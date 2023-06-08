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Каховська ГЕС та затоплені села. ВIДЕО безпілотника

Держприкордонслужба опублікувала відеозапис, на якому зафільмовані руйнування Каховської ГЕС та масштаби підтоплення на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений за допомогою безпілотника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Контрнаступ України розпочнеться незалежно від підриву Каховської ГЕС, - міністр оборони Литви Анушаускас

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6033) підтоплення (196) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+25
Lana L . UA
@svettt7
·
5 год
Цей бичара-голова Херсонської ВА. Робе показове фото з собачкою поза чергою. Тупо взяв з коробки для фото. Капець, у людей трагедія він драматичні постановочні фотки робить.
ВСІ голови ВА прихначаються особисто єрмаком,за підписом зеленського.
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08.06.2023 13:43
+20
Фотозвіт - воно працює..ну і харя така - героїчно-піднесена
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08.06.2023 13:46
+7
Вода зійде у море, Дніпро увійде у своє природне русло і все нормалізується.
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08.06.2023 13:41
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Вода зійде у море, Дніпро увійде у своє природне русло і все нормалізується.
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08.06.2023 13:41 Відповісти
Природне русло Дніпра - Олешківські піски.
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08.06.2023 14:40 Відповісти
колись
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08.06.2023 18:29 Відповісти
Lana L . UA
@svettt7
·
5 год
Цей бичара-голова Херсонської ВА. Робе показове фото з собачкою поза чергою. Тупо взяв з коробки для фото. Капець, у людей трагедія він драматичні постановочні фотки робить.
ВСІ голови ВА прихначаються особисто єрмаком,за підписом зеленського.
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08.06.2023 13:43 Відповісти
Фотозвіт - воно працює..ну і харя така - героїчно-піднесена
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08.06.2023 13:46 Відповісти
Ну займається само-піаром, обов'язково проголосуйте за них на наступних виборах
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08.06.2023 14:06 Відповісти
ну викапаний зе!
цікава порода тварин виведена в Україні. Наче і домашні - "слуги", наче і дикі - "арахами", але обов'язково тупі - зеленськи!
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08.06.2023 16:18 Відповісти
Самі по собі стріляємо, самі бомбимо свої міста і села,самі себе підтоплюємо,а що тоді тут робить людожерське плем'я із-за поребрика? Повбивала б гадів!
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08.06.2023 14:18 Відповісти
ruZkie-*********,встречу москаля, убью к путину!
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08.06.2023 15:06 Відповісти
А наш главнокомандующий уже записал очередной видосик?
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08.06.2023 15:19 Відповісти
зеленське самотужки вже створило текст:
"якщо з якогось містечка хтось кудись іде, то ідуть усі. Хтось, хто не вийшов, або в полоні, або загинув. Треба дивитися, хто вийшов і які накази вони отримали"
Це найдовший сцинарій в його творості.
На другому місці:
"я не лох. мені 42 роки"
Очікуємо творчу паузу
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08.06.2023 16:23 Відповісти
там думка була більш глибока, але він не схотів її розвивати. А в мене з інтелектом проблеми, аби зрозуміти напрям того розвитку.
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08.06.2023 18:32 Відповісти
"Сцинарій" в даному випадку через тире між "и" та "н" пишеться.
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08.06.2023 23:32 Відповісти
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09.06.2023 08:44 Відповісти
 
 