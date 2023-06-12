Ракетні системи HIMARS б’ють повними пакетами по російським окупантам. ВIДЕО
В мережі опублікований фрагмент роботи двох екіпажів ракетної системи HIMARS.
Відеозапис опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Ракетні системи HIMARS б'ють повними пакетами по російським окупантам. Звісно, не все так однозначно. Можливо, це комп'ютерна графіка кіностодії Довженка, адже усі HIMARS давно знищені згідно звітів міноборони РФ", - іронізує Бутусов над російською пропагандою у коментарі до відео.
Топ коментарі
+30 Деніс Войцеховський
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+29 Грицько Добрий
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+24 vigo
показати весь коментар12.06.2023 11:20
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1. єто прошлогодніє кадри, по состоянію на сєйчас всє хімєри унічтожєни
2. єто кадри з американскіх учєній
3. єто тє два послєдніх хімєри, коториє пєрєдал фашінгтон, і оні ужє унічтожени "Ланцєтамі"
Реально прцюють красиво, тихо і корисно
І ще...
Цііілий пакет...
Вгадай мелодію...
А упреждающего удара по врагу Украина наносить не стала бы..
Московське лайно полізло по усих мережах, команду дав ***** з патрушевим!!! Ботолайно орків уже полізло…
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!