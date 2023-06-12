ЗСУ з трофейного ПТРК знищили російський комплекс спостереження "Муром-М". ВIДЕО

Бійці 66-ї окремої механізованої бригади ЗСУ влучним пострілом знищили російську станцію спостереження "Муром-М" а також обладнання РЕБ та зв’язку з трофейного ПТРК "Корнет".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео оприлюднили у соцмережі.

Комплекс "Муром-М" призначений для цілодобового дистанційного відео-тепловізійного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об’єктів. Росіяни встановлюють такі комплекси поряд із українським кордоном або на окупованих територіях України.

Окрім цього бійцям 66-ї окремої механізованої бригади вдалось знищити ворожу БМП також з з трофейного ПТРК "Корнет".