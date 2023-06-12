HIMARS знищує ворожу БМ-21 "Град" на запорізькому напрямку. ВIДЕО

Український екіпаж РСЗВ HIMARS знищив російську реактивну систему БМ-21 "Град" на запорізькому напрямку.

Відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Знищення російської реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" на вогневій позиції. Ракета М30 системи HIMARS ЗС України, споряджена 180 тисячами вольфрамових уламків точно вразила російську РСЗВ. Ракети в установці здетонували і почали розлітатися на всі боки. Приклад ефективної контрбатарейної боротьби на запорізькому напрямку", - пише Бутусов у коментарі до відео.