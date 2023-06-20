УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11516 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
9 292 41

ЗАЕС була додатково замінована, - Буданов. ВIДЕО

Окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме: охолоджувальну систему.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Буданов зауважив, що через знищення росіянами греблі Каховської ГЕС порушено нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

"Але друге, найстрашніше, це те, що ЗАЕС була додатково замінована. І найстрашніше, що був замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу, то велика ймовірність, що будуть значні проблеми", - зазначив він.

Читайте: Голова МАГАТЕ Гроссі прибуде наступного тижня на Запорізьку АЕС

Як повідомлялося, загальна ситуація на Запорізькій атомній станції залишається вкрай нестабільною та потенційно небезпечною.

Буданов Кирило (493) мінування (1218) атака на ЗАЕС (173)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+27
Чому не кажеш як сталося що московити так швидко дістались до ЗАЕС і її захопили?
показати весь коментар
20.06.2023 16:44
+20
Ми знаємо, хто ЗАЕС замінував. От цікаво, а хто Чонгар розмінував?
показати весь коментар
20.06.2023 16:48
+13
А хто це зробив всіх разом?
показати весь коментар
20.06.2023 16:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Воно майбутнє бачить тільки не встигає постійно за ним.
показати весь коментар
20.06.2023 16:43 Відповісти
А хто це зробив всіх разом?
показати весь коментар
20.06.2023 16:44 Відповісти
Зяма.
показати весь коментар
20.06.2023 16:45 Відповісти
Чому не кажеш як сталося що московити так швидко дістались до ЗАЕС і її захопили?
показати весь коментар
20.06.2023 16:44 Відповісти
Сталося так тому, що президент наш--зрадник. Кому ше не ясно?
показати весь коментар
20.06.2023 23:59 Відповісти
оманськийбоневтікгніда, ти де? вирішуй проблему!
показати весь коментар
20.06.2023 16:45 Відповісти
Так працюй. Ти чудовий керівник.👍
показати весь коментар
20.06.2023 16:45 Відповісти
Це про Будю.
показати весь коментар
20.06.2023 16:47 Відповісти
Окрім бла бла бла та гогішпілівіллі,що воно накерувало?
показати весь коментар
20.06.2023 17:01 Відповісти
подякуймо Дякулі
показати весь коментар
20.06.2023 16:45 Відповісти
Дракулі? Нормально.
показати весь коментар
20.06.2023 16:48 Відповісти
Ну реакцию мира на их терракты мы увидели, у них развязаны руки делать что хочешь.
показати весь коментар
20.06.2023 16:47 Відповісти
Ми знаємо, хто ЗАЕС замінував. От цікаво, а хто Чонгар розмінував?
показати весь коментар
20.06.2023 16:48 Відповісти
Не правильне питення. Хто віддав наказ.
показати весь коментар
20.06.2023 16:50 Відповісти
Та не про саперів мова
показати весь коментар
20.06.2023 16:56 Відповісти
Зрадники з Банковоі.
показати весь коментар
21.06.2023 00:00 Відповісти
Коли воно не ******* якось спокійніше і більше оптимізму.
показати весь коментар
20.06.2023 16:49 Відповісти
І все то цей Зе-ДжеймсБонд знає....А от про те хто ЗАЕС здав за 1 день.....цей всезнайка не відає....сердешний....
показати весь коментар
20.06.2023 16:50 Відповісти
Сколько оно еще будет про это говорить?! уже это все случилось, тоже самое может быть с АЕС, начинайте от этого что то делать, вывозить людей, черти же будут все делать по факту как случится, и опять же многие погибнут, и уроды будут говорить что они знали что так и будет
показати весь коментар
20.06.2023 16:56 Відповісти
treba ubediteljno simituvati utechku radiacii - orki sami ot tuda sdristnut...
показати весь коментар
20.06.2023 16:57 Відповісти
Ви його читали? Чи чули в інтерпретації зеленського?
показати весь коментар
20.06.2023 17:13 Відповісти
Ти бач, з"явилося зермаковське брехло. Я вже сподівався з деяким оптимізмом, що з своїм гогілашвілі щез назавжди. Ні, знову свою ахінею буде нести на мізки українців.
показати весь коментар
20.06.2023 17:01 Відповісти
ну ось, а казали, що він неживий - а ще яке жваве та дотепне, скаче
показати весь коментар
20.06.2023 17:09 Відповісти
Чого ніхто не розуміє, що із-за хворого на голову будуть загаджені наші землі радіацією... Потрібно вже зараз на бункер скидувати купу беспілотників, щоб цьому завадити
показати весь коментар
20.06.2023 17:11 Відповісти
Це він чи двійник?
показати весь коментар
20.06.2023 17:15 Відповісти
13,5
показати весь коментар
20.06.2023 17:48 Відповісти
А хто пустив окупантів в глиб України ?
Хто дозволив їм захопити атомну станцію?
Мости вони не взірвали, бо школа було. Капець
показати весь коментар
20.06.2023 17:36 Відповісти
ЗАЕС не можна було здавати.А зараз невзалежності від дій йде ядерний шантаж.І замінували вони його не для того щоб розміновувати.Думайте,Нам не потрібна нова підірвана типу ГЕС.нам не потрбна стурбованість світу і інше.Думайте про кроки і спецоперацію по звільненю ЗАЕС.
показати весь коментар
20.06.2023 18:19 Відповісти
Якщо НАТО та ЕС закриє очі може бути катастрофа, і ультиматум повинен бути жорстким, особливо від Турції вона попада !!!
показати весь коментар
20.06.2023 18:20 Відповісти
Від турків? Це навіть не смішно.
показати весь коментар
21.06.2023 00:08 Відповісти
А чим протидіє ГУР злочинам рашистів ? Чи Буданов записує черговий ролик і крутить його на телемарафоні .
показати весь коментар
20.06.2023 18:20 Відповісти
А хіба цього не досить? Зелено-синя шобла тільки так і "працює".
показати весь коментар
21.06.2023 00:10 Відповісти
Забагато його сьогодні
показати весь коментар
20.06.2023 18:24 Відповісти
Скучив за вами.
показати весь коментар
20.06.2023 19:04 Відповісти
Новохозарія це депортація українського населення з причорномор'я. Є логіка локальна, є логіка глобальна. В локальній логіці українці воюють за агресором за суверенітет. А в глобальній територія зачищається від українського населення. Роль маріонеток в урядах країн і мас-медіа конвертувати одну реальність в іншу, приховуючи господарів криптоглобократії.

Витік радіації на АЕС, як і підрив дамби, як і депортація дітей, як і створення тепличних умов для еміграції, "от-от взорвут Азот", руйнування цивільної інфранструктури, дозоване і короткобійне озброєння для максимізації локальних жертв і руйнувань, це має не військову логіку, а логіку зачистки території. Це продовження Голодомору тими самими глобальними кланами і їх акторами в урядах, які почали це здійснювати століття тому.
показати весь коментар
20.06.2023 18:46 Відповісти
Він розвіддані тут на Цензорі черпає? Весь час повідомляє "новини", які вже давно тут на форумі обсмоктали і забули.
показати весь коментар
20.06.2023 19:24 Відповісти
😠 Та невже 😮
Ці дії козломордих цілком предбачувані

показати весь коментар
21.06.2023 00:19 Відповісти
 
 