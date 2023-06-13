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"Ми наступаємо, вони сидять у обороні і зазнають втрат у рази більше, ніж ми", - Валерій Маркус спростував фейки російської пропаганди про втрати ЗСУ. ВIДЕО

Головний сержант 47-ї бригади "Маґура" Валерій Маркус розповів про втрати ворога на запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, бійці за останні дні знищили сотні окупантів,15 танків та два "Сонцепьоки"

Маркус також закликав підтримувати військових, адже саме зараз теплі слова від українців піднімають моральний дух українських воїнів.

Автор: 

бойові дії (3875) Маркус Валерій (27) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+44
Вірю тільки ЗСУ, віра тільки в ЗСУ і НАТО.
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13.06.2023 10:12
+35
МОЛОДЕЦЬ. СЛАВА ЗСУ.
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13.06.2023 10:13
+32
Головний сержант 47-ї бригади "Маґура" Валерій Маркус молодець! Кацапи - під*ри!
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13.06.2023 10:22
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Вірю тільки ЗСУ, віра тільки в ЗСУ і НАТО.
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13.06.2023 10:12 Відповісти
без віри та допомоги Бога не було б такого співвідношення.це диво і диво ще в тому що нельотна погода для пепелаців орків.
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13.06.2023 11:36 Відповісти
Краще б ви дебіли дивились той марахвон, чим лазили по рашистських помийках!
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13.06.2023 10:13 Відповісти
Дай посилання на декілька тих російських помийок, щоб порівняти з марахвоном.
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13.06.2023 10:16 Відповісти
ну тобі то не мішало би розбиратися в цих сортах, раз риєшся.
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13.06.2023 10:29 Відповісти
не буде посилань, марахвон сам знайдеш а з кацапо-помийок перепости роблять і наші канали, але це вони роблять правильно, не все підряд. Як приклад:

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13.06.2023 10:34 Відповісти
В мене до нього відношеня як до миші у мишеловці! Хапнула сир - її вбило!
Отримав хенерала на спецобосрації,не встиг лампасами похизуватись - вбило(ну як мишу)!
Мор якийсь на хенералів на московії напав!
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13.06.2023 11:13 Відповісти
Kto tvoi kanal ?
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13.06.2023 11:52 Відповісти
А яка різниця між ними? Я її не помітив. Але як цікаво співпадає - і там,і там ненавидять і обливають брудом Порошенко!
Якщо взяти до уваги що в зе НІЧОГО не арештували/забрали на раше,на відміну від Порошенко,то виникають цікаві асоціації!
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13.06.2023 11:02 Відповісти
МОЛОДЕЦЬ. СЛАВА ЗСУ.
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13.06.2023 10:13 Відповісти
Бережі вас Боже!
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13.06.2023 10:20 Відповісти
Война это не кино,так что всепропальщикам лучше заткнуться.
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13.06.2023 10:21 Відповісти
Не бажаю здоров'я. А Слава Україні.
Ніяк від совку не відійдуть.
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13.06.2023 10:21 Відповісти
Я мала тут дискусію з багатьма відносно цієї теми. Дякую,що захисник відповів так як я. Залишайтесь живими.
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13.06.2023 10:21 Відповісти
Головний сержант 47-ї бригади "Маґура" Валерій Маркус молодець! Кацапи - під*ри!
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13.06.2023 10:22 Відповісти
Молимось за Вас , дорогі наші Воіни 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Повертайтеся живими і неушкодженими , бо Ви потрібні Украіні 😕
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13.06.2023 10:23 Відповісти
Бережіть себе.
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13.06.2023 10:26 Відповісти
Слава ЗСУ! Божого захисту та вдачі ВОЇНАМ УКРАЇНИ!
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13.06.2023 10:28 Відповісти
Величезна Повага особисто Валєрію Маркусу ! Завжди !
Віремо Нашим Захисникам ! Дякуємо ! Підтримуємо ! Любимо !
Молимося за Них та Україну ! Слава Українській Нації !
Смерть і ганьба русні-окупантам !
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13.06.2023 10:33 Відповісти
Вчора кацапи надрачували на контрудар танків 127 моторизованої дивізії яка відбила Макарівку. Особливо усирався Гіркін.
Сьогодні вияснилось що леопьорди таки хороші танки, бо в результаті ЗСУ зайшли ще й в Старомайорське, а 127-ма дивізія перестала існувати як окрема військова частина.
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13.06.2023 10:33 Відповісти
Сьогодні мовчить як - в рот води набрав .
Не прийде ніяк до тями мабуть , після того як вчора так лохонувся з Макарівкою .
І взагалі , майже всіх кацапських блохерів сьогодні - як заціпило . Про події на на фронті чомусь мовчать ..
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13.06.2023 11:03 Відповісти
Там по всій видимості на цю дивізію покладали надії що вона зможе зайти в Рівнопіль полями і нависнути звідтам не тільки на Макарівку. Бо є інфа що йшли широким фронтом а не зконцентрованим ударом. Можна вже робити висновок що це було передбачувано, вчасно розвідано і все процшло толково. Можна сказати що в нашому " контрнаступі" заставили наступати кацапів. І це чудово.
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13.06.2023 11:11 Відповісти
Тут справа в тому що гірькін вчора писав про те що мовляв - Макарівку вони вже відбили і погнали наших на північ далі . Тобто він тупо збрехав , розраховуючи наперед на те що їхня атака на Макарівку буде вдалою . Але прорахувався . То ж тепер мовчить як - риба об льод .
Кажуть що Макарівка ключовий пн у першій їхній лінії оборони на времіївському виступі . То ж тепер можна констатувати що їхню першу лінію оборони вже точно прорвано .
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13.06.2023 11:23 Відповісти
От чому перекидають танки з лівого берега. Схоже що намагаються «врятувати» положення. Значить ЗСУ все роблят як треба!
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13.06.2023 11:35 Відповісти
Для тебе ж довбойоба було сказано - ПОМОВЧИ!
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13.06.2023 10:37 Відповісти
ты презерватив как всегда - на волне...
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13.06.2023 10:45 Відповісти
Кацапику, в тебе трохи перекладач поплавився. "намагалися вгадувати", ага)
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13.06.2023 10:49 Відповісти
Смердить від тебе кацапопідаром..
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13.06.2023 10:49 Відповісти
Смердить свинособакою..
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13.06.2023 10:53 Відповісти
Позакривали ***** ********* зрадойобні підараси, віримо в ЗСУ, віримо в перемогу!😄
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13.06.2023 10:38 Відповісти
Хто слухає до сих пір кацапів,той кончений підар,Слава ЗСУ!
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13.06.2023 10:39 Відповісти
Кацапів і шарія.
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13.06.2023 11:12 Відповісти
Это надо быть абсолютным идиотом что верить кацапским помойкам.
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13.06.2023 10:41 Відповісти
Як і марафету,чи марафону.
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13.06.2023 11:05 Відповісти
Дякую вельми шановний. Слава.
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13.06.2023 10:45 Відповісти
Правильно сказав, особливо про ідіотів які тягнуть в наш інфо простір кацапські фейки
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13.06.2023 10:47 Відповісти
для сильно умних про втрати на одному прикладі
єсть ворожий опорний пункт який треба захопити
єсть три варіанти як це зробити
перший- наступати в лоб і колосальні втрати
другий -обійти з флангів і понести втрати але менші
третій- атакувати дронами-камікадзе рознести його в пух і прах
потім взяти і зачистити те що осталось
втрати мінімальні
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13.06.2023 10:48 Відповісти
А хто ж з адекватних може вірити рашистським інформаційним ресурсам?
Але ж і з наших офіційних ресурсів правди не почерпнеш!
Кожен має включити критичне мислення і розуміти, що війна - це не лише суцільні перемоги, але й величезні втрати з нашого боку!
Слава ЗСУ!
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13.06.2023 10:52 Відповісти
сказав і закрив рота діваним військам, які скиглють з приводу і без, слава Україні.
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13.06.2023 10:53 Відповісти
І підіймають хвилю паніки від чиху кота на даху!
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13.06.2023 11:07 Відповісти
Слава нашим захисникам !! Бийте їх хлопці !
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13.06.2023 11:08 Відповісти
Молодці! Свята справа #башити орків !
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13.06.2023 11:09 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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13.06.2023 11:10 Відповісти
На жаль , кацапам проводити в Україні свої іпсо дуже легко . Бо процент корисних ідіотів високий .
Тут нарід більше схильний вірити різним кацапським помийкам , сієнєнам , різним ньюйорктаймсам на зарплаті у ***** , але тільки не речникам Генштабу , чи українським військкорам і блогерам .
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13.06.2023 11:12 Відповісти
У першому відео із Валерієм був комент, що у бригади шість вбитими, так що дотичні люди здається тут теж бувають. Ну а в сотні-тисячі, як заявляли на росії, повірить мабуть тільки ідіот.
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13.06.2023 11:25 Відповісти
👍👍👍🥷🥷🥷❤️❤️❤️
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13.06.2023 11:27 Відповісти
Дай вам Боже хлопці здоров'я, сили, удачі, витримки, щоб усі залишились живі й здорові. А від нас, свіх українців, вам щира подяка та низький уклін. Смерть рашистським окупантам! Слава Україні! Слава Героям!
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13.06.2023 11:49 Відповісти
Ми наступаємо, вони сидять у обороні і зазнають втрат у рази більше, ніж ми
Таке можливо, якщо
- є велика кількість різноманітних дронів (розвідка, цілевказання, ударні)
- є високоточна арта і достатньо БК до неї
- є гарний зв`язок
Тоді втрати атакуючих будуть менші, ніж оборонців.
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13.06.2023 11:55 Відповісти
Хай вас Бог береже!
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13.06.2023 12:00 Відповісти
Маґура - давньоукраїнська слов'янська богиня дочка громовержця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD Перуна , хмарна діва, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F слов'янській мітології прекрасна, крилата, войовнича. На полі брані Маґура підбадьорює богатирів войовничими закликами, її золотий шолом виблискує на сонці, вселяючи радість і надію в серця.
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13.06.2023 13:07 Відповісти
Гарно)
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13.06.2023 16:23 Відповісти
Слава Україні ! Слава ЗСУ !
Тримаймося браття - перемога буде нашою !
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13.06.2023 14:15 Відповісти
Моніторю Руцкую вісну. То там у свсобак вирвані з контексту боїв звіти про спалену укрівську техніку і все. Одне і теж дрочилово про спалені Леопарди і Бредлі. Про загальну ж картину з театру бойових днів на півдні сьогодні мовчок. Схоже що русні залишається лише дрочити на окремі епізоди враження нашої техніки бо глобальніше похвалитися нічим.
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13.06.2023 14:35 Відповісти
 
 