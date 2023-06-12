УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11345 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
8 291 6

Воїни 28 ОМБр знищили російський склад боєприпасів. ВIДЕО

Підрозділ "Курта" 28 окремої бригади імені лицарів Зимового походу методично нищить ворога. Цього разу воїни знищили ворожий склад БК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент успішної бойової роботи українських бійців опублікували у соцмережі воїни 28 ОМБр.

"Нескінченно можна дивитися на три речі, але наш улюблений - як горить окупант та його брухт", - написали бійці.

Автор: 

знищення (7322) 28 окрема механізована бригада (188)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хорошо горит, красиво
показати весь коментар
12.06.2023 17:25 Відповісти
Замаскували зверху під дрова, але ж правду не сховаєш - навіть Резніков переконався.
показати весь коментар
12.06.2023 17:33 Відповісти
А звукооператор так собі...
показати весь коментар
12.06.2023 17:35 Відповісти
👂❌
показати весь коментар
12.06.2023 18:09 Відповісти
А що - ніхто не проаналізував тип ***********? Танковий БК Підкаліберні снаряди Вигоріли порохові заряди Самі снаряди стали непридатними для пострілу
показати весь коментар
12.06.2023 17:39 Відповісти
В топі стаття репортера із США про 28-му.
показати весь коментар
12.06.2023 18:00 Відповісти
 
 