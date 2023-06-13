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Зеленський про удар по Кривому Рогу: Ракети терористів продовжують війну проти житлових будинків. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російських терористів по Кривому Рогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави. 

"Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває. Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть", - зазначив глава держави.

Він також опублікував відео з місця ворожого удару.

Як повідомлялося, в ніч на 13 червня окупанти вночі вдарили ракетою у житловий будинок у Кривому Розі. За даними ОВА, внаслідок удару наразі троє загиблих і 25 поранених.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Кривий Ріг (1358) обстріл (28657) ракети (4029)


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Топ коментарі
+15
А де ***** твої ракети , Зеленский ти Довбойоб, раз за рік при наявності Південмашу та решти підприємств такого типу, не зміг налагодити, виробництво своїх ракет. А Резников, Ермак ,та інші по Ремштайнам їздять . А повинні бути у СІЗО Поки Українці не люстрирують хоть одного цього мерзотника ,діла не буде.
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13.06.2023 08:26
+12
Исключительный случай. Утренний гундос. Наверное вечерний айкос был незабористый вчера.
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13.06.2023 08:16
+12
Краще було б Боневтіку промовчати, бо це і твоїх рук справа, коли становишся президентом у країні, в якій війна, отримуєш купу грошей від попередників і тупо все зариваєш в землю і асфальт. Це ти, Володя,залишив криворожців без захисту від ворожих ракет. Це твоя "дальновидна" асфальтна політика, бо ти думав не про них, а як навішати локшини на вуха своїми дорогами і перевибратися на другий термін.
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13.06.2023 08:31
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Исключительный случай. Утренний гундос. Наверное вечерний айкос был незабористый вчера.
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13.06.2023 08:16 Відповісти
Так то ж Кривий Ріг, а не якась Каховська ГЕС! Може рідне підворіття розворотили, де він перший раз дунув? Меморіальне місце зруйнували!
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13.06.2023 09:21 Відповісти
Потрібно знову і знову просити НАТО закрити небо над Україною для російських літаків та ракет, направити свої винищувачі які будуть збивати російські літаки та ракети. Також потрібні штурмовики щоб подавити російську терористичну активність в зоні підтоплення Каховської ГЕС, щоб провести нормальну евакуацію місцевого населення, яке ще не втопло.
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13.06.2023 09:41 Відповісти
Зеленського з камарільєю треба заараштувати і стратити, як керівництво, не здале захистити свою країну і свій народ. Ворог безкарно нищить нашу країну, убиває наших людей, а ця камарілья лише пиз.ить, піариться і краде.
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13.06.2023 08:23 Відповісти
І як саме він мае захищати, кулаками ракети відбивати?
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13.06.2023 08:36 Відповісти
Ну, з його розуміння, Кличко має особисто двері сховищ відкривати
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13.06.2023 08:52 Відповісти
Кулаками ракети не зіб'єш, а кусками асфальту легко...
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13.06.2023 11:10 Відповісти
Организовывать за 1,5 года ВОЙНЫ КРОВАВЕЙШЕЙ ,можно было , как это сделали рашисты , а не ТЫРИТЬ
…………по 9 миллиардов ( гораздо больше ) на закупках оружия и миллиардов на яйцах и т. д. Зедерьмачье ТРОЯНСКИЕ. ШАКАЛЫ
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13.06.2023 12:39 Відповісти
Организовать производство ракет в период войны, ты дибил? Эти производства мгновенно станут мишенями.
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13.06.2023 17:01 Відповісти
Про "свой народ" хорошая шутеечка
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13.06.2023 08:52 Відповісти
Тобі з Швеції видніше.
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13.06.2023 09:21 Відповісти
И откуда ноги растут у этой сказки "Если бы не Зеленский"?
А что, остальные украинцы второго сорта и им ничего не дали бы?
С одним Если могу согласиться. Если бы Зеленский не пошел в политику, небыло бы и такой войны, по крайней мере, не с такими катастрофическими последствиями.
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13.06.2023 09:25 Відповісти
Із Оману ноги ростуть.
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13.06.2023 09:42 Відповісти
Думаю, ноги ростуть ще з мацкви 90х.
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31.07.2023 17:52 Відповісти
Дякую, поржав!
Ви б, пане, поцікавились: на скільки впав рейтинг боневтіка в країнах Європи за рік (з січня 2022-го по січень 2023-го).
Тому, виходячи з тих цифр та дій нинішньої влади, допомога йде не ЗЕ!, а Україні і не завдяки зусиллям дєрьмаківців та узеленських, а всупереч їх діям.
Гарного дня!
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13.06.2023 09:26 Відповісти
А де ***** твої ракети , Зеленский ти Довбойоб, раз за рік при наявності Південмашу та решти підприємств такого типу, не зміг налагодити, виробництво своїх ракет. А Резников, Ермак ,та інші по Ремштайнам їздять . А повинні бути у СІЗО Поки Українці не люстрирують хоть одного цього мерзотника ,діла не буде.
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13.06.2023 08:26 Відповісти
Татарова люстрували кримінальна справа була Тепер він курує силові структури в опі а от справа зникла в нетрях СБУ Повилазили Портнова, кивалови, шуфрічі та інша мерзота із ними "нові обличчя" і лайно яке ліпиться до них Мудрий нарід танцюємо на граблях?
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13.06.2023 08:40 Відповісти
Ви мрійник, неначасі!
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13.06.2023 09:27 Відповісти
Краще було б Боневтіку промовчати, бо це і твоїх рук справа, коли становишся президентом у країні, в якій війна, отримуєш купу грошей від попередників і тупо все зариваєш в землю і асфальт. Це ти, Володя,залишив криворожців без захисту від ворожих ракет. Це твоя "дальновидна" асфальтна політика, бо ти думав не про них, а як навішати локшини на вуха своїми дорогами і перевибратися на другий термін.
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13.06.2023 08:31 Відповісти
І за це буде нагоняй від заходу.
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13.06.2023 08:37 Відповісти
НЕДОпанове рашистські троллі, це ваші господарі ******* розповідати що "не ******** цивільні об'єкти" у реаліях роблячи саме це потім звинувачуючи у власних злочинах українців, а в Україні прийнятно бити саме по військових об'єктах а не житлових будинках, бо українці цивілізована нація, а не бидло як московити (т.з. "роССіяни"), тому свої волання про "вдарити по будинку у відповідь" залиште своїм маразматичним Морданам, Красновим, Сімон'ян і т.д.!
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13.06.2023 09:14 Відповісти
Це не "коментатори", це рашистськи троллі. Ну а те що Зеленський ніколи не йде на поводу емоцій теж сповіщати не треба, бо саме через них та бажання узурпувати владу (теж задля задоволення емоцій) він наробив стільки помилок призначаючи на високі посади не професіоналів, а кумів з друзями та особисто відданих, що наслідки цього Україна ВЖЕ МАЄ досхочу, та й прибирання цих наслідків займе роки, якщо не десятиріччя, і вибір українців на його та "слуг" користь у 2019-му коштує українцям НАДТО ДОРОГО, але пізно пити "Боржомі" коли печінка відвались, і це ПРОКОЛ самих громадян України, принаймні більшості, тож і нарікати їм треба стосовно керівництва країни насамперед на свою власну адресу!!!
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13.06.2023 09:21 Відповісти
це тіпа, я в курсі і щось кажу....
а про яйця по 17 в курсі???
а що МО іх дійсно закуповувало?
а що резніков і на далі хоче так робити
а що постачальники ті ж самі що продавали по 17???
якийсь одноокий та глухий на одне вухо президент
щось він бачить, щось він чує...
чогось не бачить а чогось не чує
поставте діагноз...
він хворий, чи цинічний ворюга???
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13.06.2023 08:38 Відповісти
Цікаво, що скаже,коли завод дронів добудує московвє, бо своє тільки від волонтерів і то з налогами. Як можна бути таким лицеміром, щоб говорити і говорити і нічого не робити. Хотя чому є, ставку надійно захищають усі види ППО НАТО.
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13.06.2023 09:02 Відповісти
Зникни *****,а краще здохни
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13.06.2023 09:29 Відповісти
Згоден з тим що Зеленського є за що піддавати критиці, ба навіть притягти до відповідальності, АЛЕ коли насамперед дописувачі висувають саме це у своїх постах "забувши" згадати про те що винним у руйнуваннях українських міст та сіл, смертях та знедоленні багатьох українців насамперед є рашисти на чолі с )(уйлом (він же путін) які "обгрунтовують" свої злочини брехливими наративами маразматичного змісту то розумієш, що найшвидше це рашистські та прорашистські троллі працюючі на московитських злочинців!!! До того ж усі громадяни України одразу ж дізналися що і як роблять роССійськи нацисти та їх посіпаки колаборанти там де вони змогли захопити контроль над територією без будь яких зусиль починаючи з 2014 року, сіючи смерть й насильство відверто грабуючи та руйнуючи як пересічних громадян, так і підприємства вивозячи усе майно та продукцію на Московію (т.з "роССію") й заявлячи що це "їх власність", не кажучи вже про протиправну анексію чужих територій які вони свовіщують "своїми ісконними" а Україну та українців "штучними"!!! Тож без перемоги над рашистами зі своїми внутрішніми справами нам все одно не розібратися, тому давайте робити все ПО ПОРЯДКУ, а якщо можливо десь й одночасно, то займатись і цим, але не нашкодивши ГОЛОВНОМУ - знищенню роССійського нацизму!!!
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13.06.2023 09:09 Відповісти
Критиці чи таки суду? Бо бачачи,що таке руський мир, він шукав руські очі, звертав оборонні програми і ігнорував дані про критичний момент. Хоча свою сім'ю вивіз, а сім'ї інших кинув під танки.
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13.06.2023 09:17 Відповісти
У моєму посту є і слово "критика" і фраза "притягнення до відповідальності". Тому питання не за адресою, а до того хто читає ПЕРЕСКАКУЮЧИ!
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13.06.2023 09:24 Відповісти
Я прочитала так,як ви написали.
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13.06.2023 09:28 Відповісти
Виталік,твоя шмаркля і є уособлення узького міра,цінності однакові-брехати та красти,тому не смерди.
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13.06.2023 09:34 Відповісти
Відповідальність в містах, де кацапи були у перший день вторгення і розстрілювали людей які спробували евакуюватися на власних автівках лежить виключно на найвеличнішому, котрий до шашликів закликав готуватися.
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13.06.2023 10:25 Відповісти
Так,продовжують.І що далі,наркоман їбаний?Що,курва,далі?!
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13.06.2023 09:26 Відповісти
А з Зеленським буде таке відео, як останнє з Будановим?
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13.06.2023 09:30 Відповісти
Починається відео Боневтіка /по Буданову/ і тут запитання, а де Баканов, а Порошенко знову привіз допомогу....
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13.06.2023 10:16 Відповісти
 
 