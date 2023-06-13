У Краснодарі горіла нафтобаза. ВIДЕО

У російському Краснодарі виникла сильна пожежа на нафтобазі. В гасінні було задіяно 130 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Загоряння сталося о пів на сьому ранку. Зайнялася установка зі спалювання надлишкового газу, розташована на газовій колонці. Чорний густий дим від пожежі можна було побачити на відстані кілька кілометрів.

Полум’я гасили 130 пожежників та 26 одиниць техніки.

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За офіційними даними, пожежа сталася через технологічний збій. Влада Краснодара закликає городян зберігати спокій.