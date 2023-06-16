У Луврі зберігатимуть 16 творів мистецтва з України. ВIДЕО

Паризький Лувр прийняв 16 творів мистецтва, серед іншого й 1500-річні візантійські ікони, з київського музею, щоб захистити їх від війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це пише AFP.

"З початку війни, як й інші музеї, ми були стурбовані тим, як ми можемо підтримати наших українських колег. Восени, зіткнувшись з інтенсивністю конфлікту, ми вирішили допомогти", - зазначила президентка Лувру Лоранс де Кар.

Музей занепокоэний ризиком крадіжки та незаконної торгівлі творами мистецтва і реліквіями, якби вони залишилися в Україні.

Серед творів, які тепер перебувають під охороною Лувру — п'ять візантійських ікон з Музею Богдана та Варвари Ханенків.

Чотири ікони походять з монастиря Святої Катерини в Єгипті і датуються VI-VII століттями:



"Святі Сергій і Вакх"

"Святий Іоанн Хреститель",

"Богородиця з Дитям",

"Святі Платон і Гликерія".

П'ята - з Константинополя, ікона Святого Миколая, кінця XVIII або початку XIV століття. Вони будуть виставлені на загальний огляд у Луврі з 14 червня до 6 листопада у межах виставки "Біля витоків сакрального образу. Ікони з Музею Ханенків".

"Співпраця інституцій розпочалася з пропозиції спільної наукової експертизи Синайських ікон з колекції Музею Ханенків. Нині Лувр проводить масштабне дослідження візантійської світової спадщини. Тому саме виставка цих ікон є першою міжнародною співпрацею для цього відділу музею. Одинадцять інших творів "з-поміж найбільш знакових та крихких" були відібрані з українського музею для наукового співробітництва з реставрації творів, їх буде розміщено в резервах Лувру", - пише видання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під обстрілом: як рятували картини Примаченко від пожежі в Іванкові. ВIДЕО