Знищення російського танку Т-80 та його екіпажу на сватівсько-куп’янському напрямку. ВIДЕО

Українські воїни із 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка за допомогою дронів знищили російський танк Т-80 та його екіпаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували на сторінці підрозділу в соцмережі

"Ліквідували ворожий танк Т-80 з екіпажем. Безпілотники – це реальна зброя, здатна знищувати броньовану техніку. Сватівсько-Куп’янський напрямок. Працює 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Ахіллес", - пишуть бійці в коментарі до відео.