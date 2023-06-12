Ракетні системи HIMARS б’ють повними пакетами по російським окупантам. ВIДЕО

В мережі опублікований фрагмент роботи двох екіпажів ракетної системи HIMARS.

Відеозапис опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ракетні системи HIMARS б'ють повними пакетами по російським окупантам. Звісно, не все так однозначно. Можливо, це комп'ютерна графіка кіностодії Довженка, адже усі HIMARS давно знищені згідно звітів міноборони РФ", - іронізує Бутусов над російською пропагандою у коментарі до відео.