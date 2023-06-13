У Петербурзі масштабна пожежа, горить виробнича будівля. ВIДЕО
У російському Санкт-Петербурзі горить виробнича будівля біля метро "Купчино".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости.
За даними ЗМІ, горить виробнича будівля в районі кільцевої дороги та метро "Купчино".
Також інші російські видання публікують відео пожежі.
Топ коментарі
+17 Amber
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+9 Огусто
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чЛєніна - сифілітіка , у якого мозок був повністю атрофований сифілісом 😡
Цей москаль тількі українців за жарти над акулою цькує