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Кримський політв’язень Захтей повернувся до України. ВIДЕО

Колишній кримський політв’язень в РФ Андрій Захтей повернувся до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Крим.

Захтея на початку лютого звільнили з колонії після відбування терміну. За рішенням суду його мали депортувати на підконтрольну територію України. Але через війну росіяни не змогли цього зробити й відправили його під арешт до Центру для іноземців у Ростовській області.

Нагадаємо, Андрій Захтей був затриманий окупаційними "правоохоронцями" в ніч з 6 на 7 серпня 2016 року біля с. Суворово, Крим. Росія звинуватила його в начебто "диверсійній діяльності на користь України" та засудила до 6,5 років позбавлення волі.

Коли Андрія заарештували, його дочці було сім місяців, зараз дівчинці — сім років. Разом з мамою вона зустріла батька вже в Україні.

Покарання Захтей відбував в установі на тимчасово окупованій території АРК, тому за весь час перебування в колонії до нього не міг дістатися український консул.

Читайте також: Захтея знову офіційно визнано політв’язнем, - Мінреінтеграції

Автор: 

Крим (14168) політв’язні (1355) Захтей Андрій (19)


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круто. Вітаю
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14.06.2023 20:37 Відповісти
Яке покарання, він що, винний? Може "покарання"?
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14.06.2023 20:39 Відповісти
З поверненням.
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14.06.2023 20:49 Відповісти
Це той Захтєй, який таксував в Криму і здав українську диверсійну групу фсбешникам?
Політв'язень
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14.06.2023 21:06 Відповісти
 
 