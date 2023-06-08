Акула з’їла росіянина в єгипетській Хургаді. ВIДЕО
В єгипетській Хургаді акула з’їла росіянина, який порушив заборону місцевої влади на купання у відкритому морі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент нападу акули зафільмували інші відпочивальники.
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Baby Shark, doo-doo, doo-doo
Baby Shark, doo-doo, doo-doo
Baby Shark
Mommy Shark, doo-doo, doo-doo
Mommy Shark, doo-doo, doo-doo
Mommy Shark, doo-doo, doo-doo
Mommy Shark
- Перш ніж з"їсти кацапа зроби навколо нього кілька кіл так, щоб він тебе бачив.
Молода:
-А чому не можна їсти відразу?
Стара:
-Ну, якщо любиш з гівном...
/касается это ношения масок в пандемию, или запрета купания в запрещенных местах/
вимагати Ладу-Калину
Чи хоча б оцей вірш, невідомого автора:
Кацап завжди був мудаком
ну як пустить його в Європу?
Де треба жить своїм умом
він же підставить свою жопу.
Тому ще в Києвській Русі
на віче предки говорили:
якщо зустрінеш десь, колись
то зразу бий кацапа в рило.
Кацапа звідусіль жени -
хай здохне в ямі при дорозі.
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі.
Він можливо так само як і ми, ненавидів х.ла.
Вот сейчас он есть - а теперь его нет!"
(Акула по имени Винни) 🦈