Окупант, що вдавав мертвого, чимдуж біжить після пострілу українських артилеристів. ВIДЕО

Українські артилеристи "воскресили" окупанта, який вдавав мертвого під час обстрілу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "чудесне воскресіння" відбулося, коли артилерійський снаряд упав неподалік "мертвого". За мить загарбник вже біг чимдуж від місця вибуху.

"Після хорошого "прильоту" окупанту стало погано, і той вирішив відпочити. Лежав, лежав і чудотворний дотик побратимів воскресив - ледь наздогнали. Закінчив акторські курси чи ваньки володіють даром зцілення?", - пишуть бійці батальйону К-2 54-ї ОМБр у коментарі до свого відео.