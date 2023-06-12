Розмова з полоненим російським військовим: "Як потрапив у полон? - Быстро". ВIДЕО

На Запорізькому напрямку українські військові взяли в полон російського окупанта. Полонений із зав’язаними очима поговорив з нашими військовослужбовцями. Окупант подякував за те, що ЗСУ зберегли йому життя.

Як передає Цензор.НЕТ, відеозапис розмови опублікували у соцмережі.

" - Як потрапив у полон? - Быстро.

- Жити хочеш? - Да.

- Що можеш сказати українській армії? - Спасибо за жизнь", - сказав російський полонений українському військовому.