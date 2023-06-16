Український дистанційно керований робот розставляє протитанкові міни ТМ-62. ВIДЕО
Бійці 28 ОБМр за допомогою дистанційно керованого робота замінувади ділянку, на якій можливий проїзд ворожої техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент роботи робота-мінера бійці опублікували у соцмережах.
"Мінування протитанковими мінами ТМ-62 з використанням дистанційно керованого робота бійцями 28 ОБМр", - йдеться у коментарі до публікації.
Топ коментарі
+9 Деніс Войцеховський
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+8 Зэлэный_Змий
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+8 Олександр ВАЛОВИЙ
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Жарт
така сама хрєнь з металодетектором та детонаторами із затримкою часу
https://www.youtube.com/watch?v=_1THACoI0E8
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Але коли їх видно, думаю, це значно знижує ефективність. І теоретично ворог може забрати їх собі, адже їх автоматизоване прибирання і повернення, схоже, не передбачені.