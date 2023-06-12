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ЗСУ з трофейного ПТРК знищили російський комплекс спостереження "Муром-М". ВIДЕО

Бійці 66-ї окремої механізованої бригади ЗСУ влучним пострілом знищили російську станцію спостереження "Муром-М" а також обладнання РЕБ та зв’язку з трофейного ПТРК "Корнет".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео оприлюднили у соцмережі.

Комплекс "Муром-М" призначений для цілодобового дистанційного відео-тепловізійного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об’єктів. Росіяни встановлюють такі комплекси поряд із українським кордоном або на окупованих територіях України.

Окрім цього бійцям 66-ї окремої механізованої бригади вдалось знищити ворожу БМП також з з трофейного ПТРК "Корнет".

Автор: 

знищення (7322) ЗСУ (7579) ПТРК (94) БМП (413)


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Топ коментарі
+8
"Корнет" вернувся до своїх.
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12.06.2023 23:51
+4
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13.06.2023 00:50
+2
а тому що з цього пульта тільки спостерігають )
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13.06.2023 00:08
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"Корнет" вернувся до своїх.
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12.06.2023 23:51 Відповісти
а пачиму на "корнете" интерфейс керування на мові?
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12.06.2023 23:58 Відповісти
а тому що з цього пульта тільки спостерігають )
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13.06.2023 00:08 Відповісти
not true, there is a print interface and button for start rocket
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13.06.2023 00:25 Відповісти
you have no clue what you are talking about )
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13.06.2023 00:43 Відповісти
read twice
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13.06.2023 22:21 Відповісти
Тобто пульт для трофейного корнета на передовій виготовили з українським інтерфейсом ?((
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13.06.2023 00:27 Відповісти
запуск ракети з корнета десь з іншої позиції, а зі Стугни спостерігають та записують екран. Так зрозуміло, що за тупі питання
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13.06.2023 00:45 Відповісти
Не всі такі " гострі ' як ти , стаття про трофейну зброю , а не про Стугну , тому якщо пишеш : " з цього пульта тільки спостерігають " , будь готовим до " тупих" питань у відповідь на свій тупий коментар.
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13.06.2023 02:22 Відповісти
А на чому має бутим?
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13.06.2023 00:09 Відповісти
на магучім
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13.06.2023 00:40 Відповісти
У корнетів немає пультів керування лиш пару саморобних. Корнет це примітивне гівно, але з дорожчою ракетою чим у нас.

Тому нічого дивного що пульт на мові.
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13.06.2023 00:11 Відповісти
тобто на ньому був трофєйний український пульт ?
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13.06.2023 00:41 Відповісти
Тобто на ньому не було взагалі пульта
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13.06.2023 05:27 Відповісти
А де там інтерфейс керування? На першому відео можна побачити, що навідник дивиться у приціл. Ніякого там інтерфейсу керування немає. Немає там, як у Стугни, виносного пульту керування з екраном. На другому відео дивляться за пуском з якогось прибору спостереження.
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13.06.2023 00:48 Відповісти
Очевидно,постріл зроблено при межевій дальності.
Дальність основної бойової ракети корнета,-на кілометр перевищує стугнівську.
Тому й знімали зі стугнівського пульта (при вимкнутому бойовому режимі).
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13.06.2023 03:21 Відповісти
Корнеты поставлялись во многие страны, даже в Европу. Многовато их для "трофейных".
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13.06.2023 00:05 Відповісти
Можна не мовою окупанта?
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13.06.2023 00:09 Відповісти
Доведіть що це мова окупанта.
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13.06.2023 00:27 Відповісти
Кому,тому кацапу?
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13.06.2023 04:19 Відповісти
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13.06.2023 00:50 Відповісти
щось ,, декілька'' на мойву схожі
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13.06.2023 02:23 Відповісти
Ти ж японець?🤣🌹
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13.06.2023 00:10 Відповісти
знімай хреста бо це релігія окупанта.
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13.06.2023 00:28 Відповісти
???
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13.06.2023 04:20 Відповісти
Звісно,подаровані союзниками,що забажали лишитись інкогніто...
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13.06.2023 03:25 Відповісти
Ruzki kurwy na grilu ot swoego wenglu)))
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13.06.2023 00:08 Відповісти
А він далекий.
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13.06.2023 00:47 Відповісти
 
 