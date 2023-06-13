У Петербурзі масштабна пожежа, горить виробнича будівля. ВIДЕО

У російському Санкт-Петербурзі горить виробнича будівля біля метро "Купчино".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости.

За даними ЗМІ, горить виробнича будівля в районі кільцевої дороги та метро "Купчино".

Також інші російські видання публікують відео пожежі.