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Херсон: доба в затопленому будинку. ВIДЕО

Щоденні обстріли, один "приліт" і "тепер ще й потоп". Це історія одного затопленого будинку в Херсоні. Тут залишилося 14 людей. Всі вони не хочуть евакуюватися, в кожного свої причини.

Кореспондент каналу Бутусов плюс Ірина Сампан провела там добу, аби відчути і показати те, що переживають херсонці. Як чужі люди стають однією родиною, як розпалюють вогнище на балконі, аби насмажити котлет, як відбувається трансформація від "Боже, дитина, дурне, ще й навіть жодного разу не брилося" до "я б їх сама вбивала, таких дітей не жалко".

Автор: 

підтоплення (196) Херсон (3380) Сампан Ірина (36)


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12.06.2023 12:07 Відповісти
Блін.. Розревілася ..
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12.06.2023 12:23 Відповісти
Это нормально. Это искренне. Спасибо!🙏
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12.06.2023 12:49 Відповісти
,,Один народ"

Змії Ящіркам прислали

Варіант угоди:

- Вчені голови сказали:

Ми не два народи!

.

Морди наші дуже схожі,

Тулуба постава,

Утворитись наша може

Спільная держава.

.

Треба тільки, щоб відтяли

Лапки геть ви згодом,

Щоби дійсно з нами стали

Ви одним народом!

.

Щоб із нами в м'яті-руті

Ницо плазували…

Разом власницям отрути

Ящірки сказали:

.

- Вас учила плазувати

Вікова недоля.

Нас на чрево не лягати

Учить вольна воля.

.

Не бажаєм нападати

Ницо із засади,

Щоби стали називати

Нас іменням «гади».

.

Кров'ю пахне з вами згода!

Йде хай ваше військо,

І держава, і угода

За судном російським!
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12.06.2023 13:01 Відповісти
 
 