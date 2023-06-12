Розмова з полоненим російським військовим: "Як потрапив у полон? - Быстро". ВIДЕО
На Запорізькому напрямку українські військові взяли в полон російського окупанта. Полонений із зав’язаними очима поговорив з нашими військовослужбовцями. Окупант подякував за те, що ЗСУ зберегли йому життя.
Як передає Цензор.НЕТ, відеозапис розмови опублікували у соцмережі.
" - Як потрапив у полон? - Быстро.
- Жити хочеш? - Да.
- Що можеш сказати українській армії? - Спасибо за жизнь", - сказав російський полонений українському військовому.
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Російські матері шлють прокльони матерям України, сини яких - «бандерафашисти» , убивають на своїй землі їх «мальчиков» , які прийшли їх «асвабаждать»!
Гипсплен.
- Блєстящє!
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