Поблизу підірваної окупантами Каховської ГЕС ЗСУ виявили та ліквідували окупанта. ВIДЕО
Поблизу підірваної окупантами Каховської ГЕС ЗСУ виявили групу росіян. Бійці 126-ї бригади ТРО відправили на полювання FPV-дрон. Поки дрон летів, залишився на березі лише один окупант. Проте БПЛА його ліквідував.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+19 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар12.06.2023 18:53
+19 18c49ed2
показати весь коментар12.06.2023 19:10
+13 Віктор Телецький #552650
показати весь коментар12.06.2023 19:02
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нам США передало більше 1 млн снарядів 155-их, які коштують набагато більше і нажаль вони не вбили млн кацапів.
навіть якщо ця гнида не здохла, а потрапила в шпиталь де йому дещо ампутували, це також величезний профіт. Дешевше тільки постріл снайпера
Я не диванний стратег - я пенсіонер
----
Чи варто було нищити дрон на одного напівздохлого москаля ?
....
Як би то був кулеметник чи щось таке небезпечне, а так ?
......
тому що цей один , міг би вбити наших і не одного 😠