Український дистанційно керований робот розставляє протитанкові міни ТМ-62. ВIДЕО

Бійці 28 ОБМр за допомогою дистанційно керованого робота замінувади ділянку, на якій можливий проїзд ворожої техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент роботи робота-мінера бійці опублікували у соцмережах.

"Мінування протитанковими мінами ТМ-62 з використанням дистанційно керованого робота бійцями 28 ОБМр", - йдеться у коментарі до публікації.

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