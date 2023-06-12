Російський заградзагін розстрілює втікачів з передової. ВIДЕО безпілотника

В мережі опублікований відеозапис, на якому начеб-то російський заградзагін розстрілює групу російських окупантів, що покинули свої позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що одна група підпускає до себе іншу і починає стріляти.

"Тут відео з'явилося з розстрілом заградотрядами тих рашистів, які тікали від ЗСУ. Вата традиційно волає, що це фейк, хоча всі ми знаємо, що заградотряди в росії є, кадирівці не дадуть збрехати", - пише у коментарі автор публікації.