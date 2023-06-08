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Акула з’їла росіянина в єгипетській Хургаді. ВIДЕО

В єгипетській Хургаді акула з’їла росіянина, який порушив заборону місцевої влади на купання у відкритому морі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент нападу акули зафільмували інші відпочивальники.

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Єгипет (392) відпочинок (231) росія (65394) акули (3) туристи (275)


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Топ коментарі
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09.06.2023 09:28
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09.06.2023 09:30
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09.06.2023 09:27
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НАТОвська акула їх в лабораторіях виводять ... Там навіть фільм був про це "Глубокоє сініє море"
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09.06.2023 09:51 Відповісти
Щось Небензя мовчить , як про бойових комарів - так одразу Радбез скликал
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09.06.2023 12:37 Відповісти
Спасательный катер чуть-чуть припоздал. Наверное, спасатель гражданин Украины)
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09.06.2023 09:51 Відповісти
смачного
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09.06.2023 09:52 Відповісти
и не побрезгивала же этой кацапской гадостью ... видимо очень голодная была ... ↯
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09.06.2023 09:53 Відповісти
Бажаємо акулі, яка з'їла росіянина в Єгипті, міцного здоров'я.
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09.06.2023 09:55 Відповісти
Московітські пропагандони мають можливість додатково стимулювати кацапів йти на війну і задвухсотитися інакше це зроблять з ними спеціально навчені акули .
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09.06.2023 09:58 Відповісти
Її не зтошнило???
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09.06.2023 09:58 Відповісти
Акула опохмелиться хотела, а тут ванька проспиртованный.....
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09.06.2023 09:58 Відповісти
роzzіянин молодий під час мобілізації на "війну із усім нато" спокійно виїхав із рфії на відпочинок, а Україна - країна свободних людей, не забуваємо
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09.06.2023 10:00 Відповісти
Оце так штука, аборигенка з'їла ку.. кацапа
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09.06.2023 10:01 Відповісти
нє хадіті русскіі в Турцию гулять!...в Турциі акули, злиє яничяри...
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09.06.2023 10:02 Відповісти
Хургада это Египет
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09.06.2023 12:41 Відповісти
Ужас конечно, но акулу придется убить. Точнее где-то читал, что уже. Блин страшная смерть конечно...
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09.06.2023 10:05 Відповісти
Да,жалко акулу! Страшная смерть!
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09.06.2023 10:09 Відповісти
Стовідсотково з ликером був.
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09.06.2023 10:06 Відповісти
Baby Shark, doo-doo, doo-doo
Baby Shark, doo-doo, doo-doo
Baby Shark, doo-doo, doo-doo
Baby Shark

Mommy Shark, doo-doo, doo-doo
Mommy Shark, doo-doo, doo-doo
Mommy Shark, doo-doo, doo-doo
Mommy Shark
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09.06.2023 10:06 Відповісти
Не того Володимира з'їла! А взагалі, не варто було публікувати відео.
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09.06.2023 10:06 Відповісти
Приятного аппетита!
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09.06.2023 10:09 Відповісти
"смачного"
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09.06.2023 13:35 Відповісти
Акулу вывели в украинских биолабораториях?
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09.06.2023 10:10 Відповісти
...риск благородное дело,Вопрос: Акула не отравилась !!!!
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09.06.2023 10:12 Відповісти
Смачного!
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09.06.2023 10:13 Відповісти
Медаль акуле от Зели, "За русофилию"
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09.06.2023 10:16 Відповісти
Стара акула молодій:
- Перш ніж з"їсти кацапа зроби навколо нього кілька кіл так, щоб він тебе бачив.
Молода:
-А чому не можна їсти відразу?
Стара:
-Ну, якщо любиш з гівном...
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09.06.2023 10:17 Відповісти
Русофобка.
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09.06.2023 10:18 Відповісти
Рыба -- и та уже в политике разобралась! А ООН -- молчит до сих пор.
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09.06.2023 10:21 Відповісти
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09.06.2023 10:19 Відповісти
Да вчера вообще животный мир планеты прозрел: в Австралии гигантский кенгуру "жестоко изнасиловал двух россиян"
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09.06.2023 10:24 Відповісти
Очередной урок для тех кто любит нарушать запреты.
/касается это ношения масок в пандемию, или запрета купания в запрещенных местах/
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09.06.2023 10:20 Відповісти
И выпивка и закусь в адном флаконе.
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09.06.2023 10:21 Відповісти
Грета Тунберг вимагає негайно припинити підгодовувати акул росіянами через те, що надмірне вживання настоянки глоду, яким був наповнений росіянин, може завдати непоправної шкоди здоров'ю рибки.
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09.06.2023 10:34 Відповісти
хотел ещё раз глянуть, а самое интересное из видео уже вырезали ...
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09.06.2023 10:40 Відповісти
жінка мацкалика в Нептуна буде
вимагати Ладу-Калину
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09.06.2023 10:42 Відповісти
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09.06.2023 10:56 Відповісти
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09.06.2023 13:31 Відповісти
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09.06.2023 13:32 Відповісти
"'Акула з'їла росіянина в єгипетській Хургаді. ''.
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09.06.2023 13:34 Відповісти
Яке горе, яке горе 🤣
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09.06.2023 11:14 Відповісти
Звісно, що горе, шкода акулу, її ж потім вбили і витягли, щоб дістати потрошки Свинособаки з неї. Тепер вона вже жодної Свинособаки не з'їсть. Співчуття родині акули.
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09.06.2023 11:22 Відповісти
Так, цій акулі медаль треба дати за знищення потенційного чмобіка.
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09.06.2023 11:25 Відповісти
Її пам'ять вшанує тільки медаль з фотографією з червоної площі, де буде Заповіт Шевченка Тараса Григоровича викладений з трупів військових злочинців з кремля і генерального штабу, де труп путіна буде розташований в різних частинах.
Чи хоча б оцей вірш, невідомого автора:

Кацап завжди був мудаком

ну як пустить його в Європу?

Де треба жить своїм умом

він же підставить свою жопу.

Тому ще в Києвській Русі

на віче предки говорили:

якщо зустрінеш десь, колись

то зразу бий кацапа в рило.

Кацапа звідусіль жени -

хай здохне в ямі при дорозі.

Ти подаєш йому води,

а він вже сере на порозі.
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09.06.2023 11:49 Відповісти
Треба зробити БАТАЛЬОН морських десантників їм Акул Хургади
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09.06.2023 12:41 Відповісти
Пані Акула Українка?? )
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09.06.2023 11:34 Відповісти
Польські медіа написали, що цей російський молодик не був туристом, а жив у Єгипті бо хотів втікти від мобілізації.
Він можливо так само як і ми, ненавидів х.ла.
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09.06.2023 11:58 Відповісти
але здох за кампанiю, а бачити дохлого москаля - щастя
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09.06.2023 13:39 Відповісти
Смачного акульці!😋
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09.06.2023 12:06 Відповісти
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09.06.2023 12:24 Відповісти
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09.06.2023 12:35 Відповісти
-2
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09.06.2023 19:44 Відповісти
Там була печіка як фуагра!
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09.06.2023 12:35 Відповісти
Здесь все прекрасно - и музыка, и сюжет, и главные герои! 👍
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09.06.2023 13:41 Відповісти
"Кацап - это очень странная вещь!
Вот сейчас он есть - а теперь его нет!"

(Акула по имени Винни) 🦈
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09.06.2023 13:47 Відповісти
Вкусно и точка!
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09.06.2023 14:02 Відповісти
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09.06.2023 14:12 Відповісти
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09.06.2023 14:57 Відповісти
Куди дивляться зоозахісники? Треба негайно дати блювотне бідолашній тварині!!!
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09.06.2023 15:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tohDo2-tMds
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10.06.2023 13:56 Відповісти
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