В окупованому Бердянську пролунав вибух. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Пізно ввечері 8 червня в мережі почали з’являтися повідомлення про вибухи та пожежу у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.
Фото та відео вибухів та пожежі публікують місцеві Telegram-канали, передає Цензор.НЕТ.
Бердянська міська військова адміністрація висловила надію на вдалу роботу ЗСУ та закликала чекати офіційної інформації від військових.
"Попереджаємо разом із ЗСУ: окупантам слід негайно припинити курити там, де вони курять!" - повідомили згодом у міська військова адміністрація.
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