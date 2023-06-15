В Росії підліток зарізав учасника "СВО". ВIДЕО камер спостереження
В Ставропольському краї Росії підліток зарізав окупанта, який брав участь у війні проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт виник через собаку, а його кульмінацію зафіксувала камера спостереження. На записі видно, що до воріт приватного будинку підішло троє підлітків. До них вийшов чоловік в камуфльованій формі. За мить, один із підлітків б'є ножем. Удар, як з'ясувалося пізніше, виявився смертельним для "учасника СВО".
Топ коментарі
+53 Павел Орехов #471317
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+41 cimbitep
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+39 alex j
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але натомість народився новий "герой": на зону та до вагінерів.
И точно. Это ж отягчающее, за такую расцветку одежды на срашке теперь садят даже просто, если вышел на улицу. Надбавят срок.
від цього буде тільки ВСІМ легше: однозанчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
терпила-говноїд 😂
ти ще акулу відморозком назви. 😂
.
Згоден! 😂
- Ты по што мамку обидел, аа?
Як у книзі "У світі рабства та бандитизму" С.Горинича...!!!
в росии!