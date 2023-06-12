Російський заградзагін розстрілює втікачів з передової. ВIДЕО безпілотника
В мережі опублікований відеозапис, на якому начеб-то російський заградзагін розстрілює групу російських окупантів, що покинули свої позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що одна група підпускає до себе іншу і починає стріляти.
"Тут відео з'явилося з розстрілом заградотрядами тих рашистів, які тікали від ЗСУ. Вата традиційно волає, що це фейк, хоча всі ми знаємо, що заградотряди в росії є, кадирівці не дадуть збрехати", - пише у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+53 Elusive Gru #551026
показати весь коментар12.06.2023 16:55
+38 Прощай немытая раССея
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+30 Микола Марченко #572464
показати весь коментар12.06.2023 16:50
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и вообще - свиноцабаки ничего не стоят...!
Кацапе, рускій карабль там - 🔽 шо робити, думаю, ти в курсі.
Как бы чеченцы себя не называли они все мстят за то что империя лапотная в чечне натворила...
Сейчас набираются опыта обстреливают молодняк а как рашка зашатается мигом воссстановят родную Ичкерию и выкинут лаптей со своей земли
6. марсіянський заградотряд вбиває бєгущіх вєнєріянців.
бо.... "не всі лебеді білі" і
нє всьо так однозначно
Тому і не зрозуміло.
А Кацапи пишуть що є заградотряди.
це може бути фейком бо вояки, що відступають беззбройні а таке буває лише якщо втопити зброю при перевертанні плавзасобу на воді.
і це може бути правдою якщо вважати що це ніякий не розстріл а залякування. постріляли в повітря, поклали долілиць, кирзачем на писку постояли і погнали отару назад, в окопи.
нащо собачитися?
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Может, надо листовки сбрасывать им в окопы?