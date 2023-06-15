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В Росії підліток зарізав учасника "СВО". ВIДЕО камер спостереження

В Ставропольському краї Росії підліток зарізав окупанта, який брав участь у війні проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт виник через собаку, а його кульмінацію зафіксувала камера спостереження. На записі видно, що до воріт приватного будинку підішло троє підлітків. До них вийшов чоловік в камуфльованій формі. За мить, один із підлітків б'є ножем. Удар, як з'ясувалося пізніше, виявився смертельним для "учасника СВО".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський випускник ріже горло своїй однокласниці на шкільній лінійці через "безответную любовь". ВIДЕО

Автор: 

росія (65282) вбивство (3090) русский мир (453)


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Топ коментарі
+53
Гопники зарезали мародера.Мордор.
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15.06.2023 09:52
+41
нагорода знайшла "героя".
але натомість народився новий "герой": на зону та до вагінерів.
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15.06.2023 09:53
+39
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула.... хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однозанчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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15.06.2023 09:53
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поцарапал скорее всего
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15.06.2023 09:52 Відповісти
Хороший мальчик 😂
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15.06.2023 12:58 Відповісти
Гопники зарезали мародера.Мордор.
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15.06.2023 09:52 Відповісти
нагорода знайшла "героя".
але натомість народився новий "герой": на зону та до вагінерів.
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15.06.2023 09:53 Відповісти
нажаль аж три "героя"
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15.06.2023 10:29 Відповісти
вагнера сливают - так шо парниша просто будет уркой
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15.06.2023 11:50 Відповісти
Хлопець у жовто-блакитний курточці?
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15.06.2023 09:53 Відповісти
Козак.
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15.06.2023 10:22 Відповісти
Пошёл пересматривать.
И точно. Это ж отягчающее, за такую расцветку одежды на срашке теперь садят даже просто, если вышел на улицу. Надбавят срок.
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15.06.2023 10:45 Відповісти
Може завербований агєнт Будьонного?
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15.06.2023 12:57 Відповісти
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула.... хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однозанчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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15.06.2023 09:53 Відповісти
Хароший узькій мальчік,теж хоче в сво.
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15.06.2023 09:54 Відповісти
Звичайні кацапській будні. Спокійно прийшов, викликав за ворота, штрикнув ножем і спокійно пішов. Охоронець же точно так же спокійно розвернувся і пішов у двір. Навіть сигарету з рота не випустив)))
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15.06.2023 09:55 Відповісти
це не охоронець, а хазяїн подвір'я та потерпілий.
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15.06.2023 10:05 Відповісти
Ну ти й слово вигадав для цього гавноїда - потерпілий )))))
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15.06.2023 10:09 Відповісти
гавноїд не може бути потерпілим?
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15.06.2023 10:35 Відповісти
Давайте вже будемо точними у визначеннях:
терпила-говноїд 😂
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15.06.2023 13:01 Відповісти
це неточне
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15.06.2023 18:33 Відповісти
достойна заміна кацапу виросла, такий же уйобок, скоро в ряди...
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15.06.2023 09:55 Відповісти
Чем больше они ********** друг друга, тем меньше ВСУ работы будет!
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15.06.2023 09:55 Відповісти
Ну, взагалі-то уявлялося, що якщо "зарізав", то він упав і лежить, а не розвернувся і пішов додому.
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15.06.2023 09:56 Відповісти
Чому ж ні?! Розвернувся, пройшов пару кроків, впав та помер! Коли поранення у живіт, схоже що у селезінку, є деякий час до смерті. Схоже тут відео має обрізаний розмір, бо на тому яке було опубліковане на тому тижні в кінці добре видно у нижньому лівому краю як чоловік падає та не рухається в двох кроках від калитки!
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15.06.2023 10:08 Відповісти
Можливо, не сперечатимусь. Тим більше, що середньостатистичний кацап, сформований, певне, як та курка, що без голови може ще кілька хвилин бігати
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15.06.2023 10:21 Відповісти
Відчайдушні хлопці. Якщо відіоспостереження, то найкраще, щоб були легкі тілесні. Бо це групове з замахом на вбивство . І хлопців гарантовано знайдуть. Табори для неповнолітніх ще гірші за "взросляк". Важка стаття, досиджувати будуть на загальному. Плюс політика в супроводі. Шкода хлопців. Якщо Рашка розвалиться, то в них буде перспектива у політиці
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15.06.2023 10:29 Відповісти
"шкода хлопцив"??? Да это отморозки. Посмотрел - бы на тебя, когда кончили бы во дворе твою свиноматку.
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15.06.2023 12:47 Відповісти
мінус один кацап це завжди гарно!
ти ще акулу відморозком назви. 😂

.
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15.06.2023 13:05 Відповісти
москалю порвало пердачок-с
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15.06.2023 16:23 Відповісти
Отбросы Человечества!
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15.06.2023 09:57 Відповісти
Це Ви про "убієнного"?
Згоден! 😂
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15.06.2023 13:06 Відповісти
Вєсєлуха на рабсєє тока начінаєца...Гойдааааааа...
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15.06.2023 09:57 Відповісти
Дайте хлопцю ящик гранат.
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15.06.2023 10:00 Відповісти
Карма!
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15.06.2023 10:01 Відповісти
Відео з цією "новиною" з'явилось наступного тижня у супроводі вимоги якогось друга загиблого до рашистської поліції притягнути винних до відповідальності. Схоже на кримінальні розбірки причини яких нам не відомі бо вбивство, явно заплановане, є лише їх наслідком. Мабуть цей Херой "СВО" або комусь заборгував, або когось принизив чи побив, або сам скоїв якийсь злочин за що й прилетіла відповідь!!! Нам же добре відомі злочини цих "визволителів" в Україні, тож й вдома вони себе поводять не краще!!!
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15.06.2023 10:02 Відповісти
Пробачаюсь, не "наступного", а попереднього тижня! ОчеПятка.
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15.06.2023 10:10 Відповісти
Окупант створив уявність загибелі. Щоб більше не було замахів
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15.06.2023 10:58 Відповісти
Здох Федот та й х... Самі знаете далі.
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15.06.2023 10:05 Відповісти
Так сподівався що таки зарізав, а навідео тільки штрикнув, чи все таки мародер ацвабадітель подох потім у своїй шалупі....
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15.06.2023 10:06 Відповісти
Удар, як з'ясувалося пізніше, виявився смертельним Джерело:
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15.06.2023 11:14 Відповісти
Штричка й достатньо, а ви уявили що юнак прийшов з шаблею й протикнув орка наскрізь?
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15.06.2023 12:09 Відповісти
Медаль "за заслуги перед отечеством" молодому человеку.
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15.06.2023 10:07 Відповісти
Піонєри-гєрої...
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15.06.2023 10:08 Відповісти
Мабуть таки камсамольци-дабравольци. Дабравольно пєром дирку сдєлал - і на зону. А далєє- в вагнєри.
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15.06.2023 15:19 Відповісти
Відчайдушні хлопці. Але час аматорів закінчиться. Почнеться час профі. А потім і час міжнародних судів. Відповідальності ніхто з вбивць, гвалтівників і мародерів не мине
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15.06.2023 10:11 Відповісти
де він його зарізав? Пишіть "вдарив ножем"!
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15.06.2023 10:11 Відповісти
шо переживаешь за своего ,зарезали как недавно руского в Стамбуле
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15.06.2023 10:14 Відповісти
кончене, скоріше він твій соболотнік
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15.06.2023 11:05 Відповісти
РДК ? не ?
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15.06.2023 10:13 Відповісти
РДКюгенд
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15.06.2023 11:38 Відповісти
РДК не гопніки .
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15.06.2023 11:38 Відповісти
Молодогвардейцы ставропольской народной республики
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15.06.2023 16:25 Відповісти
"конфлікт виник через собаку" - собаці собача смерть.
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15.06.2023 10:13 Відповісти
Українська дрг відійшла без втрат.
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15.06.2023 10:16 Відповісти
Все как обычно на болотах.
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15.06.2023 10:17 Відповісти
А камера часом не з України?
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15.06.2023 10:19 Відповісти
Мэйд ин Укрэйн
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15.06.2023 10:21 Відповісти
в живот поранул и кишки пустил
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15.06.2023 10:19 Відповісти
Растьот смєна.
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15.06.2023 10:20 Відповісти
сізо-тюрма-вагнер-такий самий пдрс
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15.06.2023 11:51 Відповісти
Зарізав то занадто, пирнув
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15.06.2023 10:24 Відповісти
кишки наружу
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15.06.2023 10:33 Відповісти
молодець!!
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15.06.2023 10:40 Відповісти
Всё скрепно до изнеможения…!)
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15.06.2023 10:42 Відповісти
круговорот скрепнага гавна в природе
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15.06.2023 10:46 Відповісти
Разговор был короткий:
- Ты по што мамку обидел, аа?
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15.06.2023 10:46 Відповісти
..парню медаль...
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15.06.2023 10:54 Відповісти
медальку кацапьонишу
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15.06.2023 10:59 Відповісти
Забор и ворота в доме пи@ора просто огонь . Какие же они задроты, живут в хлеву , даже имея какие-то деньги и еще пытаются кого-то чему-то научить. Там не пуйло мочить нужно, там всю страну нужно уничтожить.
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15.06.2023 11:01 Відповісти
найбільш важлива деталь цієї події - виродок, який вбивав українців, отримав те, на що заслуговував ще в Україні
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15.06.2023 11:05 Відповісти
Сразу видно - русский десантник: печень слабая, голова пустая и крепкая. Печень слабая потому, что содержимое бутылки перед разбиванием об голову он вливает в себя. Вот печень и подвела
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15.06.2023 11:23 Відповісти
красень , просимо повторити
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15.06.2023 11:36 Відповісти
Удар орка ножем в селезінку , сильна кровотеча - швидка смерть ! Ля-ля ! Хочу ще !
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15.06.2023 11:41 Відповісти
Удар ножом - та фиг с ним.. А за желто-голубую курточку дадут лет 8.
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15.06.2023 11:41 Відповісти
різанув собаку за собачку
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15.06.2023 11:50 Відповісти
Мене одного хвилює питання, а що з собачкою?
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15.06.2023 12:03 Відповісти
Бронижилет не надел, автомат не взял, пошёл пузом с отставленным назад локтями на двоих не по линии в одной плоскости (противники друг за другом), прикрытие отсутствует...
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15.06.2023 12:09 Відповісти
Грамотный расклад 😊
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15.06.2023 17:01 Відповісти
Нічого дивного. Чверть населення сидить, чверть охороняє тих, хто сидить, чверть полізла здихати на чужі території, чверть підростає, щоби сісти або охороняти тих, хто сидить, або здихати на чужих територіях. Країна Zеків та Vертухаїв
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15.06.2023 12:24 Відповісти
Молодая Гвардия за работой. Полицаев режут.
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15.06.2023 12:39 Відповісти
Тимуровцы оказывают посильную помощь герою войны. Для начала они его пометили дырочкой в правом боку.
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15.06.2023 12:56 Відповісти
какая дикая страна
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15.06.2023 13:02 Відповісти
того что посредине посадят в малолетку, а слева или справа - будущий путин
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15.06.2023 13:05 Відповісти
вбити москаля майе бути легалiзоване, щоб в Европi люди вбивали та нiчого не було. Ото буде травля Зангав ножа та iди собi
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15.06.2023 14:16 Відповісти
Русский мир- дикий народ.
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15.06.2023 14:38 Відповісти
а перемочили бы они друг друга!
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15.06.2023 19:02 Відповісти
Оце і є справжнє життя жовторотої кацапомордої підороської сволоти-гопників...!!!
Як у книзі "У світі рабства та бандитизму" С.Горинича...!!!
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15.06.2023 20:41 Відповісти
По больше б таких ..тимуровцев..
в росии!
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21.07.2023 22:10 Відповісти
 
 