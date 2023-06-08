Каховська ГЕС та затоплені села. ВIДЕО безпілотника
Держприкордонслужба опублікувала відеозапис, на якому зафільмовані руйнування Каховської ГЕС та масштаби підтоплення на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений за допомогою безпілотника.
Топ коментарі
+25 Ksenia VB
показати весь коментар08.06.2023 13:43
+20 Марина Нєчаєва #561577
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показати весь коментар08.06.2023 13:41
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@svettt7
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5 год
Цей бичара-голова Херсонської ВА. Робе показове фото з собачкою поза чергою. Тупо взяв з коробки для фото. Капець, у людей трагедія він драматичні постановочні фотки робить.
ВСІ голови ВА прихначаються особисто єрмаком,за підписом зеленського.
цікава порода тварин виведена в Україні. Наче і домашні - "слуги", наче і дикі - "арахами", але обов'язково тупі - зеленськи!
"якщо з якогось містечка хтось кудись іде, то ідуть усі. Хтось, хто не вийшов, або в полоні, або загинув. Треба дивитися, хто вийшов і які накази вони отримали"
Це найдовший сцинарій в його творості.
На другому місці:
"я не лох. мені 42 роки"
Очікуємо творчу паузу