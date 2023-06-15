В Росії підліток зарізав учасника "СВО". ВIДЕО камер спостереження

В Ставропольському краї Росії підліток зарізав окупанта, який брав участь у війні проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт виник через собаку, а його кульмінацію зафіксувала камера спостереження. На записі видно, що до воріт приватного будинку підішло троє підлітків. До них вийшов чоловік в камуфльованій формі. За мить, один із підлітків б'є ножем. Удар, як з'ясувалося пізніше, виявився смертельним для "учасника СВО".

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