Знищення ворожого танка з ПТРК "Стугна-П" на південному напрямку. ВIДЕО
Розрахунок ПТРК "Стугна-П" 128-ї гірсько-штурмової бригади знищив ворожий танк під час наступу штурмової бронегрупи російських окупантів на півдні України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережі.
"Наш оператор ПТРК "Стугна-П" знищив черговий російський танк під час наступу штурмової бронегрупи російських окупантів на позиції 128-ї гірсько-штурмової бригади на півдні України", - йдеться у коментарі до публікації.
Топ коментарі
+15 Анатолий К #427424
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+11 Kucher
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+10 Advokat Savchuk
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Рашизм повинен бути знищений
Танк з квацапами повзе,
Постріл й три кацапські долі
До кобзона вже везе.
Слава Україні!!