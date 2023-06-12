Поблизу підірваної окупантами Каховської ГЕС ЗСУ виявили та ліквідували окупанта. ВIДЕО

Поблизу підірваної окупантами Каховської ГЕС ЗСУ виявили групу росіян. Бійці 126-ї бригади ТРО відправили на полювання FPV-дрон. Поки дрон летів, залишився на березі лише один окупант. Проте БПЛА його ліквідував.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі.