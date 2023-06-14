Кримський політв’язень Захтей повернувся до України. ВIДЕО

Колишній кримський політв’язень в РФ Андрій Захтей повернувся до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Крим.

Захтея на початку лютого звільнили з колонії після відбування терміну. За рішенням суду його мали депортувати на підконтрольну територію України. Але через війну росіяни не змогли цього зробити й відправили його під арешт до Центру для іноземців у Ростовській області.

Нагадаємо, Андрій Захтей був затриманий окупаційними "правоохоронцями" в ніч з 6 на 7 серпня 2016 року біля с. Суворово, Крим. Росія звинуватила його в начебто "диверсійній діяльності на користь України" та засудила до 6,5 років позбавлення волі.

Коли Андрія заарештували, його дочці було сім місяців, зараз дівчинці — сім років. Разом з мамою вона зустріла батька вже в Україні.

Покарання Захтей відбував в установі на тимчасово окупованій території АРК, тому за весь час перебування в колонії до нього не міг дістатися український консул.

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