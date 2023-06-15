Бійці 12-го загону спецпризначення знищили ворожий танк та артустановку. ВIДЕО

Бійці 12-го загону спецпризначення на запорізькому напрямку вистежили та знищили ворожий танк і артустановку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спецпризначенці зафільмували фрагменти своєї бойової роботи та момент знищення ворожої військової техніки.

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