ЗСУ з трофейного ПТРК знищили російський комплекс спостереження "Муром-М". ВIДЕО
Бійці 66-ї окремої механізованої бригади ЗСУ влучним пострілом знищили російську станцію спостереження "Муром-М" а також обладнання РЕБ та зв’язку з трофейного ПТРК "Корнет".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео оприлюднили у соцмережі.
Комплекс "Муром-М" призначений для цілодобового дистанційного відео-тепловізійного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об’єктів. Росіяни встановлюють такі комплекси поряд із українським кордоном або на окупованих територіях України.
Окрім цього бійцям 66-ї окремої механізованої бригади вдалось знищити ворожу БМП також з з трофейного ПТРК "Корнет".
Топ коментарі
+8 Hulio
показати весь коментар12.06.2023 23:51
+4 Yevgeny Mironov #551272
показати весь коментар13.06.2023 00:50
+2 Cristoffor Columbus
показати весь коментар13.06.2023 00:08
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Тому нічого дивного що пульт на мові.
Дальність основної бойової ракети корнета,-на кілометр перевищує стугнівську.
Тому й знімали зі стугнівського пульта (при вимкнутому бойовому режимі).