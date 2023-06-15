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Бійці 12-го загону спецпризначення знищили ворожий танк та артустановку. ВIДЕО

Бійці 12-го загону спецпризначення на запорізькому напрямку вистежили та знищили ворожий танк і артустановку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спецпризначенці зафільмували фрагменти своєї бойової роботи та момент знищення ворожої військової техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За ніч спецпризначенці СБУ "Білі Вовки" знищили 10 танків та ворожий БТР на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17502) спецпризначенці (219) знищення (7313) Запорізька область (3634)


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Палає танк, гармата розлетілась,
У дії наш дванадцятий загін.
Орда у пеклі у цей день зустрілась,
Бійцям цим ЗСУ, від нас уклін.
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15.06.2023 11:05 Відповісти
Може редакція Цензора почне знайомити українців з прапорами бригад і армій України ?

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15.06.2023 11:17 Відповісти
 
 