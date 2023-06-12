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Поблизу підірваної окупантами Каховської ГЕС ЗСУ виявили та ліквідували окупанта. ВIДЕО

Поблизу підірваної окупантами Каховської ГЕС ЗСУ виявили групу росіян. Бійці 126-ї бригади ТРО відправили на полювання FPV-дрон. Поки дрон летів, залишився на березі лише один окупант. Проте БПЛА його ліквідував.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі.

Автор: 

армія рф (17509) ліквідація (3970) дрони (4757) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+19
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12.06.2023 18:53
+19
Так в чем проблема, Игорек? Прими своих таблеток, барабан на шею и бегом уничтожать всех орков. Нужно было думать не жопой и не выбирать манкуртов и воров во власть - не было бы и большого вторжения в феврале.
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12.06.2023 19:10
+13
ну і ?
нам США передало більше 1 млн снарядів 155-их, які коштують набагато більше і нажаль вони не вбили млн кацапів.
навіть якщо ця гнида не здохла, а потрапила в шпиталь де йому дещо ампутували, це також величезний профіт. Дешевше тільки постріл снайпера
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12.06.2023 19:02
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12.06.2023 18:53 Відповісти
Потрібно було знищувати окупантів ще до того як вони дамбу підірвали!
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12.06.2023 19:05 Відповісти
Так в чем проблема, Игорек? Прими своих таблеток, барабан на шею и бегом уничтожать всех орков. Нужно было думать не жопой и не выбирать манкуртов и воров во власть - не было бы и большого вторжения в феврале.
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12.06.2023 19:10 Відповісти
100, ні 200% так і було б.
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12.06.2023 19:15 Відповісти
Так шо ж ти зволікав, Ігоршик?!!
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12.06.2023 19:16 Відповісти
Ну лишне это, тратить не дешевый дрон га одно пьяное кацапотело в трусиках
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12.06.2023 18:54 Відповісти
+-300уе на одного ****** це взагалі мізер, зважаючи скільки дорогих снарядів випускається щоб уразити 1 ціль.
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12.06.2023 18:56 Відповісти
десь 500 $ такий дрон
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12.06.2023 18:58 Відповісти
ну і ?
нам США передало більше 1 млн снарядів 155-их, які коштують набагато більше і нажаль вони не вбили млн кацапів.
навіть якщо ця гнида не здохла, а потрапила в шпиталь де йому дещо ампутували, це також величезний профіт. Дешевше тільки постріл снайпера
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12.06.2023 19:02 Відповісти
В новині йдеться , що запустили дрон по групі, але поки долетів залишився один московит , тож прийшлось хоч одне бидло завалити.
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12.06.2023 19:47 Відповісти
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12.06.2023 18:54 Відповісти
це чмо купалось, мило дупу біля знищеної гес? дякуємо дрону!!
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12.06.2023 21:34 Відповісти
Эта мразь уже там. Где снайпер, когда он нужен?
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13.06.2023 12:17 Відповісти
Сдохла собака, рідні вітання, заробив грошенят, українців денацікував. Життя рашиста ціна якого нічого не варте...
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12.06.2023 18:54 Відповісти
У воді стояв. Підмивався?
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12.06.2023 18:56 Відповісти
ловив рибку, тепер буде ловити раків
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12.06.2023 20:12 Відповісти
маряк..в тєльняжкє
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12.06.2023 18:56 Відповісти
в них тельники навіть деякі мусора носять
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12.06.2023 19:06 Відповісти
Toka chto s vadi vilez , i ****** po galave .....neveziot mne , padumal palasatii .....
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12.06.2023 19:04 Відповісти
Эй моряк, ты слишком долго плавал!🤣
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12.06.2023 19:35 Відповісти
Так по-домашньому.
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12.06.2023 20:23 Відповісти
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12.06.2023 20:43 Відповісти
Мы не глушим рыбу , мы глушим насмерть мразь .
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12.06.2023 20:49 Відповісти
Так вот ты какой, мальчик в трусиках.
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12.06.2023 21:39 Відповісти
-----
Я не диванний стратег - я пенсіонер

----
Чи варто було нищити дрон на одного напівздохлого москаля ?
....
Як би то був кулеметник чи щось таке небезпечне, а так ?
......
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12.06.2023 22:16 Відповісти
Варто знищувати всіх кацапів без винятку ,
тому що цей один , міг би вбити наших і не одного 😠
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12.06.2023 23:18 Відповісти
 
 