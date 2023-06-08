Акула з’їла росіянина в єгипетській Хургаді. ВIДЕО

В єгипетській Хургаді акула з’їла росіянина, який порушив заборону місцевої влади на купання у відкритому морі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент нападу акули зафільмували інші відпочивальники.

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