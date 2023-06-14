Українські артилеристи пошкодили ворожу бойову машину у Херсонській області. ВIДЕО

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▫️Очікуємо , що стратегічна авіація вийде на рубіж пуску ракет о 01:30-02:00 ночі.
▫️Якщо буде здійснено пуск ракет, то у наш повітряний простір вони зайдуть орієнтовно о 02:30-03:00. Тому слідкуйте за сигналом тривоги. У випадку надходження нової інформації - повідомимо 🫡
UPD: + 2 Ту-22мс в повітрі😕
бо накрити цей дорогущий комплекс , не так просто ,
МОЛОДЦІ ‼️