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Бійці 12-го загону спецпризначення ЗСУ знищили ворожий танк. ВIДЕО

На Запоріжському напрямку воїни 12-го загону спецпризначення знищили танк окупантів завдяки боєприпасу, який скинули бійці на ворожу техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Запорізькому напрямку ЗСУ продовжують завдавати втрат окупантам.

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спецпризначенці (219) танк (2071) знищення (7322)


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12.06.2023 19:53 Відповісти
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12.06.2023 20:21 Відповісти
 
 