ЗАЕС була додатково замінована, - Буданов. ВIДЕО
Окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме: охолоджувальну систему.
Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Буданов зауважив, що через знищення росіянами греблі Каховської ГЕС порушено нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.
"Але друге, найстрашніше, це те, що ЗАЕС була додатково замінована. І найстрашніше, що був замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу, то велика ймовірність, що будуть значні проблеми", - зазначив він.
Як повідомлялося, загальна ситуація на Запорізькій атомній станції залишається вкрай нестабільною та потенційно небезпечною.
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Хто дозволив їм захопити атомну станцію?
Мости вони не взірвали, бо школа було. Капець
Витік радіації на АЕС, як і підрив дамби, як і депортація дітей, як і створення тепличних умов для еміграції, "от-от взорвут Азот", руйнування цивільної інфранструктури, дозоване і короткобійне озброєння для максимізації локальних жертв і руйнувань, це має не військову логіку, а логіку зачистки території. Це продовження Голодомору тими самими глобальними кланами і їх акторами в урядах, які почали це здійснювати століття тому.
Ці дії козломордих цілком предбачувані