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Знищення ворожого танка з ПТРК "Стугна-П" на південному напрямку. ВIДЕО

Розрахунок ПТРК "Стугна-П" 128-ї гірсько-штурмової бригади знищив ворожий танк під час наступу штурмової бронегрупи російських окупантів на півдні України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережі.

"Наш оператор ПТРК "Стугна-П" знищив черговий російський танк під час наступу штурмової бронегрупи російських окупантів на позиції 128-ї гірсько-штурмової бригади на півдні України", - йдеться у коментарі до публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 128-ї ОГШБр та 2-го ОСБ у визволених від ворога П’ятихатках. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) знищення (7355) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (154) Стугна (83) ПТРК (94)


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Топ коментарі
+15
"Стугна" вигнлянула в поле,
Танк з квацапами повзе,
Постріл й три кацапські долі
До кобзона вже везе.
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20.06.2023 15:56
+11
Дякуємо, наші рідненькі!
Рашизм повинен бути знищений
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20.06.2023 15:50
+10
Хлопці вболівають як на чемпіонаті з футболу
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20.06.2023 15:57
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Розрахунок Тані Чорновол?
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20.06.2023 15:49 Відповісти
Дякуємо, наші рідненькі!
Рашизм повинен бути знищений
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20.06.2023 15:50 Відповісти
молодець!
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20.06.2023 15:54 Відповісти
Це певно той хвальоний танковий контрудар з Жебрівки на Пятихатки. І щось у цапів пішло не так...
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20.06.2023 15:56 Відповісти
"Стугна" вигнлянула в поле,
Танк з квацапами повзе,
Постріл й три кацапські долі
До кобзона вже везе.
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20.06.2023 15:56 Відповісти
До речі отут лео б пригодились...
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20.06.2023 15:57 Відповісти
Хлопці вболівають як на чемпіонаті з футболу
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20.06.2023 15:57 Відповісти
Українські Захисники, вигулюють СТУГНУ на природі!!
Слава Україні!!
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20.06.2023 16:00 Відповісти
на ето можно смотреть вечно!
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20.06.2023 16:25 Відповісти
Тих "Стугон" у нашому війську повино бути мінімум 1 тис штук, а їх мабуть і сотню не назбирається.
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20.06.2023 23:23 Відповісти
А там могли би ще і "Вільхи" з "Громами" запалювати, якби не "мудрий нарід"...
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21.06.2023 02:59 Відповісти
ти ще скажи що тарифи підняли завдяки нарІду
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21.06.2023 07:37 Відповісти
 
 