з Україною щодо аміакопроводу в РФ викликають роздратування в соцмережах, де припускають, що такі переговори є підготовкою до визнання поразки РФ в Україні. Підрив аміакопроводу є частиною стратегії РФ щодо перетворення України на зону випаленої землі", - зазначає Бутусов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Концентрація аміаку на Куп’янщині не перевищує допустиму норму. Ворог продовжує обстрілювати Харківщину, є жертви, - ОВА

Автор: 

аміак (114) вибух (4478) Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3598)


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Топ коментарі
+14
Перед ВІДСТУПОМ рашисти завжди починають нищити ВСЕ, що до того не встигли вкрасти та вивезти.
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07.06.2023 15:51
+12
Мразота, якісь недоістоти! Волати на всю горлянку про "ісконно русскіє зємлі", і з цієї землі робити пустелю не придатну для життя тільки дебіли можуть.
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07.06.2023 15:47
+10
с кєм ми ваєвать сабралісь?! - «Русская дорога» под Ляховичами, глазами немецкого фотографа (1910-е гг)

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07.06.2023 15:51
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07.06.2023 15:44 Відповісти
чому там аміак, якщо його заборонено транспортувати? хто підторговував? чи не ясно було, що росіяни аміак саме для цього вимагали пустити - аби зробити масштабну диверсію?
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07.06.2023 15:46 Відповісти
мб остатки. если нет - ну тогда да, надо спрашивать
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07.06.2023 19:19 Відповісти
Мразота, якісь недоістоти! Волати на всю горлянку про "ісконно русскіє зємлі", і з цієї землі робити пустелю не придатну для життя тільки дебіли можуть.
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07.06.2023 15:47 Відповісти
ЦЕ Ж ВОНИ ТЕПЕР МОЖУТЬ ПУСТИТИ АМІАК ЧЕРЕЗ ДІРКУ В ЦІЙ ТРУБІ
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07.06.2023 15:49 Відповісти
Могут и будут это делать, особенно при сев-восточном ветре. Эти твари способны на все.
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07.06.2023 16:23 Відповісти
с кєм ми ваєвать сабралісь?! - «Русская дорога» под Ляховичами, глазами немецкого фотографа (1910-е гг)

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07.06.2023 15:51 Відповісти
кто-то еще сомневается шо оно взорвет атомку?
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07.06.2023 15:51 Відповісти
Не сумнівався ніколи, а вот українська влада нічого не робить для підготовки населення
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07.06.2023 16:06 Відповісти
Перед ВІДСТУПОМ рашисти завжди починають нищити ВСЕ, що до того не встигли вкрасти та вивезти.
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07.06.2023 15:51 Відповісти
«Випалена земля» - вони завжди так "воювали":

https://****.gov.ua/pres-centr/novyny/vypalena-zemlya-24-veresnya-1941-roku-nkvd-ta-chervonoarmiyci-pochaly-znyshchuvaty-hreshchatyk

https://2plus2.ua/zateryannyj-mir/novyny/******-legendarnoi-dniproges-u-41-mu-navischo-radyanska-vlada-vbila-ponad-150-tisyach-svoih-gromadyan
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07.06.2023 15:52 Відповісти
Для чего нам это объявляют и показывают, что бы мы радовались.
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07.06.2023 15:55 Відповісти
Щоб знали і внукам розповіли хто такі кацапи
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07.06.2023 15:59 Відповісти
Vi 100% pravi. Ja o zverstvah roSSiji uznal eshtjo pri sovke ot dedushki, baushki, vtom shtitu i o specialno sozdanim golodom Ukraine... Vot tak molodoe pakaleni uznajut pravdu o roSSijskih kacapov, kak ja, daze vovremja sovka...
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07.06.2023 16:32 Відповісти
знать \ слышать и личный опыт, который это подтверждает - все же разные вещи.
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07.06.2023 19:16 Відповісти
Щоб знати реальну ситуації, а не картинку від псєвдоекспердів які кажуть про безкінечні перемоги
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07.06.2023 16:07 Відповісти
хто там ще в ОПі має бажання вести перемовини з ****** щодо транзиту аміаку, хімічної зброї, по нашій території?
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07.06.2023 16:02 Відповісти
ну х.й з цім проводом
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07.06.2023 16:04 Відповісти
кацапи підірвали... обісрались, хочуть нюхнуть і в "чувства" прийти, на тлі розмов про наступ України.
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07.06.2023 16:33 Відповісти
Про аміакопровід тальяті- Одеса потрібно забути, а тих хто про нього згадує послати *****!!!!!!
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07.06.2023 17:28 Відповісти
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07.06.2023 17:37 Відповісти
Пам'ятаєте кілька днів тому Московія запропонувала Україні відновити транзит аміаку через Україну в обмін на зерновий коридор?
Сподіваюсь зараз всім зрозуміло навіщо потрібно наповнити Україну "транзитним" аміаком.
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07.06.2023 22:47 Відповісти
 
 