Воїни 28 ОМБр знищили російський склад боєприпасів. ВIДЕО
Підрозділ "Курта" 28 окремої бригади імені лицарів Зимового походу методично нищить ворога. Цього разу воїни знищили ворожий склад БК.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент успішної бойової роботи українських бійців опублікували у соцмережі воїни 28 ОМБр.
"Нескінченно можна дивитися на три речі, але наш улюблений - як горить окупант та його брухт", - написали бійці.
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Олег Мандрівник #569779
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