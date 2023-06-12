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HIMARS знищує ворожу БМ-21 "Град" на запорізькому напрямку. ВIДЕО

Український екіпаж РСЗВ HIMARS знищив російську реактивну систему БМ-21 "Град" на запорізькому напрямку.

Відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Знищення російської реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" на вогневій позиції. Ракета М30 системи HIMARS ЗС України, споряджена 180 тисячами вольфрамових уламків точно вразила російську РСЗВ. Ракети в установці здетонували і почали розлітатися на всі боки. Приклад ефективної контрбатарейної боротьби на запорізькому напрямку", - пише Бутусов у коментарі до відео.

Автор: 

Запорізька область (3639) HIMARS (308)


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Топ коментарі
+42
доставай з дивана "муху" та кiздуй пiстяч "Гради", всi зачекались на тебе, палкаводець.
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12.06.2023 12:35
+28
https://twitter.com/************/status/1668184345025171465 Охренеть: заградотряд расстрелял отступающих "асвабадителей". За что воюете, господа? Спасибо операторам дронов за эксклюзив.ЖЕСТЬ..
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12.06.2023 12:26
+18
От тільки комусь потрібно з "мухою" зайти в тил, тоді звісно можна не тільки град підбити, а навіть командуючого фронтом на уазіку.
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12.06.2023 12:35
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так туда надо еще доехать и не факт что химарс доедит, ракет до дальнобойных нет
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12.06.2023 12:32 Відповісти
доставай з дивана "муху" та кiздуй пiстяч "Гради", всi зачекались на тебе, палкаводець.
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12.06.2023 12:35 Відповісти
От тільки комусь потрібно з "мухою" зайти в тил, тоді звісно можна не тільки град підбити, а навіть командуючого фронтом на уазіку.
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12.06.2023 12:35 Відповісти
вся наша проблема в тому що такі досвідчені військові експерти і стратеги мусять сидіти на дивані і тільки через коментарі на сайті давати поради, от якби таких допустити на фронт, до командування думаю все б налагодилось, але ж таких не хочуть брати на службу...
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12.06.2023 12:35 Відповісти
ну то піди стрельни мухою раз ти такий Ремба.
тільки спочатку потрібно буде пройти мінімум 5 км у глиб оборони противника.
щось тупуваті боти пішли, певно грошей у кірюші з подоляком вже не вистачає.
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12.06.2023 12:37 Відповісти
Наверно дальше , чем 5 км. Они окопались и похоже даже не выезжали с этих позиций . Очень были уверены , что до них не достанут ... А тут раз - " Добрий вечер . Ми з України ! "
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12.06.2023 13:05 Відповісти
та ні це у них позиція для стрільти окопана, бо тільки кончений дегенерат буде тримати град не в посадці чи іншому укритті
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12.06.2023 13:23 Відповісти
то не лИгора випадково тролите?
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12.06.2023 22:50 Відповісти
ні, то інший ботик, набагато тупіший за Игора Гриценковича
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12.06.2023 23:27 Відповісти
Коля, в КалОфДюті переграв??
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12.06.2023 14:21 Відповісти
Та ні. Тут потрібно використовувати тільки плодових мушок.
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12.06.2023 14:34 Відповісти
https://twitter.com/************/status/1668184345025171465 Охренеть: заградотряд расстрелял отступающих "асвабадителей". За что воюете, господа? Спасибо операторам дронов за эксклюзив.ЖЕСТЬ..
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12.06.2023 12:26 Відповісти
А де «жесть?…
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12.06.2023 12:53 Відповісти
От цікаво, як там правозахисні організації, вчергове проігнорують? Чи тут не все так однозначно?
Питання риторичне.
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12.06.2023 13:43 Відповісти
Кацапи у своїх телеграм-каналах це відео називають "подвігом расійськіх артєлєрістов, которіє дажє после обстрела Хаймірсом продолжилі віполнять боєвую задачу по пуску ракет і пріуросєно в дню расеї" . Ось тільки бруднодупі не бачать, що ракети летять якось у бік і не туди.
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12.06.2023 12:30 Відповісти
Звісно не туди, бо кацапський град зрешетило вольфрамовими кульками
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12.06.2023 12:36 Відповісти
Ну не думаю что дя уничтожения Града были использованы снаряды HIMARS/M270 - модификации M30A1 с "вольфрамовым наполнителем".
"Их особенность заключается в том, что вокруг заряда взрывчатого вещества уложено около 180 тысяч шариков из карбида вольфрама, которые могут превращать в фарш пехоту противника."
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12.06.2023 16:00 Відповісти
Туди, туди... Після відповідного корегування хаймарсом.
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12.06.2023 12:39 Відповісти
це не гаймарс, це 155 з повітряним програмованим розривом.
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12.06.2023 12:30 Відповісти
іксперд не довіряє коментарям до відео, може у Бутусова інформація від розрахунку який цей град знищував
І так на відео видно снаряд який підлітає, 155 калібр має малий розмір та велику швидкість, тобто його на відео ти не побачиш
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12.06.2023 12:40 Відповісти
пане, роззуйте, будь ласка баньки.

гаймарс стріляє бандурою що має вагу 300 кіло і довжину чотири метри.

а я ж кажу про снаряд 155, він якраз на цьому відео маненький здалеку і його довжина цілком підходить.
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12.06.2023 12:50 Відповісти
хахахах чомусь згадались тупі кацапи які малювали у фотошопі Міг який збив МН-17.
тут якраз і прилітає бандура а не маленький снаряд 155 калібру, хоча ні БМ-21 може бути іграшковий, тоді все сходиться у вашій версії
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12.06.2023 12:58 Відповісти
Глянув покадрово і теж погоджуюсь, що не Хаймарс, розмір снаряда не відповідає ...
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12.06.2023 14:31 Відповісти
Хаймарс. В воздухе взорвался, потому что кассетный.
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12.06.2023 15:54 Відповісти
Тут якраз не касетний, а шрапнельний *********. Касетний розлітається на суб*********и які потім детонують окремо, а шрапнельний якраз підривається в повітрі і накриває територію уламками. Я побачив один підрив і купу уламків ...
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12.06.2023 17:20 Відповісти
Да похоже на то.
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12.06.2023 17:30 Відповісти
якби то був Гаймарс, то від тої хріні нічого б не залишилось, просто відразу, а так ще пошкоджені заради кудись намагались летіти, тому більш за все, що снаряд з підривом над ціллю, саме то, знгищує і екіпаж і все решта. дешево, точно і надійно.
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12.06.2023 22:56 Відповісти
у хаймарса є різні снаряди, ті що для ураження техніки підриваються над ціллю.
Камон було сотні відео їх застосування.
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12.06.2023 23:15 Відповісти
В щепки.
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12.06.2023 12:31 Відповісти
А как раз щепок не видно, очень хороший выстрел, снаряд взорвался десяток метров позади Града, повредив его, а вон, капот машины цел, может, и двигатель тоже цел, осталось только ВСУ его прибрать, подремонтировать и использовать дальше в своих целях.. )
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12.06.2023 15:01 Відповісти
Ну як можна, ну як можна. Своє життя віддати за старкувату путіловську шльондру з лЄнінграда. За його бажання потрапити на сторінку муромського літопису ченців з храму святої Жаби як історична істота в історії московітського ... царства.
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12.06.2023 13:04 Відповісти
Та у них всі 500 років їхньої історії такі: " куды надысь барин скажет, туды и пайдём. авось пранесёт"
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12.06.2023 13:15 Відповісти
Этот ролик был на кацапских каналах еще позавчера.
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12.06.2023 13:29 Відповісти
І шо вони казали? Що то український град знищується рашистським? Перекручувати вони **********… їм же ж більше нічого не залишається
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12.06.2023 17:16 Відповісти
Красиво, 180 тисяч вольфрамових уламків так гарно підняли пилючку навколо.

Сподіваюсь в лісосмузі поряд ще закобзонилось декілька спостерігачів операторів.
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12.06.2023 15:47 Відповісти
Вражений, задоволений, дуже файно!!!
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12.06.2023 17:13 Відповісти
гарно кончив
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12.06.2023 23:24 Відповісти
 
 