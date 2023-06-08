Каховська ГЕС та затоплені села. ВIДЕО безпілотника

Держприкордонслужба опублікувала відеозапис, на якому зафільмовані руйнування Каховської ГЕС та масштаби підтоплення на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений за допомогою безпілотника.

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