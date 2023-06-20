ЗАЕС була додатково замінована, - Буданов. ВIДЕО

Окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме: охолоджувальну систему.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Буданов зауважив, що через знищення росіянами греблі Каховської ГЕС порушено нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

"Але друге, найстрашніше, це те, що ЗАЕС була додатково замінована. І найстрашніше, що був замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу, то велика ймовірність, що будуть значні проблеми", - зазначив він.

Читайте: Голова МАГАТЕ Гроссі прибуде наступного тижня на Запорізьку АЕС

Як повідомлялося, загальна ситуація на Запорізькій атомній станції залишається вкрай нестабільною та потенційно небезпечною.