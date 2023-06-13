Зеленський про удар по Кривому Рогу: Ракети терористів продовжують війну проти житлових будинків. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російських терористів по Кривому Рогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває. Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть", - зазначив глава держави.

Він також опублікував відео з місця ворожого удару.

Як повідомлялося, в ніч на 13 червня окупанти вночі вдарили ракетою у житловий будинок у Кривому Розі. За даними ОВА, внаслідок удару наразі троє загиблих і 25 поранених.