HIMARS знищує ворожу БМ-21 "Град" на запорізькому напрямку. ВIДЕО
Український екіпаж РСЗВ HIMARS знищив російську реактивну систему БМ-21 "Град" на запорізькому напрямку.
Відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Знищення російської реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" на вогневій позиції. Ракета М30 системи HIMARS ЗС України, споряджена 180 тисячами вольфрамових уламків точно вразила російську РСЗВ. Ракети в установці здетонували і почали розлітатися на всі боки. Приклад ефективної контрбатарейної боротьби на запорізькому напрямку", - пише Бутусов у коментарі до відео.
Топ коментарі
+42 jack nicholson
показати весь коментар12.06.2023 12:35
+28 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар12.06.2023 12:26
+18 Олег Квиташ
показати весь коментар12.06.2023 12:35
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тільки спочатку потрібно буде пройти мінімум 5 км у глиб оборони противника.
щось тупуваті боти пішли, певно грошей у кірюші з подоляком вже не вистачає.
Питання риторичне.
"Их особенность заключается в том, что вокруг заряда взрывчатого вещества уложено около 180 тысяч шариков из карбида вольфрама, которые могут превращать в фарш пехоту противника."
І так на відео видно снаряд який підлітає, 155 калібр має малий розмір та велику швидкість, тобто його на відео ти не побачиш
гаймарс стріляє бандурою що має вагу 300 кіло і довжину чотири метри.
а я ж кажу про снаряд 155, він якраз на цьому відео маненький здалеку і його довжина цілком підходить.
тут якраз і прилітає бандура а не маленький снаряд 155 калібру, хоча ні БМ-21 може бути іграшковий, тоді все сходиться у вашій версії
Камон було сотні відео їх застосування.
Сподіваюсь в лісосмузі поряд ще закобзонилось декілька спостерігачів операторів.