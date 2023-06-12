Херсон: доба в затопленому будинку. ВIДЕО

Щоденні обстріли, один "приліт" і "тепер ще й потоп". Це історія одного затопленого будинку в Херсоні. Тут залишилося 14 людей. Всі вони не хочуть евакуюватися, в кожного свої причини.

Кореспондент каналу Бутусов плюс Ірина Сампан провела там добу, аби відчути і показати те, що переживають херсонці. Як чужі люди стають однією родиною, як розпалюють вогнище на балконі, аби насмажити котлет, як відбувається трансформація від "Боже, дитина, дурне, ще й навіть жодного разу не брилося" до "я б їх сама вбивала, таких дітей не жалко".