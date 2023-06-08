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В окупованому Бердянську пролунав вибух. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пізно ввечері 8 червня в мережі почали з’являтися повідомлення про вибухи та пожежу у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

Фото та відео вибухів та пожежі публікують місцеві Telegram-канали, передає Цензор.НЕТ.

Бердянська міська військова адміністрація висловила надію на вдалу роботу ЗСУ та закликала чекати офіційної інформації від військових.

"Попереджаємо разом із ЗСУ: окупантам слід негайно припинити курити там, де вони курять!" - повідомили згодом у міська військова адміністрація.

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В окупованому Бердянську пролунав вибух 01
В окупованому Бердянську пролунав вибух 02
В окупованому Бердянську пролунав вибух 03

Автор: 

Бердянськ (469) вибух (4487)


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Топ коментарі
+12
В Криму не один міст валом куди цікавіших цілей ,керченський залив де рашисти свої лоханки латають, євпаторійські радіотелескопи, антени де рашисти своїми косоокими спутниками рулять, радари дального виявлення "дніпро", "воронеж". Ну і недофлот. Все так і просить ракету.
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09.06.2023 00:02
+7
Удар по Кримському мосту можливий після віходу на узбережжя Азовського моря.
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08.06.2023 23:50
+6
Але санкції на удар по Кримському мосту хтось ссить підписати.
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08.06.2023 23:42
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Але санкції на удар по Кримському мосту хтось ссить підписати.
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08.06.2023 23:42 Відповісти
Удар по Кримському мосту можливий після віходу на узбережжя Азовського моря.
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08.06.2023 23:50 Відповісти
Вже дали таку зброю, що дістаємо і тепер.
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09.06.2023 00:13 Відповісти
Штормшедоу? Трохи не дістаємо - потрібно пожертвувати літаками, щоб дістати.
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09.06.2023 01:04 Відповісти
Если с начала его строительства то да ссыкуны были у власти, что не отдали такой приказ.
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09.06.2023 00:02 Відповісти
Залізна логіка. Були сикуни, а прийшли теж сикуни. Які навіть сцяться в період активної війни вдарити. Бо ******** ********овіч будєт сєрдітся?
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09.06.2023 00:14 Відповісти
коли, як і чим наносити удари по цілям\об'єктам ворога на теріторії України вирішує ГШ.
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09.06.2023 00:28 Відповісти
В Криму не один міст валом куди цікавіших цілей ,керченський залив де рашисти свої лоханки латають, євпаторійські радіотелескопи, антени де рашисти своїми косоокими спутниками рулять, радари дального виявлення "дніпро", "воронеж". Ну і недофлот. Все так і просить ракету.
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09.06.2023 00:02 Відповісти
Якщо почався контр наступ, то ще тиждень до нього нищяться логістичні шляхи. А на Крим в першу чергу. Бо звідти весь Південь постачається.
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09.06.2023 00:17 Відповісти
Багато разів писали, що недофлот свій кацапи в новоросійськ давно перегнали.
Чи вже назад повернули?
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09.06.2023 01:51 Відповісти
чогось не дуже і радісно.., бо трохи з к/наступом забарилися..
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09.06.2023 00:29 Відповісти
еще не все орки покурили 🚬 💣
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09.06.2023 06:51 Відповісти
 
 