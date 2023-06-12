Херсон: доба в затопленому будинку. ВIДЕО
Щоденні обстріли, один "приліт" і "тепер ще й потоп". Це історія одного затопленого будинку в Херсоні. Тут залишилося 14 людей. Всі вони не хочуть евакуюватися, в кожного свої причини.
Кореспондент каналу Бутусов плюс Ірина Сампан провела там добу, аби відчути і показати те, що переживають херсонці. Як чужі люди стають однією родиною, як розпалюють вогнище на балконі, аби насмажити котлет, як відбувається трансформація від "Боже, дитина, дурне, ще й навіть жодного разу не брилося" до "я б їх сама вбивала, таких дітей не жалко".
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Змії Ящіркам прислали
Варіант угоди:
- Вчені голови сказали:
Ми не два народи!
.
Морди наші дуже схожі,
Тулуба постава,
Утворитись наша може
Спільная держава.
.
Треба тільки, щоб відтяли
Лапки геть ви згодом,
Щоби дійсно з нами стали
Ви одним народом!
.
Щоб із нами в м'яті-руті
Ницо плазували…
Разом власницям отрути
Ящірки сказали:
.
- Вас учила плазувати
Вікова недоля.
Нас на чрево не лягати
Учить вольна воля.
.
Не бажаєм нападати
Ницо із засади,
Щоби стали називати
Нас іменням «гади».
.
Кров'ю пахне з вами згода!
Йде хай ваше військо,
І держава, і угода
За судном російським!