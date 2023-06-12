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Знищення російського танку Т-80 та його екіпажу на сватівсько-куп’янському напрямку. ВIДЕО

Українські воїни із 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка за допомогою дронів знищили російський танк Т-80 та його екіпаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували на сторінці підрозділу в соцмережі

"Ліквідували ворожий танк Т-80 з екіпажем. Безпілотники – це реальна зброя, здатна знищувати броньовану техніку. Сватівсько-Куп’янський напрямок. Працює 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Ахіллес", - пишуть бійці в коментарі до відео.

Автор: 

танк (2071) знищення (7322) 92 окрема штурмова бригада (252) дрони (4757)


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Топ коментарі
+45
Віртуозно!
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12.06.2023 12:45
+17
браво - 100 %
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12.06.2023 12:46
+16
Мне нравица, как танк горел, а кацап метушился !
Наверное, искал огнетушитель и аптечку...
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12.06.2023 12:51
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Віртуозно!
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12.06.2023 12:45 Відповісти
А, вот де я вас надыбала! Курите на здоровье! (с)
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12.06.2023 12:56 Відповісти
Судячи з відео у російських терористів вийшло потушити башту танку і відігнати танк під дерева. Отже екіпаж танку успішно боровся за живучість танку і зберіг спроможність танку пересуватись і може навіть зберіг спроможність танку прицільно вести вогонь.
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12.06.2023 15:36 Відповісти
Судячи з допису ти кацап і підар...
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12.06.2023 17:42 Відповісти
Ти хоч до кінця додивився? Про яке збереження, прицільний вогонь і захоплення орками ти тут пишеш, Ігор Л.? Гадав тут з 2014 і сьогодні погляди стали ще більше кацапськими.
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13.06.2023 03:44 Відповісти
Читайте уважно те що написано і не додавайте свої фантазії. Палаючий танк можна врятувати, що і відбулось на відео, екіпажу танку вдалось затушити вогонь.
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13.06.2023 05:18 Відповісти
Ти відео зі сторінки бачив? Чи другий не попав по танку остаточно? А ти слухав, що говорили? Кацап, досить тут тусуватися з своїм фе. Ти дістав ще за АТО, по новому пішов
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13.06.2023 08:42 Відповісти
Другий заряд поцілив не по танку, розкрийте очі.
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13.06.2023 09:37 Відповісти
Я прочитала сьогодні насправді віртуозні речі. Перше це міняємо САУ в робочому стані на танки з техоглядом і наступне-приймемо на службу ботанів з повним пакетом поваги і допомоги. Навіщо ботани не важко зрозуміти
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12.06.2023 13:03 Відповісти
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12.06.2023 13:18 Відповісти
Напевно нових відео немає, раз крутять старе вже який день...
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12.06.2023 15:47 Відповісти
Вася, бажаєш дивитися відео в прямій трансляціїї, мерщій до воєнкомату.
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12.06.2023 21:15 Відповісти
браво - 100 %
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12.06.2023 12:46 Відповісти
ще й намагався тушити ))
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12.06.2023 12:46 Відповісти
Та ні, то він роздмухував, щоб скоріше до нас в полон попасти.
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12.06.2023 13:55 Відповісти
Внутри танка было столько награбленного абсолютно рашистским путем...
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12.06.2023 15:44 Відповісти
Тут все чудово дивишся і настрій на весь день Слава Україні!!!
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12.06.2023 12:49 Відповісти
що вони могли перевозити на башті, що так загорілося ?
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12.06.2023 12:49 Відповісти
унітаз. Український. Дуже небезпечна штука.
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12.06.2023 12:52 Відповісти
Бояру)))
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12.06.2023 12:52 Відповісти
Крадену солярку... На продаж за бухло....
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12.06.2023 12:52 Відповісти
Горять всередині порохові заряди у боєукладці Відкрий ТТХ Т-80 і подивися де і як розміщуються ********** Просто полум"я виходить назовні
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12.06.2023 14:05 Відповісти
Мне нравица, как танк горел, а кацап метушился !
Наверное, искал огнетушитель и аптечку...
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12.06.2023 12:51 Відповісти
ви дивуєте всіх. Який вогнегасник, коли стіралка в небезпеці. Мамка так просила, так просила. Нову. З автоматом.
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12.06.2023 12:53 Відповісти
Автомат как-раз останется ... ( "добавка " очень вовремя была подана ).
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12.06.2023 13:08 Відповісти
Какая боль, какая боль. Два магнітофона, три дубленки, троє трусів, унітаз, ... два унітаза.
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12.06.2023 12:56 Відповісти
цікавезне відео.

кацапня, яка полишила техніку та повтікала залишилася живою а той, хто намагався техніку врятувати отримав по ї8алу від дрона.
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12.06.2023 12:57 Відповісти
Их там трое было, все трое и тю-тю. Видно на 32-34 секундах.
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12.06.2023 13:03 Відповісти
У першій частині танк стоїть на грунтовці, у другій на зеленці, куди скинули ВОГ. Схоже два різні танки/екіпажі, але це можливо навіть і краще бо "-2".
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12.06.2023 12:59 Відповісти
Можливо маєте рацію. Але лізти в палаючий танк, в якому може здетонувати боєкомплект... хоча чому тут дивуватися, якщо вже вони до нас сюди приперися, то клепки взагалі немає. Тоді виходить, що таки погасили пожежу і танк був на ходу, тобто FPV дрон не завдав критичних пошкождень.
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12.06.2023 13:18 Відповісти
Розумнику, дрон це просто засіб доставки кумулятивної гранати РПГ яка призначена для ураження броньованих цілей.
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12.06.2023 14:00 Відповісти
Відео починається зі слів їде танк по українській дорозі...перві кадри його відслідковували, а потім дроном бах. Перейдіть на сайт, там з словами
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13.06.2023 03:50 Відповісти
Цікава траекторія польоту ********** (з дрона). Зрозуміло, що вітер вплинув, але складається враження, що хтось його направляв куди треба
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12.06.2023 13:03 Відповісти
Ти приколюєшся чи реально тупиш? Дроном керує оператор
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12.06.2023 14:02 Відповісти
А до дрона-камікадзе прив'язаний заряд РПГ
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12.06.2023 14:03 Відповісти
Я щось писав про траекторію польоту дрона? Похмелися.
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12.06.2023 14:09 Відповісти
Так ти реально дебіл. Тобі пояснив по твоєму нерозумінню а ти перейшов на образи.
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12.06.2023 15:29 Відповісти
Так ти справді спочатку похмелися, відпочинь. Потім подивися відео починаючи з 0:27, і тоді можливо нарешті зрозумієш, про що я писав і як ти сам тупиш. Можливо навіть вибачишся, але це не обов'язково
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12.06.2023 15:35 Відповісти
Не кидайте бісер свиням - написано в розумній книжці. То ж залишайся дебілом...
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12.06.2023 18:10 Відповісти
Не визнавати свою помилку - або тупість, або боягузство. Поздоровляю, вибір за тобою!
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12.06.2023 18:39 Відповісти
типичные ваньки, ржака
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12.06.2023 13:16 Відповісти
Не знаю як танк, бо загорілося лахміття приторочене до башти, а от "бравим пожежним" дісталось. І це не може не радувати.
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12.06.2023 13:18 Відповісти
ҐУД!
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12.06.2023 13:26 Відповісти
ГУД - главное успеть добить!
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12.06.2023 13:56 Відповісти
Це як вишенька на тортик
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12.06.2023 14:12 Відповісти
А потрібно було просто тікати...
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12.06.2023 13:52 Відповісти
Таки обезьяны успели исполнить предсмертный танец!
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12.06.2023 13:55 Відповісти
Три танкиста потушили пожар ценой своей жизни, ПТупень оценил.
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12.06.2023 15:19 Відповісти
а в кінці вишенька на торті прилетіла і виродки нарешті наїлися досхочу)) Гарна робота!
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12.06.2023 14:38 Відповісти
Это разные танки? Или он смог проехать после попадания?
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12.06.2023 15:32 Відповісти
"Контрреволюционные вопросы задаете, Филипп Филиппович!"
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12.06.2023 17:31 Відповісти
Файно!
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12.06.2023 21:00 Відповісти
прцюють професіонали , високогорівня, мінус танк з екіпажем...дивився би і дивився
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13.06.2023 11:01 Відповісти
клас, оператор на спiдах 🤖
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13.06.2023 20:16 Відповісти
 
 