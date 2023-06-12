Бійці 12-го загону спецпризначення ЗСУ знищили ворожий танк. ВIДЕО

На Запоріжському напрямку воїни 12-го загону спецпризначення знищили танк окупантів завдяки боєприпасу, який скинули бійці на ворожу техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Запорізькому напрямку ЗСУ продовжують завдавати втрат окупантам.