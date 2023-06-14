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Окупант, що вдавав мертвого, чимдуж біжить після пострілу українських артилеристів. ВIДЕО

Українські артилеристи "воскресили" окупанта, який вдавав мертвого під час обстрілу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "чудесне воскресіння" відбулося, коли артилерійський снаряд упав неподалік "мертвого". За мить загарбник вже біг чимдуж від місця вибуху.

"Після хорошого "прильоту" окупанту стало погано, і той вирішив відпочити. Лежав, лежав і чудотворний дотик побратимів воскресив - ледь наздогнали. Закінчив акторські курси чи ваньки володіють даром зцілення?", - пишуть бійці батальйону К-2 54-ї ОМБр у коментарі до свого відео.

Автор: 

артилерія (788) 54 окрема бригада (179)


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Топ коментарі
+16
втекли всі істоти. снаряду шкода.
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14.06.2023 12:58
+10
Животворяща арта!
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14.06.2023 12:56
+7
Эх, немного бы в сторону снаряд... Не только бы "воскрес", но и летать научился бы)
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14.06.2023 13:08
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Животворяща арта!
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14.06.2023 12:56 Відповісти
втекли всі істоти. снаряду шкода.
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14.06.2023 12:58 Відповісти
Мос Ква _ Воронеж ....... догоніш
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14.06.2023 13:00 Відповісти
Пробило на слух .
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14.06.2023 13:00 Відповісти
Эх, немного бы в сторону снаряд... Не только бы "воскрес", но и летать научился бы)
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14.06.2023 13:08 Відповісти
вдавав мертвого, а біжить як живий)). "Но всё равно издохнет.." (-с)
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14.06.2023 13:11 Відповісти
Полежал пока раскрутится турбонаддув ...
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14.06.2023 14:08 Відповісти
Ничего смешного. Пророссийские каналы в телеге только вчера выкладывали видео, как группа украинских солдат спасались от российского дрона тем же способом.
Жить захочешь и не так раскорячишься.
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14.06.2023 14:19 Відповісти
Совчувствуеш свинособакам, толеруеш тваих дрюкалов?
Значит мало они тваих бабку с прабабкой дэнацыфицыровали хором, ой замало!
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15.06.2023 00:21 Відповісти
То може ми тут на усіх відомиках симулянтів бачимо? І немає ніяких 200К вбитих, то усе симулянти? Утрую, звичайно, але багато і такого є.
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14.06.2023 15:33 Відповісти
Они ж там все высокодуховные, вот и лечат наложением рук
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14.06.2023 17:01 Відповісти
Догнали хоть?
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14.06.2023 18:42 Відповісти
Вибачайте, але цього разу без "мені подобається" - всі п...ри втекли, це, вочевидь, недоробка К2, котрі славетні якраз своїми снайперськими влучаннями.
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15.06.2023 10:02 Відповісти
 
 