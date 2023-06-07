Окупанти підірвали аміакопровід поблизу села Максютівка на Харківщині. ВIДЕО
Російські окупанти підірвали аміакопровід поблизу села Максютівка на Харківщині.
Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис з місця терористичного акту армії РФ.
"Російські війська знищили ділянку аміакопроводу поблизу села Максютівка Харківської області. Цікаво, що російські блогери першими опублікували цю інформацію, у тому числі і відео з дронів, та звинуватили диверсантів ЗСУ у підриві. Однак це свідчить про погане знання обстановки росіянами. Насправді село знаходиться прямо на лінії бойових дій і для того, щоб підірвати аміакопровід жодні диверсанти не потрібні, частина його знаходиться на окупованій території. Підрив скоєний у сірій зоні. Очевидно, російське командування на місці навмисне вирішило знищити аміакопровід і поширити відео, оскільки переговори з Україною щодо аміакопроводу в РФ викликають роздратування в соцмережах, де припускають, що такі переговори є підготовкою до визнання поразки РФ в Україні. Підрив аміакопроводу є частиною стратегії РФ щодо перетворення України на зону випаленої землі", - зазначає Бутусов.
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Сподіваюсь зараз всім зрозуміло навіщо потрібно наповнити Україну "транзитним" аміаком.