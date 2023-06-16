У Луврі зберігатимуть 16 творів мистецтва з України. ВIДЕО
Паризький Лувр прийняв 16 творів мистецтва, серед іншого й 1500-річні візантійські ікони, з київського музею, щоб захистити їх від війни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це пише AFP.
"З початку війни, як й інші музеї, ми були стурбовані тим, як ми можемо підтримати наших українських колег. Восени, зіткнувшись з інтенсивністю конфлікту, ми вирішили допомогти", - зазначила президентка Лувру Лоранс де Кар.
Музей занепокоэний ризиком крадіжки та незаконної торгівлі творами мистецтва і реліквіями, якби вони залишилися в Україні.
Серед творів, які тепер перебувають під охороною Лувру — п'ять візантійських ікон з Музею Богдана та Варвари Ханенків.
Чотири ікони походять з монастиря Святої Катерини в Єгипті і датуються VI-VII століттями:
"Святі Сергій і Вакх"
"Святий Іоанн Хреститель",
"Богородиця з Дитям",
"Святі Платон і Гликерія".
П'ята - з Константинополя, ікона Святого Миколая, кінця XVIII або початку XIV століття. Вони будуть виставлені на загальний огляд у Луврі з 14 червня до 6 листопада у межах виставки "Біля витоків сакрального образу. Ікони з Музею Ханенків".
"Співпраця інституцій розпочалася з пропозиції спільної наукової експертизи Синайських ікон з колекції Музею Ханенків. Нині Лувр проводить масштабне дослідження візантійської світової спадщини. Тому саме виставка цих ікон є першою міжнародною співпрацею для цього відділу музею. Одинадцять інших творів "з-поміж найбільш знакових та крихких" були відібрані з українського музею для наукового співробітництва з реставрації творів, їх буде розміщено в резервах Лувру", - пише видання.
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Колись вже зберегли картину КОЛОС Катерини Білокур. Зникла з кінцями. Тобто втиху присвоїли. вкрали.
До того ж, частина Лувру належить, здається, саудам.
Ні, це якась херня. Початок розграбування музеїв України.
А потім: "да у вас тут дікоє полє било, пока русскіє культуру нє прінєслі!"
А те що на таких черноземах жили і саджали зернові 8000 років , про це кацапи мовчать
А москаль Ткаченко про це мовчить Хоча міг би зробити брифінг для світових ЗМІ І розповісти яка крадена культура у кацапів
Світ же важае кацапів великою культурою , а правди не знае. Да і сами кацапи той правди про себе не знають
Велика культура...
Література хіба що (романи) і класична музика, та й те - позаминулого віку.
Балет - італійці винайшли, французи і росіяни підхопили.
Кіно - після Ейзенштейна нічого фундаментального.
У них культура зараз - як у індусів: робиться багато, але за межами Індії нікому не цікаво.
https://youtu.be/8MxHOT5oy38
світу цікаво відкривати для себе тайни історії 8 тис років в Україні і тайни ВЕЛИКОГО ЛУГУ
Чи важливіше був асфальт для російських танків і шашликі на майскіє празднікі?
Украіна мала би запросити експертів до знаходження своего майна і у приватних колекціях
Памятаете культовий фільм Як вкрасти мільйон ?( люблю цей фільм)