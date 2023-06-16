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У Луврі зберігатимуть 16 творів мистецтва з України. ВIДЕО

Паризький Лувр прийняв 16 творів мистецтва, серед іншого й 1500-річні візантійські ікони, з київського музею, щоб захистити їх від війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це пише AFP.

"З початку війни, як й інші музеї, ми були стурбовані тим, як ми можемо підтримати наших українських колег. Восени, зіткнувшись з інтенсивністю конфлікту, ми вирішили допомогти", - зазначила президентка Лувру Лоранс де Кар.

Музей занепокоэний ризиком крадіжки та незаконної торгівлі творами мистецтва і реліквіями, якби вони залишилися в Україні.

Серед творів, які тепер перебувають під охороною Лувру — п'ять візантійських ікон з Музею Богдана та Варвари Ханенків.

Чотири ікони походять з монастиря Святої Катерини в Єгипті і датуються VI-VII століттями:

"Святі Сергій і Вакх"
"Святий Іоанн Хреститель",
"Богородиця з Дитям",
"Святі Платон і Гликерія".

П'ята - з Константинополя, ікона Святого Миколая, кінця XVIII або початку XIV століття. Вони будуть виставлені на загальний огляд у Луврі з 14 червня до 6 листопада у межах виставки "Біля витоків сакрального образу. Ікони з Музею Ханенків".

"Співпраця інституцій розпочалася з пропозиції спільної наукової експертизи Синайських ікон з колекції Музею Ханенків. Нині Лувр проводить масштабне дослідження візантійської світової спадщини. Тому саме виставка цих ікон є першою міжнародною співпрацею для цього відділу музею. Одинадцять інших творів "з-поміж найбільш знакових та крихких" були відібрані з українського музею для наукового співробітництва з реставрації творів, їх буде розміщено в резервах Лувру", - пише видання.

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Автор: 

картина (111) Франція (3079)


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Топ коментарі
+6
У Луврі могли б зберігати і коликції музеїв з нині окупованих територій, та неНаЧасі ж було.
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16.06.2023 10:41
+3
Може запросити ТОВАРИСТВО французьских археологів до роскопок української спадщини, яку «савецкий народ» затопив на дно каховского моря?

світу цікаво відкривати для себе тайни історії 8 тис років в Україні і тайни ВЕЛИКОГО ЛУГУ
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16.06.2023 10:56
+3
Ніяким саудівцім частина Лувру не належить,він весь,як одне ціле, належить міністерству культури Франції і маючи,всередньому,9 мільйонів відвідувачів в рік,береже свою бездоганну репутацію.
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16.06.2023 10:58
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У Луврі могли б зберігати і коликції музеїв з нині окупованих територій, та неНаЧасі ж було.
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16.06.2023 10:41 Відповісти
Щось мені це зберігання не подобається.
Колись вже зберегли картину КОЛОС Катерини Білокур. Зникла з кінцями. Тобто втиху присвоїли. вкрали.

До того ж, частина Лувру належить, здається, саудам.

Ні, це якась херня. Початок розграбування музеїв України.
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16.06.2023 10:45 Відповісти
Ніяким саудівцім частина Лувру не належить,він весь,як одне ціле, належить міністерству культури Франції і маючи,всередньому,9 мільйонів відвідувачів в рік,береже свою бездоганну репутацію.
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16.06.2023 10:58 Відповісти
Що русня вкрала, що до Європи на зберігання віддали.
А потім: "да у вас тут дікоє полє било, пока русскіє культуру нє прінєслі!"
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16.06.2023 10:46 Відповісти
БЛИН, точно таку фразу чула у 2004 від одного знайомого з мацкви , який дружив з командою Затуліна : « так в степях УКРАИНИ никто не жил, пока русские туда не пришли»

А те що на таких черноземах жили і саджали зернові 8000 років , про це кацапи мовчать
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16.06.2023 11:01 Відповісти
Так от треба для цього всі артефакти з музеїв позабирати, через чорних копачів видобути з землі останнє, а потім "какіє зєрновиє? Орудія труда іскопаємиє в доказательства покажітє! А нєт іх! А зато у нас, в россіі, єсть (показує викопані в Україні). Значіт, ми - самая дрєвняя цівілізація планєти!"
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16.06.2023 11:06 Відповісти
Так весь Ермітаж - це крадене в Україні , і зал ікон у третьяківці - це Україна
А москаль Ткаченко про це мовчить Хоча міг би зробити брифінг для світових ЗМІ І розповісти яка крадена культура у кацапів
Світ же важае кацапів великою культурою , а правди не знае. Да і сами кацапи той правди про себе не знають
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16.06.2023 11:16 Відповісти
В спецхранах та правда, під надійною цілодобовою охороною.
Велика культура...
Література хіба що (романи) і класична музика, та й те - позаминулого віку.
Балет - італійці винайшли, французи і росіяни підхопили.
Кіно - після Ейзенштейна нічого фундаментального.
У них культура зараз - як у індусів: робиться багато, але за межами Індії нікому не цікаво.
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16.06.2023 11:21 Відповісти
Фаріон добрепройшлась по цім « руцким літераторам» - там НІ ОДНОГО ЕТНИЧНОГО КАЦАПА - сплошні німці, італійці, УКРАЇНЦІ, і даже Ефіоп
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16.06.2023 11:29 Відповісти
‼️ДіЯгноз - Арєстовіч: малий про великих | Ірина Фаріон

https://youtu.be/8MxHOT5oy38
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16.06.2023 11:30 Відповісти
Може запросити ТОВАРИСТВО французьских археологів до роскопок української спадщини, яку «савецкий народ» затопив на дно каховского моря?

світу цікаво відкривати для себе тайни історії 8 тис років в Україні і тайни ВЕЛИКОГО ЛУГУ
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16.06.2023 10:56 Відповісти
Пізно, чорні копачі вже там, і вашу делегацію просто перестріляють на підході.
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16.06.2023 11:07 Відповісти
merci beaucoup
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16.06.2023 11:03 Відповісти
Вместо чего то нормального, сделано какая то *****!
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16.06.2023 11:05 Відповісти
А де картини з музеїв Херсона, Маріуполя та інших окупованих територій?
Чи важливіше був асфальт для російських танків і шашликі на майскіє празднікі?
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16.06.2023 11:22 Відповісти
Ці картини , МАБУДЬ, вже продаються на аукціонах
Украіна мала би запросити експертів до знаходження своего майна і у приватних колекціях
Памятаете культовий фільм Як вкрасти мільйон ?( люблю цей фільм)
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16.06.2023 11:33 Відповісти
Треба бути вдячними.
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16.06.2023 11:31 Відповісти
 
 