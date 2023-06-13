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У Петербурзі масштабна пожежа, горить виробнича будівля. ВIДЕО

У російському Санкт-Петербурзі горить виробнича будівля біля метро "Купчино".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости.

За даними ЗМІ, горить виробнича будівля в районі кільцевої дороги та метро "Купчино".

Також інші російські видання публікують відео пожежі.

Автор: 

пожежа (4340) росія (65346) Санкт-Петербург (277)


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Топ коментарі
+17
Дуже добре , нехай горить все на ху@лостані
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13.06.2023 10:42
+12
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13.06.2023 10:55
+9
Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають. Ну, люді в шокє, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу: дивиться, як вони бігають, суєтятся, питаются руками потушить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся.
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13.06.2023 10:44
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Дуже добре , нехай горить все на ху@лостані
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13.06.2023 10:42 Відповісти
А метро нехай заллє водою.
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13.06.2023 11:05 Відповісти
Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають. Ну, люді в шокє, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу: дивиться, як вони бігають, суєтятся, питаются руками потушить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся.
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13.06.2023 10:44 Відповісти
Хорошо, но мало!
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13.06.2023 10:44 Відповісти
Чого не вчора і побільше?
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13.06.2023 10:47 Відповісти
Коли вже там будуть горіти аеродроми, заводи, на яких виготовляють ракети, снаряди, танки та іншу бронетехніку? а то палять якісь мусорки і покинуті торгові центри, щоб страховку вибити. от тільки тоді повірю в рдк і легіон свободи федерації, коли вони будуть здійснювати подібні диверсії.
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13.06.2023 10:51 Відповісти
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13.06.2023 10:55 Відповісти
до нього в гості приїхати ніяк не вийде. тільки переїзд на постійне вічне місце варки ))
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13.06.2023 11:01 Відповісти
У ху@ла один тільки погляд мені нагадує
чЛєніна - сифілітіка , у якого мозок був повністю атрофований сифілісом 😡
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13.06.2023 11:17 Відповісти
напис треба змінити: "купив абонемент на кобздона і тобі рекомендую!"
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13.06.2023 11:23 Відповісти
У Меня за ночь в Вознесенске вода упала на 1,5 м
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13.06.2023 11:14 Відповісти
Тримайтеся 😕
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13.06.2023 11:18 Відповісти
Щось Арестович не радіе ? 🤣🤣🤣
Цей москаль тількі українців за жарти над акулою цькує
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13.06.2023 11:17 Відповісти
не слідкую за абдрістовичем, люся сумує за кацапом, якого зжерла акула?
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13.06.2023 11:22 Відповісти
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13.06.2023 11:25 Відповісти
та пошел он нахер тот абдристович , нехер его вообще вспоминать .
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13.06.2023 13:05 Відповісти
слабенько горить. разів би так у 100 сильніше.
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13.06.2023 11:21 Відповісти
Тая мацковія скоріш згниє, але як горить то й добре
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13.06.2023 12:35 Відповісти
 
 