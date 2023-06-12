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Російський заградзагін розстрілює втікачів з передової. ВIДЕО безпілотника

В мережі опублікований відеозапис, на якому начеб-то російський заградзагін розстрілює групу російських окупантів, що покинули свої позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що одна група підпускає до себе іншу і починає стріляти.

"Тут відео з'явилося з розстрілом заградотрядами тих рашистів, які тікали від ЗСУ. Вата традиційно волає, що це фейк, хоча всі ми знаємо, що заградотряди в росії є, кадирівці не дадуть збрехати", - пише у коментарі автор публікації.

Російський заградзагін розстрілює втікачів з передової 01

Автор: 

армія рф (17509) розстріл (267)


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Топ коментарі
+53
Если вы хотите сбежать с позиций, но сзади стоит заградотряд, примените воинскую хитрость и смекалку. Убегая, кричите "Слава Украине" и "Отец наш Бандера", чтобы заградотряд принял вас за украинцев, испугался и побежал первым.
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12.06.2023 16:55
+38
Производство "хороших русских" в полевых условиях...
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12.06.2023 16:51
+30
Милые бранятся - только тешатся...
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12.06.2023 16:50
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подбегает к кадыровцу в притул ,тот его отталкивает и стреляет
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12.06.2023 17:19 Відповісти
на 5 секунде
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12.06.2023 17:25 Відповісти
да ещё ничего не стоят видосики где свиноцабаки добивают своих раненых...
и вообще - свиноцабаки ничего не стоят...!
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12.06.2023 17:20 Відповісти
Відео дуже актуальне. Треба зробити так щоб його не можливо було б забрехати. Тому потрібно більше інформації де і коли з привʼязкою до геолокаціі. Можливо більшу якість витягти з цієї, можливо відео до і послі цих подій. Що може покласти паРашу нижче плінтуса. Цим варто займатись. Воно того варто. З цієї ситуації потрібно отримати все і навіть більше.)
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13.06.2023 04:17 Відповісти
І вапщє нє всьо так адназначна! где ви билі кагда восємьлєт дамбілі бамбас?©

Кацапе, рускій карабль там - 🔽 шо робити, думаю, ти в курсі.
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12.06.2023 17:29 Відповісти
Ничего не стоит твой тупой высер.
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12.06.2023 17:43 Відповісти
для кадыровцев из загранотрядов и вообще любой русский это цель. Так что пользуются вовсю ситуацией. И если можно пристрелить русского сказав что он дизертир - пристреливают.
Как бы чеченцы себя не называли они все мстят за то что империя лапотная в чечне натворила...
Сейчас набираются опыта обстреливают молодняк а как рашка зашатается мигом воссстановят родную Ичкерию и выкинут лаптей со своей земли
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12.06.2023 18:29 Відповісти
Скрепненько
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12.06.2023 17:16 Відповісти
Нехай вони перестріляють там один одного, кацапське бидло знищує самих себе!
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12.06.2023 17:17 Відповісти
не , обычно чурки типа кадыровцов убивают кацапов
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12.06.2023 17:20 Відповісти
Така картинка мені подобається Коли русня русню *********.
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12.06.2023 17:19 Відповісти
кули ,один народ
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12.06.2023 17:21 Відповісти
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12.06.2023 17:24 Відповісти
Кацапи всі "гєройскі гібнут"... з пляшкою у власній дупі.
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12.06.2023 17:42 Відповісти
на "раз-два", курва !
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12.06.2023 17:57 Відповісти
Скотам не удалось смыться в тыл, другие скоты их замочили.
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12.06.2023 17:24 Відповісти
Тому що було треба зі зброєю бігти, щоб дати відсіч кадирівцям. А краще б у полон здалися українцям, нам треба обмінний фонд поповнювати.
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12.06.2023 17:29 Відповісти
Злые вы , чичены !!!!
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12.06.2023 17:36 Відповісти
Якщо в заградотряді чечени, то отступать ванькам треба задки і без штанів. Є шанс що помилують.
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12.06.2023 17:40 Відповісти
Сталін с бєрієй адабряют із ада👍
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12.06.2023 17:41 Відповісти
Ватка-бот, ти забув написати: "ВСЬО НЕ ТАК АДНАЗНАЧНО" - премію не отримаеш.
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12.06.2023 17:51 Відповісти
тебе свинорыл нужен поцелуй кадыровца...!
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12.06.2023 17:54 Відповісти
У наших на касках синие или зеленые повязки , у русни белые , вопросы еще есть
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12.06.2023 17:57 Відповісти
....
6. марсіянський заградотряд вбиває бєгущіх вєнєріянців.

бо.... "не всі лебеді білі" і
нє всьо так однозначно
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12.06.2023 17:59 Відповісти
В тебе мабуть ще монітор на кінескопі 12"!
Тому і не зрозуміло.
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12.06.2023 18:01 Відповісти
6. Звёздный десант убивает арахнидов
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12.06.2023 18:02 Відповісти
https://youtu.be/a3F_F4EMk3c СБУ показала допрос командира российского "заградотряда"
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12.06.2023 17:47 Відповісти
САМООБСЛУГОВУВАННЯ по рашистські!
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12.06.2023 17:48 Відповісти
A чому ті що тікали не стміляли в тих що "заґраждалі"?))
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12.06.2023 17:48 Відповісти
на 5 секунде кацап подбегает к кадыровцу тот его отталкивает и стреляет
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12.06.2023 17:50 Відповісти
Надо это видео распространить среди российских солдат с привязкой к координатам этой местности, там их "вычислят" и подобающе разберутся с ними, на благо Украины.. )
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12.06.2023 18:14 Відповісти
выродки
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12.06.2023 17:53 Відповісти
Кадировцям нарешті настала можливість поквитатися за Дві Чеченські війни. Працюйте, дон-дони
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12.06.2023 17:54 Відповісти
с усердием
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12.06.2023 17:58 Відповісти
Добре
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12.06.2023 18:00 Відповісти
У 80-х радіо свобода в Афгані слухала те саме але з вертольотів
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12.06.2023 18:02 Відповісти
може чеченам заградилівку підкинути ?

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12.06.2023 18:02 Відповісти
Скрепно, как діди.
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12.06.2023 18:03 Відповісти
Можем повторить! Гойда!
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12.06.2023 18:09 Відповісти
кадыровцы не только загранотрядят они под шумок и просто херячат мобиков одиночек. Мстят за Чечню лапотным.
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12.06.2023 18:19 Відповісти
Пам'ятаю у 80х-90х було по ТБ "Шоу Бенні Хіла". Так там в кінці кожного випуску усі так прикольно бігали. І музика ще така весела...
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12.06.2023 18:19 Відповісти
Хотіли Сталіна? Ось, маєте!
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12.06.2023 18:45 Відповісти
Влучно!
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12.06.2023 22:31 Відповісти
Діди так само воювали.
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12.06.2023 18:46 Відповісти
Бежали спасаясь к своим *братьям*, а рузгие братья оказались не братьями. Трое из заград отряда расстреляли почти взвод беглецов. Не могли завалить их а потом перейти в РДК?
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12.06.2023 18:46 Відповісти
Скрепы мешает...с.
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12.06.2023 19:09 Відповісти
За першим загородзагоном стоїть ще один, який відстрілює і тих і інших, тобто усіх хто ткає.
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12.06.2023 21:21 Відповісти
Млинець якій то, свинопси чи у вас зброї немає? Чого чекаєте, коли вас стратять? Раб, воно і є раб!
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12.06.2023 18:59 Відповісти
***** на кацапів вопше. Най своїх вбивають більше.
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12.06.2023 19:11 Відповісти
Неправильные рабы, за сцаря и тикток воевать не хочет. Надо валить их нахрен и взять следующих. Впрочем не понятно, зачем вертухаям вся эта морока с этапированием рабов в украйнский фронт. Стреляли бы их сразу в военкоматах своих свердловск и урюпинск.
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12.06.2023 19:15 Відповісти
Фейк, але корисний
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12.06.2023 19:17 Відповісти
Та Ти Шо ?😯
А Кацапи пишуть що є заградотряди.
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12.06.2023 19:40 Відповісти
поцчіму фейк? раз написало, то обґрунитуй.
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12.06.2023 20:26 Відповісти
Без премії залишишся - ти забув написати: вивсьоврьоті!
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12.06.2023 23:14 Відповісти
Storm Z переформатировали в Calm Z
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12.06.2023 19:51 Відповісти
Це започаткували ще Чингізіди. Вони убивали кожного 10. Славні традиції у козломордих. Невмирущі. Орли Бастрикіна,трибунали,тіктокери усі подбадрівают в затилок. Це і є основою легендарності.
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12.06.2023 20:16 Відповісти
Децимація була ще у Др. Римі.
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12.06.2023 20:33 Відповісти
Якесь воно не по кіношному, треба як в ковбойских фільмах,щоб захоплювало подих. Щоб крові ще більше, та масовки ще побільше.
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12.06.2023 21:13 Відповісти
Коли читаю такі коментарі чомусь здається, що зараз війна не на нашій землі, а десь далеко, чи просто у кіно.
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12.06.2023 22:36 Відповісти
є аргумент на користь того що відео постановочне і є аргумент на користь того що відео справжнє.

це може бути фейком бо вояки, що відступають беззбройні а таке буває лише якщо втопити зброю при перевертанні плавзасобу на воді.

і це може бути правдою якщо вважати що це ніякий не розстріл а залякування. постріляли в повітря, поклали долілиць, кирзачем на писку постояли і погнали отару назад, в окопи.

нащо собачитися?
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12.06.2023 23:56 Відповісти
Угу. І від "холостих" валяться тільки ті, в яких поцілили. Дай вгадаю твою відповідь - нє всьо так адназначна, рєбята рєпєтіровалі.
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13.06.2023 03:16 Відповісти
на якій секунді валяться ті в яких поцілили?
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13.06.2023 06:14 Відповісти
ну есть же программа по сдаче в плен! Украинцы оставляют в живых пленных россиян потому что надо же на кого-то обменивать пленных украинцев.

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«Хочу жить» - государственный проект https://koordshtab.gov.ua/ Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными . При поддержке https://www.mil.gov.ua/ Министерства обороны Украины и https://gur.gov.ua/ Главного управления разведки . Создан для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, по добровольной сдаче в плен.

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Может, надо листовки сбрасывать им в окопы?
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13.06.2023 00:11 Відповісти
Це відео схоже на таке, яке потрібно ПОШИРИТИ МАКСИМАЛЬНО, особливо, серед супротивників.
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13.06.2023 03:25 Відповісти
А они не думали,когда ехали в Украину воевать (ведь везли их сюда не под дулом автомата,а по собственному желанию,и с радостью) о том что так закончится по любому.Явно не думали, так им от рождения это не дано.А если бы хоть немного думали,то поступили бы как в 2015 бойцы Майкопской бригады перед отправкой на Украину. Когда больше 100 человек сбежали ночью с полигона в Ростовской области, что бы не воевать.Кто не знает,почитайте за в/ч 22179. Так что для тех, кто не хочет воевать и умереть на чужой земле,выход есть всегда.Так что кацапские мобики и зеки пусть не врут что их заставили воевать.
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13.06.2023 08:58 Відповісти
на столько сцыкливые рабы, что даже очкуют в ответку валить
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13.06.2023 09:32 Відповісти
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