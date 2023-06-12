Знищення російського танку Т-80 та його екіпажу на сватівсько-куп’янському напрямку. ВIДЕО
Українські воїни із 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка за допомогою дронів знищили російський танк Т-80 та його екіпаж.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували на сторінці підрозділу в соцмережі
"Ліквідували ворожий танк Т-80 з екіпажем. Безпілотники – це реальна зброя, здатна знищувати броньовану техніку. Сватівсько-Куп’янський напрямок. Працює 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Ахіллес", - пишуть бійці в коментарі до відео.
Топ коментарі
+45 YU ST
показати весь коментар12.06.2023 12:45
+17 Yuriy Yurkesh
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+16 AbOriginal_UA
показати весь коментар12.06.2023 12:51
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Наверное, искал огнетушитель и аптечку...
кацапня, яка полишила техніку та повтікала залишилася живою а той, хто намагався техніку врятувати отримав по ї8алу від дрона.
ПТупень оценил.