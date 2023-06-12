У сюжеті до дня Росії пропагандисти похизувались знищеним крейсером "Москва". ВIДЕО
У пропагандистському ролику до дня Росії під озвучку непереможного російського флоту показали знищений крейсер "Москва".
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний пропагандистський ролик вже оприлюднили та висміяли у соцмережі.
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+39 Office Den Haag
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+30 Линкин Парк #550871
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постответвроде повыше...?
нет не забанили - не надейся, просто пользуюсь этим...
в отличии от тебя тролля - меня Админ ни разу не деактивировал...
как и раньше буду к тебе относится...!
да и многие форумчане тебя как облупленного ИгорёшаL знают...
https://censor.net/user/336463
Діти, до речі, теж не фонтан получаються!
гордо стоит на боевом дежурстве.
Или лежит, развалившись, на боку.
Мы не хотим войны как ты не ахай
Наклейте букву -Z- на свой велосипед
И вслед за кораблём идите---нА ***!!!!!!!!!!!..
В результате турецкого обстрела на севере Сирии рано утром в понедельник, 12 июня, был взорван военный автомобиль.
Цікаво тільки -- там йще залишилися ті , хто вміє математику викладати ?