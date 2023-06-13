"Ми наступаємо, вони сидять у обороні і зазнають втрат у рази більше, ніж ми", - Валерій Маркус спростував фейки російської пропаганди про втрати ЗСУ. ВIДЕО
Головний сержант 47-ї бригади "Маґура" Валерій Маркус розповів про втрати ворога на запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, бійці за останні дні знищили сотні окупантів,15 танків та два "Сонцепьоки"
Маркус також закликав підтримувати військових, адже саме зараз теплі слова від українців піднімають моральний дух українських воїнів.
Топ коментарі
+44 Валентина Саюн #551086
показати весь коментар13.06.2023 10:12
+35 Таня #551825
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+32 ivan nepupik
показати весь коментар13.06.2023 10:22
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Отримав хенерала на спецобосрації,не встиг лампасами похизуватись - вбило(ну як мишу)!
Мор якийсь на хенералів на московії напав!
Якщо взяти до уваги що в зе НІЧОГО не арештували/забрали на раше,на відміну від Порошенко,то виникають цікаві асоціації!
Ніяк від совку не відійдуть.
Повертайтеся живими і неушкодженими , бо Ви потрібні Украіні 😕
Віремо Нашим Захисникам ! Дякуємо ! Підтримуємо ! Любимо !
Молимося за Них та Україну ! Слава Українській Нації !
Смерть і ганьба русні-окупантам !
Сьогодні вияснилось що леопьорди таки хороші танки, бо в результаті ЗСУ зайшли ще й в Старомайорське, а 127-ма дивізія перестала існувати як окрема військова частина.
Не прийде ніяк до тями мабуть , після того як вчора так лохонувся з Макарівкою .
І взагалі , майже всіх кацапських блохерів сьогодні - як заціпило . Про події на на фронті чомусь мовчать ..
Кажуть що Макарівка ключовий пн у першій їхній лінії оборони на времіївському виступі . То ж тепер можна констатувати що їхню першу лінію оборони вже точно прорвано .
єсть ворожий опорний пункт який треба захопити
єсть три варіанти як це зробити
перший- наступати в лоб і колосальні втрати
другий -обійти з флангів і понести втрати але менші
третій- атакувати дронами-камікадзе рознести його в пух і прах
потім взяти і зачистити те що осталось
втрати мінімальні
Але ж і з наших офіційних ресурсів правди не почерпнеш!
Кожен має включити критичне мислення і розуміти, що війна - це не лише суцільні перемоги, але й величезні втрати з нашого боку!
Слава ЗСУ!
Героям слава!!!
Тут нарід більше схильний вірити різним кацапським помийкам , сієнєнам , різним ньюйорктаймсам на зарплаті у ***** , але тільки не речникам Генштабу , чи українським військкорам і блогерам .
Таке можливо, якщо
- є велика кількість різноманітних дронів (розвідка, цілевказання, ударні)
- є високоточна арта і достатньо БК до неї
- є гарний зв`язок
Тоді втрати атакуючих будуть менші, ніж оборонців.
Тримаймося браття - перемога буде нашою !