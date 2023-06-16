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Український дистанційно керований робот розставляє протитанкові міни ТМ-62. ВIДЕО

Бійці 28 ОБМр за допомогою дистанційно керованого робота замінувади ділянку, на якій можливий проїзд ворожої техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент роботи робота-мінера бійці опублікували у соцмережах.

"Мінування протитанковими мінами ТМ-62 з використанням дистанційно керованого робота бійцями 28 ОБМр", - йдеться у коментарі до публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новий український бойовий робот проходить випробування. ВIДЕО

Автор: 

робот (105) 28 окрема механізована бригада (188) міна (358)


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Топ коментарі
+9
Гарна штука. Недорогий і ефективний.
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16.06.2023 11:10
+8
https://youtu.be/hcn-V8sxxU0
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16.06.2023 11:23
+8
Тримаймося браття!! Нам Бог помагає!!
Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

Слава Україні!!
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16.06.2023 12:08
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Гарна штука. Недорогий і ефективний.
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16.06.2023 11:10 Відповісти
Вони ж на поверхні лежать і їх видно.
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16.06.2023 11:14 Відповісти
Там колючка поряд, отже, це щось типу "мінного шлагбауму". Щоб можна було за потреби самому швидко зробити прохід.
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16.06.2023 11:17 Відповісти
Колючка для танків не перепона.
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16.06.2023 11:19 Відповісти
Тому і міни.
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16.06.2023 11:23 Відповісти
Ну то об'їжджай там, де не видно. Якщо пощастить 🤭
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16.06.2023 11:37 Відповісти
90% мінування так і відбувається, це дистанційне мінування за допомогою технічних засобів
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16.06.2023 11:18 Відповісти
Танки дурні їхати по мінам?
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16.06.2023 11:20 Відповісти
https://youtu.be/hcn-V8sxxU0
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16.06.2023 11:23 Відповісти
найкраща відповідь 👍
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16.06.2023 13:22 Відповісти
В паниці, під обстрілами артилерією - так, дурні. Багато чого не видно з танку, якщо що.
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16.06.2023 11:35 Відповісти
Та Ви що? Вони (танки), такі розумні, що будуть переступати міни... =)
Жарт
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16.06.2023 13:42 Відповісти
Так це мінування саме для того, щоб закрити дорогу танкам.
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17.06.2023 15:33 Відповісти
але допоки позбираєш, не буде видно ні танка, ні кацапа.
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16.06.2023 11:21 Відповісти
А це ж виходе, їх так само можно і позбирать і переставити?))
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16.06.2023 11:14 Відповісти
можна, але може прилетіти і тоді вже збиральщика ніхто ніколи не збере до купи...
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16.06.2023 11:41 Відповісти
Нам би іх мінні поля так ловко розчищати -- танкам нема де проіхати .
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16.06.2023 11:16 Відповісти
+ 💯!

така сама хрєнь з металодетектором та детонаторами із затримкою часу
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16.06.2023 11:31 Відповісти
Сьогодні і таку штуку показували. Американська. Вистрілює і міни вибухають.
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16.06.2023 16:51 Відповісти
Российский робот сажает дерево

https://www.youtube.com/watch?v=_1THACoI0E8
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16.06.2023 11:18 Відповісти
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16.06.2023 12:13 Відповісти
боже, карго-культ якийсь
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16.06.2023 13:25 Відповісти
Якось привезли росіяни на виставку "робота Фьодора" Прийшли кібернетики всього світу і давай охать та ахать російському генію Але знайшовся один, що вирішив перевірить, наскільки стійкий він до ушкоджень І увіткнув голку у якийсь вузол на корпусі Російський геній здивував ще більше - хрипким голосом робот крикнув: "Да что же ты ** твою мать делаешь? Больно же! Даже кровь пашла!"
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16.06.2023 14:48 Відповісти
Схожий на Ironclad від української компанії Roboneers. Впізнаване шасі із шарніром між мостами.
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16.06.2023 11:19 Відповісти

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16.06.2023 11:23 Відповісти
Тримаймося браття!! Нам Бог помагає!!
Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

Слава Україні!!
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16.06.2023 12:08 Відповісти
Цей робот навіть розумніший за багатьох кацапів...
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16.06.2023 13:35 Відповісти
Надо к каждой мине шнурок привязать - те, что не были использованы в бою можно роботом выдернуть обратно.
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16.06.2023 13:37 Відповісти
Прикольно тим, що можна вночі на шляхи пересування кацапів накидати. Мінус, не замасковані. Але ще плюс, мінімізація небезпеки дя саперів.
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16.06.2023 13:59 Відповісти
Видимі міни змусять орктанкістів згорнути не невидимі...Сапери ЗСУ свою справу знають добре
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16.06.2023 15:59 Відповісти
Не, ну если мин не считано, то можно и так. Ловля "на дурака" часто срабатывает.
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16.06.2023 16:13 Відповісти
Це ніяка не ловля, а звичайне блокування проїзду.
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16.06.2023 20:59 Відповісти
Ідея чудова.

Але коли їх видно, думаю, це значно знижує ефективність. І теоретично ворог може забрати їх собі, адже їх автоматизоване прибирання і повернення, схоже, не передбачені.
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17.06.2023 02:03 Відповісти
 
 