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Ракетні системи HIMARS б’ють повними пакетами по російським окупантам. ВIДЕО

В мережі опублікований фрагмент роботи двох екіпажів ракетної системи HIMARS.

Відеозапис опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ракетні системи HIMARS б'ють повними пакетами по російським окупантам. Звісно, не все так однозначно. Можливо, це комп'ютерна графіка кіностодії Довженка, адже усі HIMARS давно знищені згідно звітів міноборони РФ", - іронізує Бутусов над російською пропагандою у коментарі до відео.

Автор: 

зброя (7472) Бутусов Юрій (3598) HIMARS (308)


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Топ коментарі
+30
У русні є декілька варіанті відмазок:
1. єто прошлогодніє кадри, по состоянію на сєйчас всє хімєри унічтожєни
2. єто кадри з американскіх учєній
3. єто тє два послєдніх хімєри, коториє пєрєдал фашінгтон, і оні ужє унічтожени "Ланцєтамі"
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12.06.2023 11:19
+29
Красиво... А ще красивіше б було подивитись на підшкварених кацапів
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12.06.2023 11:19
+24
Так би дивився і дивився...
І ще...
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12.06.2023 11:20
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У русні є декілька варіанті відмазок:
1. єто прошлогодніє кадри, по состоянію на сєйчас всє хімєри унічтожєни
2. єто кадри з американскіх учєній
3. єто тє два послєдніх хімєри, коториє пєрєдал фашінгтон, і оні ужє унічтожени "Ланцєтамі"
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12.06.2023 11:19 Відповісти
на 46 секунді видно пальми - єто уже крим
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12.06.2023 11:54 Відповісти
Это ботанический сад в мацкве
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12.06.2023 12:23 Відповісти
Красиво... А ще красивіше б було подивитись на підшкварених кацапів
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12.06.2023 11:19 Відповісти
А там буде на що дивитися
Реально прцюють красиво, тихо і корисно
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12.06.2023 11:49 Відповісти
Наши хлопцы их отхаймаросят и будет много жаренных кацапят!
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12.06.2023 12:24 Відповісти
Так би дивився і дивився...
І ще...
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12.06.2023 11:20 Відповісти
Потужно десь захерачили орків.
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12.06.2023 11:20 Відповісти
Хаймерси, хаймерси,-
Цііілий пакет...

Вгадай мелодію...
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12.06.2023 11:21 Відповісти
про німецьке місто?)
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12.06.2023 13:02 Відповісти
більше не стають на асфальт через веломашини.
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12.06.2023 11:23 Відповісти
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12.06.2023 11:30 Відповісти
12шт. бімбочок.🥰🥰🥰👍
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12.06.2023 11:23 Відповісти
це фейк. в реалі мужик на лісапєті рядом проїзджати повинний )
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12.06.2023 11:27 Відповісти
Ой, сценариста забули в бойовий розрахунок включити 🙃... ото вже балувані 😋
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12.06.2023 11:29 Відповісти
Вже відомо, що то був рідкий Термінатор моделі Т-1000. Джон Конор десь в ЗСУ воює.
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12.06.2023 11:37 Відповісти
Дали б 200 Хаймарсів і русні давно 3.14сда була...
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12.06.2023 11:29 Відповісти
А може самі б зробили 200 Гром-2 і русні давно 3,14сда була...
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12.06.2023 12:32 Відповісти
нізя, якщо б лідор вЗесвіту не витратив кошти на асфальтизацію, то мамма Рімма, змушена б була жувати "мівіну" не на історичній батьківщині.
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12.06.2023 12:47 Відповісти
..Все нововозведённые заводы, фирмы украинских ВПК и сотни новых заполненных складов военной продукции давно были бы отмечены и зафиксированы врагом и при первой же возможности были бы ликвидированы, так как, к сожалению, ПВО было уничтожено в первые дни войны. А этого можно было не допустить?
А упреждающего удара по врагу Украина наносить не стала бы..
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12.06.2023 14:44 Відповісти
Десь був знатний бадабум...
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12.06.2023 11:29 Відповісти
Пильнуймо Україну та дотримуймося інформаційної ГІГІЄНИ!!
Московське лайно полізло по усих мережах, команду дав ***** з патрушевим!!! Ботолайно орків уже полізло…
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
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12.06.2023 11:35 Відповісти
Ї... їх б....
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12.06.2023 11:36 Відповісти
красота...
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12.06.2023 11:42 Відповісти
Так кацапи вже давно "знищили" всі "хімарси" а це видно фантоми стріляют...бу га га га...файно то аж душа щебече а в кацапів душів пекло звиздують під марш "славянки"...
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12.06.2023 12:16 Відповісти
все найкраще, "братам"... на черзі MGM-140 ATACMS.
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12.06.2023 13:06 Відповісти
SLAVA UKRAINI !!!
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12.06.2023 13:35 Відповісти
Далі буде... 😁
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12.06.2023 14:50 Відповісти
Гарно ! Сподіваюся, поцілили всі.
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13.06.2023 01:10 Відповісти
 
 