Бійці 12-го загону спецпризначення ЗСУ знищили ворожий танк. ВIДЕО
На Запоріжському напрямку воїни 12-го загону спецпризначення знищили танк окупантів завдяки боєприпасу, який скинули бійці на ворожу техніку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Запорізькому напрямку ЗСУ продовжують завдавати втрат окупантам.
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Fish Man
показати весь коментар12.06.2023 19:53 Відповісти Мені подобається 8
ПравдаЛюбка
показати весь коментар12.06.2023 20:21 Відповісти Мені подобається 5
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