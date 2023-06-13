Зеленський про удар по Кривому Рогу: Ракети терористів продовжують війну проти житлових будинків. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російських терористів по Кривому Рогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.
"Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває. Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть", - зазначив глава держави.
Він також опублікував відео з місця ворожого удару.
Як повідомлялося, в ніч на 13 червня окупанти вночі вдарили ракетою у житловий будинок у Кривому Розі. За даними ОВА, внаслідок удару наразі троє загиблих і 25 поранених.
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…………по 9 миллиардов ( гораздо больше ) на закупках оружия и миллиардов на яйцах и т. д. Зедерьмачье ТРОЯНСКИЕ. ШАКАЛЫ
А что, остальные украинцы второго сорта и им ничего не дали бы?
С одним Если могу согласиться. Если бы Зеленский не пошел в политику, небыло бы и такой войны, по крайней мере, не с такими катастрофическими последствиями.
Ви б, пане, поцікавились: на скільки впав рейтинг боневтіка в країнах Європи за рік (з січня 2022-го по січень 2023-го).
Тому, виходячи з тих цифр та дій нинішньої влади, допомога йде не ЗЕ!, а Україні і не завдяки зусиллям дєрьмаківців та узеленських, а всупереч їх діям.
Гарного дня!
а про яйця по 17 в курсі???
а що МО іх дійсно закуповувало?
а що резніков і на далі хоче так робити
а що постачальники ті ж самі що продавали по 17???
якийсь одноокий та глухий на одне вухо президент
щось він бачить, щось він чує...
чогось не бачить а чогось не чує
поставте діагноз...
він хворий, чи цинічний ворюга???