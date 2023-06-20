Знищення ворожого танка з ПТРК "Стугна-П" на південному напрямку. ВIДЕО

Розрахунок ПТРК "Стугна-П" 128-ї гірсько-штурмової бригади знищив ворожий танк під час наступу штурмової бронегрупи російських окупантів на півдні України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережі.

"Наш оператор ПТРК "Стугна-П" знищив черговий російський танк під час наступу штурмової бронегрупи російських окупантів на позиції 128-ї гірсько-штурмової бригади на півдні України", - йдеться у коментарі до публікації.

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