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У сюжеті до дня Росії пропагандисти похизувались знищеним крейсером "Москва". ВIДЕО

У пропагандистському ролику до дня Росії під озвучку непереможного російського флоту показали знищений крейсер "Москва".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний пропагандистський ролик вже оприлюднили та висміяли у соцмережі.

Автор: 

крейсер (89) росія (65346)


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Топ коментарі
+39
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12.06.2023 19:20
+31
А в чем проблема? Для них это нормально, 90% московитов и не слышали про потопление "Москвы".
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12.06.2023 19:14
+30
утонула одна москва, а вторая (второй бабилон) сгорит.
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12.06.2023 19:07
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утонула одна москва, а вторая (второй бабилон) сгорит.
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12.06.2023 19:07 Відповісти
Так і танків цих вже немає, вони згоріли в Україні
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12.06.2023 19:20 Відповісти
а что ты всегда лепишь свой постответвроде повыше...?
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12.06.2023 19:25 Відповісти
Щоб ти не пропустив
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12.06.2023 19:26 Відповісти
тебя тролля разве пропустить можно...?\жаль Админ пропускает - другие твои ники он уже уничтожил...!\
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12.06.2023 19:28 Відповісти
А ти чого виліз під помийним ніком, Алекс Кор вже забанили?
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12.06.2023 19:40 Відповісти
ты дерьмо помнишь всё, и как тебя тролля гонял под тем ником...)))
нет не забанили - не надейся, просто пользуюсь этим...
в отличии от тебя тролля - меня Админ ни разу не деактивировал...
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12.06.2023 20:05 Відповісти
ти ж пишеш гадості тільки під спеціальними помийними нікнеймами, бо ти трусливий і нікчемний. А не деактивують тебе тільки тому що на тебе ніхто не звертає уваги і не жаліється адмінам. Ніхто на тебе не витрачає навіть час, бо нецікаво.
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12.06.2023 20:25 Відповісти
ты тролль что пытаешься...?\вызвать к себе жалость...?\
как и раньше буду к тебе относится...!
да и многие форумчане тебя как облупленного ИгорёшаL знают...
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12.06.2023 20:39 Відповісти
хто ж тут не знає вірного піхотинця гриценка Ігорьошу
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12.06.2023 22:29 Відповісти
https://censor.net/user/336463https://censor.net/user/347491
https://censor.net/user/336463
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12.06.2023 21:30 Відповісти
Ой дурні.. ні.. зовсім дурні..
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12.06.2023 19:08 Відповісти
шизофреники
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12.06.2023 19:26 Відповісти
Зачем давать ссылку на закрытый ТГ канал?
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12.06.2023 19:09 Відповісти
😂
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12.06.2023 19:10 Відповісти
билая мощь
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12.06.2023 19:11 Відповісти
А де анДрони?? Вони мацкву сьогодні не привітають??
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12.06.2023 19:12 Відповісти
О нєпабєдімасті рабсєйскава флота падводний крєйсєр мацква нє даст саврать...
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12.06.2023 19:13 Відповісти
А в чем проблема? Для них это нормально, 90% московитов и не слышали про потопление "Москвы".
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12.06.2023 19:14 Відповісти
У них наверное ещё и призыв на этот крейсер идёт)
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12.06.2023 19:50 Відповісти
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12.06.2023 20:05 Відповісти
втарая армия.... а ****
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12.06.2023 19:14 Відповісти
Нічого надзвичайного, рукодупи і зайвохромосомні все так роблять...

Діти, до речі, теж не фонтан получаються!
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12.06.2023 19:14 Відповісти
Надо бы заслать какие-нибудь подводные дроны и поснимать как доблестный флагман
гордо стоит на боевом дежурстве.
Или лежит, развалившись, на боку.
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12.06.2023 19:16 Відповісти
Хай би дайвери з нього хоч ринду зняли)))
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12.06.2023 19:19 Відповісти
даремно ти так.. там краби, що віджерлися на касабах в тельняшках і бескозирках співають- ПЕРЕД НАМИ СІФІЛІСТОПОЛЬ- ГОРОД РУЦКИХ МАРЯКОФФФ
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12.06.2023 19:44 Відповісти
Як же тепер спати?!! Падлюки "арматою" злякали!!!
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12.06.2023 19:17 Відповісти
Нічому ця війна їх не навчила..
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12.06.2023 19:17 Відповісти
************ ************ , город руских мудаков
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12.06.2023 19:19 Відповісти
білокам'яна столиця українських моряків
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12.06.2023 19:21 Відповісти
хорошая подборка. армата, шо даже на параде глохнет. аналоговнетный несбиваемый кинжал, которые уже пачками валят за раз, и подводный крейсер масква
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12.06.2023 19:20 Відповісти
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12.06.2023 19:20 Відповісти
Акули в Клязьмі?
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13.06.2023 07:30 Відповісти
Утонувшая Мацква, утонувшая подводная лодка "Курск", сгоревший в доке авианосный крейсер "Адмирал Кузнецов"... Рашистам есть чем гордится: своей нечеловеческой тупостью и рукожопством.
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12.06.2023 19:20 Відповісти
...Куда тебе идти и нет назад пути
Мы не хотим войны как ты не ахай
Наклейте букву -Z- на свой велосипед
И вслед за кораблём идите---нА ***!!!!!!!!!!!..
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12.06.2023 19:21 Відповісти
Турция нанесла удар по российским военным в Сирии
В результате турецкого обстрела на севере Сирии рано утром в понедельник, 12 июня, был взорван военный автомобиль.
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12.06.2023 19:21 Відповісти
никто не выжил
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12.06.2023 19:22 Відповісти
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12.06.2023 19:24 Відповісти
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12.06.2023 19:26 Відповісти
Це вже дно? )))
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12.06.2023 19:23 Відповісти
уже давно
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12.06.2023 19:27 Відповісти
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12.06.2023 19:24 Відповісти
🤣 зачёт!
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12.06.2023 19:31 Відповісти
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12.06.2023 19:36 Відповісти
это ты сам делаешь мультики ?
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12.06.2023 19:46 Відповісти
Зворотній дарвінізм ...

Цікаво тільки -- там йще залишилися ті , хто вміє математику викладати ?
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12.06.2023 19:38 Відповісти
Хахахаха, дебіли москальскі!! )))
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12.06.2023 19:38 Відповісти
Московія з хлахманом мацкВОЙ, на дно!!
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12.06.2023 19:43 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4597618-v-tsentre-stambula-zarezaly-russkoho-turysta В центре Стамбула зарезали русского туриста
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12.06.2023 19:45 Відповісти
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12.06.2023 19:47 Відповісти
так шо це робиться на свiтi , то Акула , а тут на нож напоролся
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12.06.2023 19:50 Відповісти
Флагмана "москва" потопили, столицю "москва" спалимо.
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12.06.2023 19:46 Відповісти
Це з тої самої серії «Вкусно и точка.»: шкарабанька втоплена, але холопи повинні вірити що вона «нєбабєдімая» і ще досі жива.
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12.06.2023 19:48 Відповісти
Не хватает еще надписи - Можем повторить!
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12.06.2023 19:54 Відповісти
Так армата только в прототипе. И тот содран с немецких проектов 80-х. От них германия отказалась в силу неоправданной дороговизны.
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12.06.2023 20:17 Відповісти
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12.06.2023 20:38 Відповісти
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12.06.2023 22:30 Відповісти
 
 