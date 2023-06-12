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Новини Відео Війна
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Розмова з полоненим російським військовим: "Як потрапив у полон? - Быстро". ВIДЕО

На Запорізькому напрямку українські військові взяли в полон російського окупанта. Полонений із зав’язаними очима поговорив з нашими військовослужбовцями. Окупант подякував за те, що ЗСУ зберегли йому життя.

Як передає Цензор.НЕТ, відеозапис розмови опублікували у соцмережі. 

" - Як потрапив у полон? - Быстро.

- Жити хочеш? - Да.

- Що можеш сказати українській армії? - Спасибо за жизнь", - сказав російський полонений українському військовому.

Автор: 

армія рф (17509) полонені (2267) ЗСУ (7579)


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Какие они пушистые сразу. В родных ****** мозгов не хватило не лезть в чужую страну
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12.06.2023 17:23 Відповісти
патрiотично-романтичнi раби-мазохiсти 🧟‍♂️
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13.06.2023 00:19 Відповісти
Как в плен попал не помню...Помню - хотел родственников в Украине навестить ... С попуткой повезло и ребята хорошие , как раз туда на танке ехали... Ночью - когда похолодало, одели меня в свою одежду... Ещё помню - кто-то попросил автомат подержать...

Російські матері шлють прокльони матерям України, сини яких - «бандерафашисти» , убивають на своїй землі їх «мальчиков» , які прийшли їх «асвабаждать»!
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12.06.2023 17:45 Відповісти
Шел. Поскользнулся. Упал. Очнулся. Гипс плен.
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12.06.2023 17:53 Відповісти
" Шо ты хочешь успеть сказать?"
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12.06.2023 18:16 Відповісти
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12.06.2023 18:56 Відповісти
- Як тебе взяли у полон?
- Блєстящє!
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12.06.2023 22:05 Відповісти
Инструкция по сдаче в плен:

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13.06.2023 00:14 Відповісти
 
 