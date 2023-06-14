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Українські артилеристи пошкодили ворожу бойову машину у Херсонській області. ВIДЕО

Українська артилерія завдала пошкодження російській бойовій машині 9А331М комплексу 9К332 "Тор-М2" у Херсонській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео оприлюднили у соцмережі.

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артилерія (788) ЗСУ (7562) Херсонська область (5773)


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Друзі, вночі знову реагуємо на тривоги. Борти Ту-95 ворога тримають курс до пускових рубежів в зону Каспію.

▫️Очікуємо , що стратегічна авіація вийде на рубіж пуску ракет о 01:30-02:00 ночі.
▫️Якщо буде здійснено пуск ракет, то у наш повітряний простір вони зайдуть орієнтовно о 02:30-03:00. Тому слідкуйте за сигналом тривоги. У випадку надходження нової інформації - повідомимо 🫡

UPD: + 2 Ту-22мс в повітрі😕
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14.06.2023 23:16 Відповісти
Нашим хлопцям респектище 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
бо накрити цей дорогущий комплекс , не так просто ,
МОЛОДЦІ ‼️
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14.06.2023 23:19 Відповісти
Чесно кажучи, ніфіга не зрозумів зцього відео.
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15.06.2023 00:40 Відповісти
це було на початку травня...
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15.06.2023 08:11 Відповісти
 
 